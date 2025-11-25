SDP:n Piritta Rantanen: Petopolitiikalla on palautettava ihmisten luottamus
SDP linjaa tuoreessa vaihtoehtobudjetissaan, että petopolitiikassa on löydettävä tasapaino ja toimivat ratkaisut, jotta ihmisten, kotieläinten ja Suomen luontoon kuuluvien petojen yhteiselo voi toimia.
– Petopolitiikkamme lähtökohtana on oltava nyt luottamuksen palauttaminen, toteaa maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Piritta Rantanen (sd.).
Eduskunnassa käydään tänään tiistaina lähetekeskustelu metsästyslain muuttamisesta, jolla pyritään mahdollistamaan suden kannanhoidollinen kiintiömetsästys vuoden 2026 alusta alkaen.
– Pitkään jatkunut epäselvä tilanne, jossa petojen aiheuttamiin vahinkoihin ei pystytä puuttumaan riittävällä tavalla, on synnyttänyt epäluottamusta alueilla, joilla pedot ovat olleet jopa vaaraksi ihmiselle, Rantanen huomauttaa.
– Meillä Jämsässäkin on tehty susihavainto keskustassa keskellä päivää päiväkodin lähettyvillä ja sudet ovat hyökänneet pihapiirissä hevosten ja koirien kimppuun. Tällaiset tapaukset heikentävät ymmärrettävästi arjen turvallisuuden tunnetta ja aiheuttavat asukkaissa pelkoa.
– Kyvyttömyys puuttua alueilla huolta aiheuttaneisiin tilanteisiin synnyttää tarpeetonta petovihaa, josta kumpuava kostonhimo ja ylimielisyys toisia luontokappaleita kohtaan on johtanut myös omankädenoikeuteen ja laittomaan salametsästykseen.
– Tarvitsemme ennen kaikkea luottamuksen palauttamista alueille sekä metsästäjien ja viranomaisten välille. Kenenkään ei kuulu pelätä koulumatkallaan, lemmikkinsä tai elinkeinonsa puolesta.
– Metsästys on toteutettava suunnitelmallisesti kannanhoidollisena ja lupakäytännön joustettava vahinko- ja turvallisuustilanteen mukaan. Järkevällä petopolitiikalla pystymme sekä ylläpitämään Suomen luontoon kuuluvan suden suotuisan suojelutason että palauttamaan ihmisille turvallisuudentunteen ja luottamuksen.
Yhteyshenkilöt
Piritta RantanenKansanedustaja, eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtajaPuh:050 545 1123
