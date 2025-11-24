Rajavartiolaitoksen Turun tukikohta ja Senaatti-kiinteistöt kutsuvat: Rajavartiolaitoksen Turun tukikohdan peruskiven muuraus perjantaina 28.11.2025 klo 14.00–16.00
Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa Turun tukikohtaan uuden lentokonehallin Rajavartiolaitoksen uusille monitoimilentokoneille sekä peruskorjaa ja parantaa tukeutumis-, toimisto- ja sosiaalitiloja Turun lentokentän alueella. Lisäksi materiaalivarasto uudistetaan ja helikopterihalli peruskorjataan. Uuden lentokonehallin peruskivi muurataan osana laajaa uudistushanketta 28.11.2025 klo 14.00–16.00. Ilmoittautumiset pyydetään lähettämään osoitteeseen hanna.kumpula@senaatti.fi viimeistään keskiviikkona 26.11.2025 klo 12.00.
Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Rajavartiolaitoksen henkilöstön käyttöön terveelliset, turvalliset ja toimintaa tukevat tilat sekä varmistaa tilat uusille, nykyistä suuremmille monitoimilentokoneille pitkälle tulevaisuuteen. Rakennustyöt alkoivat huhtikuussa 2025 ja jatkuvat arviolta elokuuhun 2026.
Rajavartiolaitoksen Turun tukikohta ja Senaatti-kiinteistöt kutsuvat median seuraamaan peruskiven muurausta.
Aika: Perjantai 28.11.2025 klo 14.00–16.00
Paikka: Rajavartiolaitoksen Turun tukikohta, Kerosiinintie 21, Turku.
Kerosiinintien varrella rajallinen määrä pysäköintipaikkoja, paikalla opastus.
Tilaisuuden kulku:
13.30–13.50 Saapuminen ja ilmoittautuminen portilla vartijalle. Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi. Siirtyminen juhlatelttaan työmaa-alueella.
Ohjelma
- Alkusoitto
- Avaus ja alkusanat
- Mikko Järvinen, toimialajohtaja, Senaatti-kiinteistöt
- Juhlapuheet
- Mari Rantanen, sisäministeri, sisäministeriö
- Markku Hassinen, rajavartiolaitoksen päällikkö, Rajavartiolaitos
- Tuomas Pusa, konsernijohtaja, Senaatti-kiinteistöt
- Ari Silvola, toimitusjohtaja, Rakennustoimisto Laamo Oy
- Peruskiven muuraus
- Musiikkia
- Kahvitarjoilu
klo 15.30–16.00 Median haastattelut
Peruskiven muurauksen jälkeen medialle on varattu aikaa paikalla olevien henkilöiden haastatteluille. Tarkemmat ohjeet annetaan paikan päällä.
Valokuvaus ja videointi
Työmaa-alueella kuvaaminen on rajoitettua. Juhlateltassa kuvaaminen on sallittua sekä erikseen osoitetulta kuvausalueelta. Kaikki muu kuvaaminen työmaa-alueella on kielletty.
Ilmoittautuminen tilaisuuteen etukäteen
Pyydämme ilmoittautumaan sähköpostitse osoitteeseen hanna.kumpula@senaatti.fi viimeistään keskiviikkona 26.11.2025 klo 12.00.
Yhteyshenkilöt
Jari PietarilaRakennuttamisryhmän päällikköSenaatti-kiinteistötPuh:045 356 5066jari.pietarila@senaatti.fi
Jouni LeinonenAsiakaspäällikköSenaatti-kiinteistötPuh:040 058 6968jouni.leinonen@senaatti.fi
