Matkamessut - yksilöllisyys ja vastuullisuus korostuvat edelleen matkailun megatrendeissä
Matkamessut avaa matkailuvuoden ja kokoaa yhteen uusimmat trendit, asiantuntijat ja kohteet aina Galápagossaarilta Jäämerelle ja Ugandaan saakka. Tapahtuma tarjoaa inspiraatiota, tietoa ja käytännön vinkkejä vapaa-ajan suunnitteluun Helsingin Messukeskuksessa 16.–18.1.2026. Torstai 15.1. on omistettu matkailualan ammattilaisille.
Matkamessujen ohjelma tarjoaa tammikuussa runsaasti vinkkejä, faktaa ja elämyksiä – aktiviteetti-, kulttuuri- ja ruokamatkailusta hyvinvointilomiin. Yleisöpäivinä lavaohjelmien lisäksi kävijät voivat osallistua aktiviteetteihin kahdella elämysalueella: Experience Zone ja Matka Wellness. Perjantai-iltana tunnelma nousee Matkafestareilla, jotka huipentuvat Ege Zulun keikkaan, ja sunnuntaina ohjelma painottuu perheille.
”Tapahtuma antaa yleisölle ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua kohteisiin ja matkustamisen moniin muotoihin – niin kotimaassa kuin ulkomailla. Matkailu on Suomessa merkittävä vientiala ja elinkeino, mutta myös kotimaan matkailu pitää kaupungit elinvoimaisina ja luo työpaikkoja. Matkamessut vahvistaa alan kasvua ja tunnettuutta luoden kohtaamisia, jotka tukevat Suomen asemaa kansainvälisessä matkailussa”, iloitsee Matkamessujen liiketoimintapäällikkö Noora Haatainen.
Matkailun trendit näkyvät ohjelmassa
Matkailun tämän hetken trendeissä korostuvat yksilöllisyys, vastuullisuus ja elämyksellisyys – esimerkiksi räätälöidyt matkat, luontokohteet ja hyvinvointilomat. Lähes 40 prosenttia suomalaisista suunnittelee luontomatkaa tai hyvinvointilomaa, ja kulttuurimatkojen suosio kasvaa. Myös ruokamatkailu ja aktiiviset lomat, kuten pyöräily ja golf, vahvistavat asemaansa.
Näitä teemoja nostetaan esiin Matkamessujen ohjelmassa. Uusi Golf ja aktiviteetti -alue tarjoaa kohtaamispaikan golfista ja aktiivisesta elämäntavasta kiinnostuneille. Alueella voi tutustua maailmanluokan kenttiin ja lomakohteisiin, saada vinkkejä täydellisen golfmatkan suunnitteluun ja inspiroitua uusista trendeistä, kuten sähköpyöräilystä. Mukana ohjelmassa on myös suosittu Golf Digger, joka jakaa kokemuksia Viron huippukentiltä ja kertoo, miksi yhä useamman suomalaisen kannattaa suunnata etelänaapuriin pelaamaan.
Elämyksiä läheltä ja kaukaa
Elämyksellinen vapaa-aika ei aina vaadi pitkää matkaa – myös läheltä löytyy varteenotettavia kohteita ja piilotettuja helmiä. Tallinnan kulttuuritarjonta avautuu matkailuvaikuttaja Henna Mikkilän johdolla raitiovaunureitin varrella, ja hän jakaa parhaat vinkit päivämatkalle. Purjehduskierros Viron suurimmalla saarella Saarenmaalla taas paljastaa lähes koskemattoman luonnon.
Kulttuurin ystäviä kiinnostaa Hämeenlinnassa ensi-iltansa saava Tom of Finland -musikaali, jonka näyttelijät kertovat teoksen synnystä, sekä elokuvantekijä Antti J. Jokisen tarinat Kullervon kuvauksista Bomban maisemissa. Ivana Helsingin muotinäytös tuo Kolin kansallismaisemat osaksi tapahtumaa harvinaisella wetplate-tekniikalla kuvattujen teosten kautta.
Pyöräily on yksi matkailun vahvimmista trendeistä Euroopassa, ja suosio kasvaa myös Suomessa. Matkamessuilla esitellään keväällä 2026 julkaistava Saimaa by Cycle -hankkeen laaja gravel- ja bikepacking-reitistö, Posion yli 500 km sorareitit Lapin maisemissa sekä Viron pyöräilykohteet Polkemalla Virossa -sarjan kautta. Aktiviteettien ystävät saavat tietoa muun muassa Saimaa by Cycle -hankkeesta, joka julkaisee keväällä 2026 laajan gravel- ja bikepacking-reitistön. Etätyöstä haaveileville Aini Mäensivu kertoo kokemuksistaan diginomadina, jakaa parhaat vinkit etätyökohteiden valintaan ja paljastaa, mitä ensikertalaisen kannattaa huomioida.
Uusia kohdevinkkejä tarjoavat Pykeijan ainutlaatuinen historia Jäämeren rannalla, sekä Nina Tapio kertoo tekemästään harvinaisesta risteilystä Islannin ympäri. Matkamessuilla kurkistetaan myös Euroopan vähemmän tunnettuun viehätykseen. Slovakia tuo esiin maan alppimaisemat, linnat, luolat ja keskiaikaiset kaupungit sekä viinialueet – ja juhlii Trenčínin asemaa Euroopan kulttuuripääkaupunkina yhdessä Oulun kanssa vuonna 2026. Liettua kutsuu tutustumaan Vilniuksen ja Kaunasin kiehtovaan kulttuuriperintöön, Curonian Spitin UNESCO-suojeltuihin luontokohteisiin sekä elämyksellisiin ruokafestivaaleihin.
Myös Malesia esittäytyy Matkamessuilla. Suomi on noussut maalle tärkeäksi markkina-alueeksi, ja matkailijoita houkuttelevat autenttiset ja kestävät elämykset, hyvinvointiaktiviteetit, sekä lämmin ilmasto. Lavalla nähdään muun muassa Sarawak Cultural Performance, joka tuo esiin alueen monikulttuurisen perinnön värikkäiden tanssien, musiikin ja pukujen kautta – aina bambutansseista sape-soittimen rauhoittaviin säveliin.
Afrikka on monen suomalaismatkaajan haaveissa, ja Matkamessut tuo esiin sen monipuoliset kohteet. Tansania tunnetaan maailmankuuluista safareistaan ja Serengetin luonnon ihmeistä, Senegal tarjoaa värikästä kulttuuria ja musiikkia Atlantin rannalla, ja Ruanda houkuttelee ainutlaatuisilla luontoelämyksillä.
Uusina kohteina messuilla nähdään muun muassa Uganda ja Galápagos, jotka tunnetaan harvinaisista eläinlajeista ja koskemattomasta luonnosta.
“Matkamessut on matkakohteiden matkakohde, kohteet ja ideat koottuna yhteen elämykselliseksi kokonaisuudeksi. Täällä löydät uudet seikkailut, saat parhaat vinkit suoraan asiantuntijoilta ja inspiroidut tulevista matkoista – messut ovat jo itsessään matka”, toteaa Haatainen.
Matkailu kasvun moottorina – poliitikkopaneeli ja laajennettu tutkimus
Matkamessut on matkailualan tärkein foorumi, jossa käsitellään uusinta tutkimustietoa ja alan trendejä. Perjantaina 16.1. klo 10.30–12.00 järjestetään poliitikkopaneeli, joka nostaa esiin matkailun roolin Suomen tulevaisuudessa: miten matkailu voi toimia kasvun moottorina ja samalla tukea kestävän kehityksen tavoitteita. Mukana on matkailualan johtajia ja poliitikkoja. Paneelikeskustelun jälkeen julkaistaan vuosittainen Matkamessujen Taloustutkimuksella teettämä Matkailututkimus ja -ennuste 2026. Tutkimukseen on lisätty tänä vuonna kysymyksiä myös Suomessa vakituisesti asuvalle vieraskieliselle väestölle, joka edustaa Suomessa jo 11 prosenttia väestöstä.
Kilpailut ja tunnustukset
To 15.1. Matkatieto -lava klo 16-16.15: Vuoden matkailualue -voittajan julkaisu.
Pe 16.1. Travel Stories Stage klo 16-16.30: Suomen 50 parasta ravintolaa 2026 -äänestys käynnistyy.
La 17.1. Inspiration Stage klo 10.30-11.00: Suomen paras hostelli 2026 -tunnustus.
Matkamessujen ohjelma on julkaistu ja sitä päivitetään tapahtuman verkkosivuilla.
To 16.1. ammattilaispäivän ohjelmaan voit tutustua suoraan täällä.
Pohjois-Euroopan suurin matkailualan tapahtuma Matkamessut järjestetään 15.–18.1.2026 Helsingin Messukeskuksessa. Kansainvälinen matkailun ostotapahtuma Matka Workshop Day avaa Matkamessut 14.1. ja torstai 15.1. on ammattilaispäivä. Helsingin Caravan-messut järjestetään 15.–18.1.2026.
