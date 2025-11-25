Kokoomuksen Päivärinta: Vasemmiston vaihtoehdon karut luvut – 64 700 työllistä vähemmän

Vasemmistoliitto on ryöpyttänyt heikoista työttömyysluvuista Orpon hallitusta. Eduskunnan tietopalvelun tuoreet vaikutusarviot kuitenkin osoittavat, että puolueen oma talouslinja romuttaisi työllisyyttä ensi vuonna rajusti.



"Nämä murskaluvut syövät Vasemmistoliiton työttömyyskritiikiltä kaiken pohjan. Heidän tekemällään politiikalla kymmeniä tuhansia suomalaisia jäisi vaille työtä. Erityisen absurdina pidän näitä lukuja siksi, että Vasemmistoliitto on syyttänyt heikosta työttömyystilanteesta Orpon hallitusta. Hallituksen ensi vuoden talousarvioesityksen arvioidaan lisävään työllisyyttä yli 15 000 työllisellä", Susanne Päivärinta sanoo.



Laskelman mukaan Vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetti vähentäisi työllisyyttä 64 700 työllisellä vuonna 2026 verrattuna hallituksen esitykseen. Samalla yrittäjät menettäisivät vuositasolla 3 323 euroa tuloistaan hallituksen esitykseen verrattuna.



"Suomi tarvitsee lisää työtä ja yrittäjyyttä. Ei näivettämispolitiikkaa, joka vie 64 700 ihmiseltä työpaikan ja heikentää yrittäjien toimeentuloa tuhansilla euroilla vuodessa," Päivärinta sanoo.



Orpon hallituksen talouslinjassa keskiössä ovat työ, kasvu ja julkisen talouden vahvistaminen. Vasemmistoliiton vaihtoehdossa menolisäykset ja työnteon kannustimien heikennykset johtaisivat tilanteeseen, jossa työllisyys heikkenisi ja julkinen talous ajautuisi syvään ahdinkoon.



"Tässä on kaksi hyvin erilaista suuntaa Suomelle. Suomella ei ole varaa Vasemmistoliiton työttömyys- ja näivettämislinjalle”, Päivärinta päättää.