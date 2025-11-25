Tohtoriksi nopeammin, joustavammin ja vaikuttavammin
Vaasan yliopiston yritysintegroitunut CoDoc-tohtorikoulutusmalli laajenee yhteistyössä Vaasan ja Seinäjoen ammattikorkeakoulujen kanssa. Strateginen tohtoripolku yhdistää yliopiston tutkimusvoiman ja ammattikorkeakoulujen työelämälähtöisyyden, tarjoten resurssiviisaan ratkaisun, joka vahvistaa Suomen kilpailukykyä kohti 6 % T&K-tavoitetta, nopeuttaa tohtorikoulutusta ja kehittää TKI-osaamista. Uutena elementtinä joustava PreDoc-väylä laajenee nyt myös ammattikorkeakouluopinnoista aina tohtoriksi asti. PreDoc ja CoDoc avaavat ovet huippututkimukseen, verkostoihin ja uramahdollisuuksiin jo opintojen alkuvaiheessa.
Vaasan yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulun yhteinen tohtoripolkupilotti tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden hyödyntää molempien korkeakoulujen vahvuuksia. CoDoc- ja PreDoc -yhteistyön merkittävä laajentaminen on ensimmäisiä konkreettisia yhteistyöavauksia kesäkuussa 2025 perustetussa korkeakoulukonsernissa. Uusi yhteistyö vahvistaa myös Suomen korkeakoulujärjestelmän duaalimallin vaikuttavuutta: yliopistot keskittyvät tieteelliseen tutkimukseen ja tutkimuslähtöiseen koulutukseen, kun taas ammattikorkeakoulut tarjoavat työelämäläheistä koulutusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin. Näillä ratkaisuilla osapuolet tähtäävät Suomen T&K-panostusten kasvavan 4 prosentin sijaan 6 prosenttiin.
Vaasan yliopiston CoDoc-yhteistyömalli laajenee Vaasan ja Seinäjoen ammattikorkeakouluihin
Vaasan yliopiston kehittämä Collaborative Doctoral Partnership Model (CoDoc) -malli on jo aiemmin mahdollistanut tiiviin yhteistyön väitöskirjatutkijoiden ja yritysten sekä muiden organisaatioiden välillä. Mallia on kiitelty nopeasta vaikuttavuudesta yritysten henkilöstön tutkimusvalmiuksien kasvattamisessa. Nyt malli laajenee myös ammattikorkeakouluihin, kun Vaasan ammattikorkeakoulu ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu liittyvät yhteistyöhön.
PreDoc – mahdollisuus tohtoriopintoihin jo perustutkintovaiheessa
Strategisen yhteistyön myötä kehitetään edelleen myös Vaasan yliopiston luomaa PreDoc-mallia, joka laajentaa tutkimusosaamista jo opintojen varhaisessa vaiheessa. Malli vahvistaa tohtoriopintovalmiuksia yliopiston maisteritasolla sekä AMK- tai YAMK-vaiheessa, jolloin opiskelijat voivat hankkia jatko-opinnoissa tarvittavaa osaamista jo perustutkinnon aikana. Tämä nopeuttaa opintojen etenemistä, tukee verkostojen rakentamista ja mahdollistaa käytännön yhteistyön yritysten ja organisaatioiden kanssa heti opintojen alkuvaiheesta lähtien. Uusi tohtoripolku on osa Vaasan yliopiston, Vaasan ammattikorkeakoulun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun TKI-toimintaa, ja siihen voivat osallistua sekä nykyiset opiskelijat että jo valmistuneet tai työelämässä olevat alumnit.
– Luomamme CoDoc-malli on saanut hyvän vastaanoton yrityksissä ja organisaatioissa. Tutkimusaiheet nousevat erityisesti tieteen lisäarvosta ja linkittyvät yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn tekijöihin sekä innovaatiotoiminnan vauhdittamiseen. Samalla rakennamme yhteistä tiedeyhteisöä ja TKI-kyvykkyyksiä jo PreDoc-vaiheesta lähtien. Kehittämällämme rakenteella pystymme merkittävästi enemmän tukemaan kansallisia TKI-tavoitteita ja viemään Suomea kohti kuuden prosentin TKI-panostustasoa, kertoo Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen.
– Mahdollistamme opiskelijoille varhaisen orientaation tohtoriopintoihin ja osallistumisen tutkimusryhmiin, joissa he voivat kehittää tutkimus- ja kehitysosaamistaan sekä rakentaa valmiuksia ja verkostoja tulevia jatko-opintoja varten, toteaa Vaasan ammattikorkeakoulun rehtori, toimitusjohtaja Hannu Vahtera.
– Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on jo pitkään panostettu henkilöstön tutkimusosaamisen kehittämiseen omien toimenpiteiden kautta. Olemme panostaneet muun muassa henkilöstön mahdollisuuteen suorittaa tohtorintutkintoja oman henkilöstörahaston kautta sekä antaneet ylimääräistä TKI-rahoitusta väitöskirja-artikkeleiden valmisteluun. SEAMK on jo nyt Etelä-Pohjanmaan suurin tohtoreiden työllistäjä. Uusi koordinoidumpi strateginen kumppanuus vahvistaa polkuajattelua, sekä näkemykseni mukaan nopeuttaa tohtoriopintojen edistymistä, kertoo Seinäjoen ammattikorkeakoulun rehtori, toimitusjohtaja Jaakko Hallila.
