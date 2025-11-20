Influenssakausi alkamassa normaalia aikaisemmin
Useat maat eri puolilla maailmaa, myös Euroopassa, ovat raportoineet influenssakauden alkaneen tänä vuonna poikkeuksellisen varhain. THL muistuttaa riskiryhmiä influenssarokotusten tärkeydestä.
Influenssakauden varhaisen alkamisen takia Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) suosittelee, että etenkin riskiryhmiin kuuluvat käyvät ottamassa influenssarokotteen viipymättä. Rokotussuojan syntymiseen menee noin kaksi viikkoa.
Myös Suomessa influenssakausi on käynnistymässä ja havaittujen tapausten määrä on kasvussa.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee influenssarokotetta:
- kaikille alle 7-vuotiaille ja yli 65-vuotiaille
- raskaana oleville
- sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmään kuuluville
- asepalveluksensa aloittaville
- sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstölle
- pitkäaikaisesti laitosmaisissa olosuhteissa asuville tai oleskeleville
- vakavalle influenssalle erityisen alttiiden henkilöiden lähipiirille.
Influenssarokotukset ovat käynnissä koko Suomessa. Alle 7-vuotiailla rokotuskattavuus oli viikon 47 alussa 22 prosenttia ja yli 65-vuotiailla 46 prosenttia. Rokote kannattaa ottaa vielä influenssakauden käynnistyttyäkin.
Muuntunut virustyyppi voi heikentää rokotteen tehoa – rokote on kuitenkin paras suoja influenssaa vastaan
Influenssaviruksille on ominaista nopea muuntuminen ja influenssakauden aikana kiertää useita viruksen alatyyppejä.
Kesän aikana influenssa A-virukset ovat muuntuneet ja uusi viruksen alatyyppi H3N2 on levinnyt laajasti eri puolille maailmaa. Suomessa syksyn aikana tarkemmin tutkitut influenssavirukset ovat pääosin olleet tätä muuntunutta tyyppiä.
Viruksen alatyypin rakenne poikkeaa Suomessakin käytetyn rokotteen virusrakenteesta.
”Jos tautia aiheuttava viruskanta eroaa rokotteen valmistuksessa käytetystä kannasta, rokotteen suojateho voi olla odotettua heikompi. Rokotus on kuitenkin edelleen paras suoja influenssaa vastaan”, sanoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.
Rokotteen suojatehoon vaikuttavat myös ikä, perustaudit, vastustuskykyä alentavat hoidot sekä kuinka kauan aikaa rokottamisesta on kulunut ennen influenssatartuntaan.
Muista myös muut keinot hengitystieinfektioiden torjuntaan
Influenssan lisäksi tällä hetkellä on liikkeellä useita muitakin hengitystieinfektioita aiheuttavia viruksia.
Hengitystieinfektioita voidaan estää muun muassa seuraavin keinoin:
- Ota suositellut rokotukset – ne ovat paras keino suojautua vakavalta taudilta.
- Sairasta kotona, jotta et tartuta muita.
- Pese kädet, käytä käsidesiä, yski ja aivasta hihaan – hengitystieinfektioita vältetään parhaiten huolehtimalla hygieniasta.
- Arvioi oma riskisi, käytä tarvittaessa maskia ja pidä etäisyyttä.
- Huolehdi ilmanvaihdosta.
Jos sairastut, useimmissa tapauksissa hoidoksi riittää oireenmukainen hoito ja lepo. Jos yleisvointi heikkenee, oireet ovat vakavia tai pahenevat, on syytä hakeutua terveydenhuoltoon.
Pelkkien oireiden perusteella ei voi päätellä taudin aiheuttajaa. Influenssan hoidossa voidaan käyttää viruslääkkeitä lääkärin arvion mukaan, mutta hoito on aloitettava riittävän varhain.
Niina Ikonen
johtava asiantuntija (influenssan seuranta)
THL
p. 029 524 8413
etunimi.sukunimi@thl.fi
Hanna Nohynek
ylilääkäri (rokottaminen ja rokotteet)
THL
p. 029 524 8246
etunimi.sukunimi@thl.fi
