Kokkola Suomen liikkuvin kunta 2025-kilpailun finaaliin
Kokkola, Pelkosenniemi ja Sotkamo on valittu vuoden 2025 Suomen liikkuvin kunta -kilpailun finalisteiksi. Finalistit julkistettiin 25.11.2025. Suomen liikkuvin kunta -kilpailu järjestettiin nyt kahdeksatta kertaa. Kilpailun järjestää Kuntaliitto yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa, ja sen voittaja julkistetaan Urheilugaalassa 15.1.2026.
Kilpailun teemana on tänä vuonna “Energiaa luonnosta”. Kilpailussa etsittiin kuntia, joissa luonto toimii matalan kynnyksen liikuntapaikkana ja hyvinvoinnin lähteenä. Hakemuksissa painottuivat esteettömyys, yhteisöllisyys, kestävä kehittäminen ja kuntalaisten osallistaminen.
”Luonto tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet liikkumiseen ja terveyden vahvistamiseen. Finalistien toiminnassa nousivat esiin luontoliikunnan pitkäjänteinen kehittäminen, koko kunnan sitoutuminen sekä innostavat ideat, joiden avulla liikkuminen on kaikkien kuntalaisten ulottuvilla”, kertoo Kuntaliiton liikunnan ja nuorisoasioiden erityisasiantuntija Elsa Mantere.
Kilpailuun osallistui yhteensä 34 kuntaa 14 maakunnasta. Esiraati sekä Urheilugaalan palkintolautakunta valitsi finalistit kokonaisarvioinnin perusteella. Arvioinnissa huomioitiin muun muassa strateginen sitoutuminen liikkumisen edistämiseen, osallistaminen, yhteistyö, luonnon hyödyntäminen liikuntapaikkana sekä toiminnan vaikuttavuus.
Kokkola – esteettömiä elämyksiä luonnon ja liikunnan äärellä
Kokkolan kaupunki näyttää suuntaa koko Suomelle esteettömien ja vaativien esteettömien luontopolkujen rakentamisessa. Lisäksi tiedotusta reiteistä on parannettu ja opasteita lisätty. Luontoa hyödynnetään terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, ja sen tarjoamat elämykset halutaan taata yhdenvertaisesti kaikille.
Kaupungin strateginen sitoutuminen näkyy muun muassa luontoliikunta- ja retkeilyreittiselvityksessä, joka ohjaa suunnitelmallista kehittämistä. ”Lasten ja nuorten osallisuus on meillä vahvaa: he ovat mukana suunnittelemassa puistoja, opasteita ja tapahtumia”, toteaa Kokkolan kaupunginpuutarhuri Sini Sangi.
”Myös yhteistyö yli perinteisten lajirajojen laajentaa elämyksiä”, kuvailee liikuntapalvelujen johtaja Lotta Nyqvist. ”Kulttuuripyöräilyreitit yhdistävät liikunnan ja paikallishistorian ainutlaatuisella tavalla. Yhteistyö eri seurojen ja yhdistysten kanssa tuo uusia harrastusmahdollisuuksia, tarjoaa osallistumismahdollisuuksia sekä kehittää ja ylläpitää reitistöjä.”
Lisätietoa kilpailusta
Suomen liikkuvin kunta -kilpailun tavoitteena on nostaa esille kuntia, jotka edistävät kuntalaisten liikkumista ja liikunnallista elämäntapaa monipuolisesti ja pitkäjänteisesti.
Kunnat arvioidaan kokoluokittain, ja kilpailun esiraadin muodostavat opetus- ja kulttuuriministeriön, ympäristöministeriön, Liikuntatieteellisen seuran sekä Kuntaliiton edustajat. Kaikkiaan lähes 60 % Suomen kunnista on osallistunut kilpailuun sen historian aikana.
Lotta NyqvistLiikuntapalvelujen johtajaPuh:0447809262lotta.nyqvist@kokkola.fi
Kokkola. Meillä on laajempi horisontti
Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.
Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.
