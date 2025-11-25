SDP:n Saku Nikkanen: Hallituksen tulee peruuttaa kuntiin kohdistuvat leikkaukset valtionosuusuudistuksen kaaduttua

Hallitus tiedotti perjantaina, ettei valtionosuusuudistus etene tällä vaalikaudella. Hallituspuolueet ovat sittemmin syytelleet toisiaan uudistuksen kaatumisesta.



– Valtionosuusjärjestelmän uudistus oli yksi tämän vaalikauden tärkeimmistä tehtävistä. Kunnat ovat eläneet vuosia epävarmuudessa odottaen, että järjestelmä korjattaisiin vastaamaan sote-uudistuksen jälkeistä tilannetta. On erittäin valitettavaa, ettei hallitus saanut tätä aikaan, sanoo hallintovaliokunnan jäsen, SDP:n kansanedustaja Saku Nikkanen.

– Koko Suomen kannalta välttämätön uudistus kaatui hallituksen sisäiseen riitelyyn. Päätös nostaa kädet pystyyn tarkoittaa, että epäselvä tilanne jatkuu pitkään, eikä kunnilla ole mahdollisuutta pitkäjänteisesti suunnitella talouttaan vaikeassa taloustilanteessa. Tässä tilanteessa hallituksen tulisi ainakin välttää pahentamasta kuntien asemaa entisestään lisäleikkauksilla, Nikkanen korostaa.



– Jos valtionosuuksia nyt leikataan, monella kunnalla ainoa mahdollisuus on kohdistaa leikkaukset perusopetukseen tai varhaiskasvatukseen – tai vaihtoehtoisesti korottaa kunnallisveroa. Ulkoistaako hallitus veronkorotukset kunnille, Nikkanen kysyy.

