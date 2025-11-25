SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: SDP panostaa vaihtoehdossaan ammatilliseen koulutukseen

SDP:n Piritta Rantanen: Petopolitiikalla on palautettava ihmisten luottamus 25.11.2025 15:04:27 EET | Tiedote

SDP linjaa tuoreessa vaihtoehtobudjetissaan, että petopolitiikassa on löydettävä tasapaino ja toimivat ratkaisut, jotta ihmisten, kotieläinten ja Suomen luontoon kuuluvien petojen yhteiselo voi toimia. – Petopolitiikkamme lähtökohtana on oltava nyt luottamuksen palauttaminen, toteaa maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Piritta Rantanen (sd.).