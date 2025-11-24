Senaatti-kiinteistöt

Rajavartiolaitoksen Turun tukikohta ja Senaatti-kiinteistöt kutsuvat: Rajavartiolaitoksen Turun tukikohdan peruskiven muuraus perjantaina 28.11.2025 klo 14.00–16.00

25.11.2025

Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa Turun tukikohtaan uuden lentokonehallin Rajavartiolaitoksen uusille monitoimilentokoneille sekä peruskorjaa ja parantaa tukeutumis-, toimisto- ja sosiaalitiloja Turun lentokentän alueella. Lisäksi materiaalivarasto uudistetaan ja helikopterihalli peruskorjataan. Uuden lentokonehallin peruskivi muurataan osana laajaa uudistushanketta 28.11.2025 klo 14.00–16.00. Ilmoittautumiset pyydetään lähettämään osoitteeseen hanna.kumpula@senaatti.fi viimeistään keskiviikkona 26.11.2025 klo 12.00.

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Rajavartiolaitoksen henkilöstön käyttöön terveelliset, turvalliset ja toimintaa tukevat tilat sekä varmistaa tilat uusille, nykyistä suuremmille monitoimilentokoneille pitkälle tulevaisuuteen. Rakennustyöt alkoivat huhtikuussa 2025 ja jatkuvat arviolta elokuuhun 2026.

Rajavartiolaitoksen Turun tukikohta ja Senaatti-kiinteistöt kutsuvat median seuraamaan peruskiven muurausta.

Aika: Perjantai 28.11.2025 klo 14.00–16.00

Paikka: Rajavartiolaitoksen Turun tukikohta, Kerosiinintie 21, Turku.
Kerosiinintien varrella rajallinen määrä pysäköintipaikkoja, paikalla opastus.

Tilaisuuden kulku:

13.30–13.50 Saapuminen ja ilmoittautuminen portilla vartijalle. Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi. Siirtyminen juhlatelttaan työmaa-alueella.

Ohjelma

  • Alkusoitto
  • Avaus ja alkusanat
    • Mikko Järvinen, toimialajohtaja, Senaatti-kiinteistöt
  • Juhlapuheet
    • Mari Rantanen, sisäministeri, sisäministeriö
    • Markku Hassinen, rajavartiolaitoksen päällikkö, Rajavartiolaitos
    • Tuomas Pusa, konsernijohtaja, Senaatti-kiinteistöt
    • Ari Silvola, toimitusjohtaja, Rakennustoimisto Laamo Oy
  • Peruskiven muuraus
  • Musiikkia
  • Kahvitarjoilu

klo 15.30–16.00 Median haastattelut

Peruskiven muurauksen jälkeen medialle on varattu aikaa paikalla olevien henkilöiden haastatteluille. Tarkemmat ohjeet annetaan paikan päällä.

Valokuvaus ja videointi

Työmaa-alueella kuvaaminen on rajoitettua. Juhlateltassa kuvaaminen on sallittua sekä erikseen osoitetulta kuvausalueelta. Kaikki muu kuvaaminen työmaa-alueella on kielletty.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen etukäteen

Pyydämme ilmoittautumaan sähköpostitse osoitteeseen hanna.kumpula@senaatti.fi viimeistään keskiviikkona 26.11.2025 klo 12.00.

Senaatti

Senaatti on valtion kiinteistöasiantuntija ja toimitilakumppani. Luomme asiakkaidemme kanssa heidän toimintaansa tukevia työympäristöjä ja vastaamme niiden ylläpidosta. Tytärliikelaitoksemme Puolustuskiinteistöt puolestaan vastaa puolustushallinnon kiinteistöistä kaikissa turvallisuustilanteissa. Haluamme tarjota parhaat mahdolliset olosuhteet ja edellytykset tehdä työtä, joka tekee Suomesta maailman toimivimman ja turvallisimman maan. Kehitämme valtion kiinteistövarallisuutta ja pidämme huolta kulttuurihistoriallisista kohteista. Vastuullisuus on kaiken toimintamme keskiössä. www.senaatti.fi 

Olemme töissä Suomelle.

