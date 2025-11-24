Tietojenkalasteluviestejä lähetetty hyvinvointialueen suun terveydenhuollon nimissä
Pyydämme asiakkaitamme olemaan erityisen tarkkana ja välttämään reagointia epäilyttäviin viesteihin. Älä avaa viesteissä olevia linkkejä tai anna kysyjälle henkilökohtaisia tietoja.
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen suun terveydenhuollon nimissä on lähetetty huijausviestejä asiakkaille. Viestejä on lähetetty ainakin tekstiviesteinä.
Kyse on tietojenkalasteluun liittyvästä toiminnasta, jonka tarkoituksena on saada selville esimerkiksi henkilötietoja. Kaikissa viesteissä ei ole välttämättä linkkiä, jolloin tarkoitus on aiheuttaa sekaannusta.
Jos olet epävarma saamasi viestin aitoudesta, ota yhteyttä suoraan siihen tahoon, josta viestin väitetään olevan peräisin.
Voit tarkistaa omat varatut hammashoitaja-ajat Maisa-asiakasportaalista. Maisa on sähköinen asiointikanava, jossa näet ajanvarauksesi ja voit hallinnoida niitä.
Lisätietoja tietojenkalastelusta ja sen tunnistamisesta löydät Rikosuhripäivystyksen sivuilta.
Päivittyvä uutinen aiheesta verkkosivuillamme.
Yhteyshenkilöt
Teemu Lampovaaraturvallisuus- ja varautumispäällikköVantaan ja Keravan hyvinvointialueteemu.lampovaara@vakehyva.fi
