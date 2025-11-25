SDP:n Piritta Rantanen: Petopolitiikalla on palautettava ihmisten luottamus

Eduskunnassa käydään tänään tiistaina lähetekeskustelu metsästyslain muuttamisesta, jolla pyritään mahdollistamaan suden kannanhoidollinen kiintiömetsästys vuoden 2026 alusta alkaen.

– Pitkään jatkunut epäselvä tilanne, jossa petojen aiheuttamiin vahinkoihin ei pystytä puuttumaan riittävällä tavalla, on synnyttänyt epäluottamusta alueilla, joilla pedot ovat olleet jopa vaaraksi ihmiselle, Rantanen huomauttaa.

– Meillä Jämsässäkin on tehty susihavainto keskustassa keskellä päivää päiväkodin lähettyvillä ja sudet ovat hyökänneet pihapiirissä hevosten ja koirien kimppuun. Tällaiset tapaukset heikentävät ymmärrettävästi arjen turvallisuuden tunnetta ja aiheuttavat asukkaissa pelkoa.

– Kyvyttömyys puuttua alueilla huolta aiheuttaneisiin tilanteisiin synnyttää tarpeetonta petovihaa, josta kumpuava kostonhimo ja ylimielisyys toisia luontokappaleita kohtaan on johtanut myös omankädenoikeuteen ja laittomaan salametsästykseen.

– Tarvitsemme ennen kaikkea luottamuksen palauttamista alueille sekä metsästäjien ja viranomaisten välille. Kenenkään ei kuulu pelätä koulumatkallaan, lemmikkinsä tai elinkeinonsa puolesta.

– Metsästys on toteutettava suunnitelmallisesti kannanhoidollisena ja lupakäytännön joustettava vahinko- ja turvallisuustilanteen mukaan. Järkevällä petopolitiikalla pystymme sekä ylläpitämään Suomen luontoon kuuluvan suden suotuisan suojelutason että palauttamaan ihmisille turvallisuudentunteen ja luottamuksen.