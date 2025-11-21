Metsästäjäliitto kiittää sadan suden metsästyskiintiötä – myös muiden suurpetojen kiintiömetsästys sisällytettävä lakiin
Metsästäjäliitto kiittää esitystä asettaa suden kannanhoidollisen metsästyksen kiintiöksi sata sutta. Kiintiömetsästys tulisi ulottaa myös muihin suurpetoihin. Susien metsästys tulisi laumapoistojen sijaan kohdentaa useisiin laumoihin, joista poistettaisiin vain 1–2 sutta kustakin. Tämä lisäisi parhaiten susien ihmis- ja koirapelkoa.
Metsästäjäliitto kiittää riistahallinnon 25.11.2025 julkaisemaa esitystä asettaa metsästyskiintiöksi sata sutta.
– Kentän ääntä on susikysymyksessä nyt selkeästi kuultu. On myös erinomaista, että kiintiöitä on asetettu eri puolille Suomea. Kiintiöiden perustelut ovat myös kunnossa: susikantaa on kaiken kaikkiaan harvennettava, metsäpeurakannan elinvoima on varmistettava ja koirasudet on saatava pois luonnosta, kiittää Metsästäjäliiton puheenjohtaja Petteri Lampinen.
Metsästäjäliitto pitää tärkeänä, että suden kannanhoidollinen metsästys alkaa päivittyvän lainsäädännön myötä nyt vuoden alusta.
– Ongelmaksi jää edelleen se, että lainsäädäntö muuttaa vain suden kannanhoidollista metsästystä. Muut suurpedot jäävät hoitamatta. Metsästäjäliitto katsoo, että samalla kertaa lakia nyt työstettäessä olisi kiintiömetsästyksen keinoin pitänyt mahdollistaa myös karhun, ilveksen ja ahman kannanhoidollinen metsästys ensi vuotta silmällä pitäen, muistuttaa Lampinen.
Laumojen poisto ei lisää susien ihmis- ja koirapelkoa
Metsästäjäliitto katsoo, että nyt päätetty malli poistaa kokonaisia susilaumoja ei lisää merkittävästi maamme susikannan ihmis- ja koirapelkoa. Liitto on laumapoistojen sijaan esittänyt, että metsästyksen tulisi kohdistua mahdollisimman moniin laumoihin.
Suden metsästyksen tulisikin Metsästäjäliiton mielestä jatkua ensi vuoden alun metsästyksen jälkeen uudelleen elokuun 2026 alussa. Alkusyksystä samana vuonna syntyneet nuoret sudet ovat tunnistettavissa. Tällöin metsästyspaine voidaan kohdistaa niihin ja voidaan poistaa eri laumoista 1–2 sutta. Moniin eri laumoihin kohdistuessaan metsästys lisäisi nopeasti susien ihmis- ja koirapelkoa.
Metsästys alkusyksystä estäisi ennalta kotieläinvahinkoja mm. lammastiloilla. Susilaumat opettavat syksyllä pentujaan metsästämään, ja tällöin metsästyksen ansiosta kotieläintiloilla voitaisiin välttyä vahingoilta.
Metsästäjäliitto ei näe mahdollisena sitä, että laumojen poisto lisäisi susipopulaation geneettistä monimuotoisuutta, mitä laumapoiston perusteluna on esitetty. Kun yksittäinen lauma alueelta poistetaan, tyhjentynyt reviiri täyttyy naapurilaumoista, joissa on yleensä sukulaisuutta poistetun lauman kanssa.
DNA-analyysejä on tehtävä nopeutetusti
Kiintiömetsästyksen yksi tavoite on poistaa luonnosta koirasusia. Tähän asti DNA-tulosten saaminen on kestänyt kuukausia. Nykykäytännön jatkuessa saaliiksi saadut koirasudet vähentävät käytettävissä olevaa susikiintiötä, sillä suden metsästysaika ehtii loppua, ennen kuin DNA-tulokset saadaan. Sen vuoksi lajimääritystä koskevat DNA-tulokset tulisi saada päivissä, ei kuukausissa.
Metsästäjäliiton uutinen koskien riistakeskuksen esitystä löytyy Metsästäjäliiton sivuilta.
