Tietojenkalasteluviestejä lähetetty hyvinvointialueen suun terveydenhuollon nimissä

Väkivallan vastainen viikko on osa VAKEn turvallisuustyötä 20.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKE) väkivallan vastainen teemaviikko tuo lapsille, nuorille ja heidän huoltajilleen tietoa ja työkaluja väkivallan tunnistamiseen ja sen ehkäisyyn. Kuudetta kertaa vietettävän viikon teema on vuonna 2025 ”Arjen turvallisuus monikulttuurisessa ympäristössä: Sama biisi – eri kielet.”