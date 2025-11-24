340 kilometriä uutta päällystettä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maanteille – korjausvelkarahoitus toi parannuksia myös vähäliikenteisemmille teille
Tänä vuonna Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maantieverkolla saatiin tehtyä uudelleen päällystysten lisäksi useita rakenteen parantamiskohteita korjausvelkarahoituksen mahdollistamana. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella maanteitä ja jalankulun ja pyöräilyn väyliä päällystettiin noin 340 kilometriä. Pääteiden lisäksi päällystyksiä päästiin tekemään myös vähäliikenteisemmällä tieverkolla.
Tämän vuoden päällystykset keskittyivät vilkkaalle verkolle, mutta korjausvelkarahan turvin saatiin tehtyä myös useampi rakenteen parantamista vaatinut päällystyskohde. Lisäksi saatiin päällystettyä useita liikenteellisesti merkittäviä alemman verkon kohteita.
Kesän pisin yhtäjaksoinen päällystyskohde oli valtatiellä 27 välillä vt 4-kunnan raja Pyhäjärvellä, jossa uusittiin päällystettä 20 km matkalta.
Alemman verkon parantamiskohteita oli mukana useita. Tänä vuonna niistä saatiin toteutukseen mm. Niemelänkyläntie Ylivieskassa, Amiraalintie Oulaisissa, Kirkkoahontie Kajaanissa ja Alakyläntie Oulussa. "Toivottavasti myös jatkovuosina rahoitusta riittää, jotta voimme vastata koko tieverkon tarpeisiin", toteaa Liikennevastuualueen johtaja Risto Leppänen.
Pystyimme parantamaan myös useita jalankulun ja pyöräilyn väylien päällysteitä. Päällystyskohteet sijaitsivat Kajaanin, Ylivieskan, Oulaisten, Kempeleen ja Oulun alueella.
Kaikki päällystyskohteet on valittu kuntomittausten, liikennemäärän, tien luokitusten ja maastokäyntien perusteella. ”Päällystyskohteet on suunniteltu huomioiden tierakenteen korjaustarpeet sekä kuivatuksen parantaminen. Päällystysten lisäksi tehtiin myös paljon erityyppisiä koneellisia paikkauksia. Tällä tavoin pyritään pitämään myös vähäliikenteisiä maanteitä liikennettä tyydyttävässä kunnossa”, kertoo tienpidon asiantuntija Ari Junkkari.
Vuoden merkittävimmät päällystyskohteet:
• Vt 5 Kuparijoki ja Pohjolanvaara, Kuusamo, 6 km
• Vt 5 Hyövynvaara – Haapovaara, Suomussalmi, 10 km
• Vt 5 Pisto – Lehtola, Suomussalmi, 9 km
• Vt 5 Harjula – Kettu, Kajaani, 6 km
• Vt 20 Pudasjärvi – Kivarin th., Pudasjärvi, 6 km
• Vt 22 Utajärvi – Jylhämän th., Utajärvi, 22 km
• Vt 27 Raudaskylä – Nivala, Nivala, 14 km
• Vt 27 vt 4 – kunnan raja, Pyhäsalmi, 20 km
• Kt 63 Kunnan raja – Sievi, Sievi, 9 km
• St 879 Vuolijoki – Kestiläntie, Kajaani, 14 km
• St 900 Siikalahti – Kuhmo, Kuhmo, 7 km
• Yt 7720 Rautio – Alavieska, Alavieska, 11 km
• Yt 18183 Niemelänkyläntie, Ylivieska, 6 km
• Jalankulku- ja pyöräilyväyliä 30 km
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen päällikkö Risto Leppänen, p. 0295 038 262
Kehittämispäällikkö Päivi Hautaniemi, p. 0295 038 239
Tienpidon asiantuntija Ari Junkkari, p. 0295 038 276
Yksikön päällikkö Ari Kuotesaho, p. 0295 038 259
sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Liitteet
Tietoja julkaisijasta
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta ELY-keskukset
Växande distansförsäljning från Kina utmanar myndigheterna – konsumentens ansvar betonas under Black Friday24.11.2025 08:34:00 EET | Pressmeddelande
Antalet små försändelser som konsumenter beställer från Kina kommer att öka med klart mer än 50 procent i år. Inför köphetsen under Black Friday påminner Tullen och NTM-centralen i Birkaland om att den ökande distansförsäljningen medför utmaningar för produktsäkerhet, producentansvar och konsumentskydd.
Kiinalaisen etämyynnin kasvu haastaa viranomaisia – kuluttajan vastuu korostuu Black Fridayna24.11.2025 08:30:00 EET | Tiedote
Kuluttajien Kiinasta tilaamien pienten lähetysten määrä kasvaa reilusti yli 50 prosenttia tänä vuonna. Black Fridayn ostoshuuman alla Tulli ja Pirkanmaan ELY-keskus muistuttavat, että etämyynnin kasvu tuo mukanaan haasteita tuoteturvallisuudelle, tuottajavastuulle ja kuluttajansuojalle.
Porin puhtaiden P2X-kaasupolttoaineiden ja CO2-vapaan kaukolämmön yhteistuotantolaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä (Varsinais-Suomi, Satakunta)21.11.2025 09:39:49 EET | Tiedote
Nordic Ren-Gas Oy:n Poriin suunnittelema Power-to-X-polttoaineiden ja hiilidioksidivapaan kaukolämmön yhteistuotantolaitos on nyt ympäristövaikutusten arviointimenettelyn selostusvaiheessa.
Talvihoitoluokat määrittelevät maantien hoitotason (Keski-Suomi, Itä-Suomi)20.11.2025 16:03:08 EET | Tiedote
Torstaina 20.11.2025 pidettiin Keski-Suomen ja Pohjois-Savon ELY-keskusten yhteinen mediatilaisuus toimittajille. Tilaisuuden pääaiheina olivat maanteiden talvikunnossapito ja siihen liittyvä palautteenanto. Valtion omistamia maanteitä kunnossapidetään hoitoluokkien mukaisesti, jolloin tienpitäjän ja -käyttäjän odotukset ja toiveet eivät aina kohtaa. Juuri tähän problematiikkaan tilaisuudessa syvennyttiin.
Ansökan om finansiering från utvecklingsprogrammet för växtunderlags- och ströproduktion öppnas19.11.2025 15:03:25 EET | Pressmeddelande
Ansökan om FUI-finansiering från utvecklingsprogrammet för växtunderlags- och ströproduktion inleds snart. Programmet stöder produktion, produktutveckling och logistiklösningar samt innovationer som gäller inhemska växtunderlags- och strömaterial och som stärker försörjningsberedskapen samt främjar ibruktagandet av produkter som ersätter torv. Ett infomöte om ansökan ordnas via Teams onsdag 3.12.2025 klockan 12.00 – 14.00. Ansökan öppnas i haeavustuksia.fi-systemet före årsskiftet.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme