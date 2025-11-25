SDP EDUSKUNTA

SDP:n Juha Viitala: Luottamus on talouskasvun vahvin alusta

25.11.2025 14:45:00 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

SDP julkaisi tänään (25.11.) oman vaihtoehtobudjettinsa, joka tarjoaa vastuullisen ja kasvua tukevan suunnan Suomen taloudelle. SDP:n kansanedustaja Juha Viitala korostaa, että luottamus on menestyksen perusta, ja sen rakentaminen vaatii pitkäjänteisiä toimia.

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP

— Kyselyiden mukaan erityisesti nuorten luottamus tulevaisuuteen on heikentynyt ja luottamus siihen, että hyvinvointivaltio pitää jokaisesta huolta on myös heikentynyt. Luottamus tulevaisuuteen luo maaperää kasvulle. Sen voi rikkoa hetkessä, mutta rakentaminen vie aikaa. Ilman vahvaa julkista taloutta ei ole hyvinvointiyhteiskuntaa ja ilman hyvinvointiyhteiskuntaa ei ole huolenpitoa ihmisistä, Viitala toteaa.

SDP:n vaihtoehtobudjetti vähentäisi velkaantumista satoja miljoonia euroja hallituksen esitykseen verrattuna. Kasvua ja työllisyyttä tuettaisiin muun muassa nostamalla yrittäjien alv-velvollisuuden alarajaa, laajentamalla investointihyvitystä pienemmille yrityksille, tukemalla ensimmäisen työntekijän palkkaamista sekä korottamalla kotitalousvähennystä. Veronalennukset kohdennettaisiin pieni- ja keskituloisille, mikä vahvistaisi kotimaista kysyntää ja sisämarkkinaa.

SDP esittää myös, että perusterveydenhuollon jonot lyhennetään alle kahteen viikkoon ohjaamalla yksityiselle terveysbisnekselle suunnatut eurot hyvinvointialueille. Koulutukseen panostetaan pitämällä ryhmäkoot kohtuullisina, lisäämällä lähiopetusta ja luomalla uusi aikuiskoulutustuki. Viitala myös korostaa, että työelämän luottamus palautetaan sopimalla ja puuttumalla työmarkkinarikollisuuteen.

— Taloutemme kasvu perustuu suomalaiseen osaamiseen ja yrittäjyyteen. Meidän on helpotettava kasvurahoitusta ja luotava ilmapiiri, jossa huippuosaajat haluavat tulla Suomeen ja rakentaa menestystä yhteiskunnallemme. Kaikki tämä vaatii luottamusta. Yhteistyöllä voimme rakentaa tulevaisuuden hyvinvointia, Viitala sanoo.

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
