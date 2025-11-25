SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: SDP panostaa vaihtoehdossaan ammatilliseen koulutukseen
Ammatillinen koulutus on kokenut suuria muutoksia viime vuosina, mutta sen haasteet ovat edelleen merkittäviä. Uutiset valmistuneiden riittämättömistä työelämätaidoista ja opetuksen puutteista kertovat, että järjestelmää on kehitettävä. Vaihtoehdossaan SDP haluaa vahvistaa ammatillista koulutusta ja esittää siihen panostettavaksi 20 miljoonaa euroa, kertoo Laine-Nousimaa.
— Jokaisen opiskelijan on voitava luottaa siihen, että ammatillinen tutkinto antaa riittävät tiedot ja taidot työelämään ja aktiiviseen yhteiskuntaan osallistumiseen. SDP haluaa vaihtoehtobudjetissaan panostaa ammatilliseen koulutukseen, toteaa Hanna Laine-Nousimaa.
Orpon hallituksen mittavat leikkaukset ovat entisestään vaikeuttaneet tilannetta, vaikka koulutus on jo kokenut suuria muutoksia viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ammatillinen koulutus tarvitseekin nyt puolustajaa.
— Oppivelvollisuuden laajentaminen on ollut onnistunut uudistus, mutta ammatillisen koulutuksen reformi ja oppivelvollisuuden laajennus eivät ole täysin yhteensopivia, arvioi Laine-Nousimaa.
Samalla julkinen keskustelu nostaa esiin huolen opiskelijoiden työelämätaidoista, opetuksen laadusta ja yhteisten tutkinnon osien (YTO) riittävyydestä. Ammatillisen koulutuksen kehittämiseen SDP onkin juuri esittänyt viisi keinoa sisältäen muun muassa valtakunnallisen taitotakuun. Siinä taataan opiskelijoille oikeus maksuttomaan lisäopetukseen, jos osaamisessa on puutteita tutkinnon suorittamisen jälkeen.
Vaihtoehdossaan SDP haluaa vahvistaa ammatillista koulutusta ja esittää siihen panostettavaksi 20 miljoonaa euroa, jolla voidaan palkata esimerkiksi noin 250 uutta opettajaa, kertoo Laine-Nousimaa.
— Panostetaan siis ammatilliseen koulutukseen ja otetaan tavoitteeksi sellainen ammatillinen koulutus, joka tukee yksilöitä, vastaa työelämän tarpeisiin ja vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, ehdottaa Hanna Laine-Nousimaa.
