Kokkola Suomen liikkuvin kunta 2025-kilpailun finaaliin

Kilpailun teemana on tänä vuonna “Energiaa luonnosta”. Kilpailussa etsittiin kuntia, joissa luonto toimii matalan kynnyksen liikuntapaikkana ja hyvinvoinnin lähteenä. Hakemuksissa painottuivat esteettömyys, yhteisöllisyys, kestävä kehittäminen ja kuntalaisten osallistaminen.

”Luonto tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet liikkumiseen ja terveyden vahvistamiseen. Finalistien toiminnassa nousivat esiin luontoliikunnan pitkäjänteinen kehittäminen, koko kunnan sitoutuminen sekä innostavat ideat, joiden avulla liikkuminen on kaikkien kuntalaisten ulottuvilla”, kertoo Kuntaliiton liikunnan ja nuorisoasioiden erityisasiantuntija Elsa Mantere.

Kilpailuun osallistui yhteensä 34 kuntaa 14 maakunnasta. Esiraati sekä Urheilugaalan palkintolautakunta valitsi finalistit kokonaisarvioinnin perusteella. Arvioinnissa huomioitiin muun muassa strateginen sitoutuminen liikkumisen edistämiseen, osallistaminen, yhteistyö, luonnon hyödyntäminen liikuntapaikkana sekä toiminnan vaikuttavuus.

Kokkola – esteettömiä elämyksiä luonnon ja liikunnan äärellä

Kokkolan kaupunki näyttää suuntaa koko Suomelle esteettömien ja vaativien esteettömien luontopolkujen rakentamisessa. Lisäksi tiedotusta reiteistä on parannettu ja opasteita lisätty. Luontoa hyödynnetään terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, ja sen tarjoamat elämykset halutaan taata yhdenvertaisesti kaikille.

Kaupungin strateginen sitoutuminen näkyy muun muassa luontoliikunta- ja retkeilyreittiselvityksessä, joka ohjaa suunnitelmallista kehittämistä. ”Lasten ja nuorten osallisuus on meillä vahvaa: he ovat mukana suunnittelemassa puistoja, opasteita ja tapahtumia”, toteaa Kokkolan kaupunginpuutarhuri Sini Sangi.

”Myös yhteistyö yli perinteisten lajirajojen laajentaa elämyksiä”, kuvailee liikuntapalvelujen johtaja Lotta Nyqvist. ”Kulttuuripyöräilyreitit yhdistävät liikunnan ja paikallishistorian ainutlaatuisella tavalla. Yhteistyö eri seurojen ja yhdistysten kanssa tuo uusia harrastusmahdollisuuksia, tarjoaa osallistumismahdollisuuksia sekä kehittää ja ylläpitää reitistöjä.”

Lisätietoa kilpailusta

Suomen liikkuvin kunta -kilpailun tavoitteena on nostaa esille kuntia, jotka edistävät kuntalaisten liikkumista ja liikunnallista elämäntapaa monipuolisesti ja pitkäjänteisesti.

Kunnat arvioidaan kokoluokittain, ja kilpailun esiraadin muodostavat opetus- ja kulttuuriministeriön, ympäristöministeriön, Liikuntatieteellisen seuran sekä Kuntaliiton edustajat. Kaikkiaan lähes 60 % Suomen kunnista on osallistunut kilpailuun sen historian aikana.