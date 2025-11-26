Osuuskauppa Suur-Savo

​​ABC Pitkäjärvi avaa ovensa uudistettuna 4.12. klo 10​

27.11.2025 08:00:00 EET | Osuuskauppa Suur-Savo | Tiedote

ABC Pitkäjärvi toivottaa asiakkaansa jälleen tervetulleiksi torstaina 4. joulukuuta, kun liikenneaseman uusi Hesburger-ravintola ja koko elokuun alusta saakka suljettuna ollut ABC-asema avataan täydellisen sisätilojen uudistuksen jälkeen. Uudistuksen tavoitteena on tarjota entistä monipuolisempia palveluja, nopeampaa asiointia ja viihtyisämpi miljöö niin paikallisille kuin viitostiellä liikkuville asiakkaille.

ABC Pitkäjärvi palvelee asiakkaita 4.12. alkaen entistä monipuolisempana ja viihtyisämpänä taukopaikkana.

Liikenneaseman kokonaisuudistus näkyy heti ovesta astuttaessa. Miljöö on moderni ja valoisa, ja palvelut on suunniteltu vastaamaan asiakkaiden tarpeita ja toiveita. Uutuutena ABC Pitkäjärveltä löytyy erittäin suosittu ABC Pizzapöytä sekä Hesburger ja Hesburger Drive In. Myös ennestään tuttu noutopöytä on nyt houkuttelevammin esillä ja laajempi valikoimiltaan.

Asioinnin sujuvuuteen on panostettu esimerkiksi itsepalvelukassoilla, joita löytyy jatkossa niin ABC Marketista, Hesburgerista kuin ABC Ravintolastakin. Miljöö on uudistettu tilavammaksi ja selkeämmäksi. Uusi sisäleikkipaikka ja päivitetyt lastenhoitotilat tekevät asioinnista mukavamman koko perheelle. ABC Pitkäjärvi palvelee avauksen jälkeen tuttuun tapaan vuorokauden ympäri, vuoden jokaisena päivänä.  

Avajaisviikolla asiakkaita odottavat houkuttelevat avajaistarjoukset, joiden lisäksi ABC Ravintoloiden joulupöytä on katettuna heti avauksen jälkeen 5.–6. joulukuuta. Tällöin uudet tilat saavat todellisen sujuvuustestin, kun sadat asiakkaat saapuvat nauttimaan joulun herkuista. Liikennemyymäläpäällikkö Minna Rasa iloitsee uudistuksesta: “Ihanaa, että asiakkaat pääsevät odottelun jälkeen vihdoin kokemaan uudet tilat tutun henkilökunnan palveltavana.” 

ABC Pitkäjärvi on vuonna 2012 avattu taukopaikka viitostiellä liikkuville ja päivittäisiä palveluja tarjoava liikenneasema lähiseudun asukkaille. ABC Pitkäjärven uudistuksessa on keskitytty erityisesti kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen parantamiseen liikkumisen, tuotevalikoiman ja maksamisen keinoin. Rakennustekniikassa, valaistuksessa, laitteissa ja tilojen suunnittelussa on kiinnitetty erityisesti huomiota energiatehokkuuteen. Uudistustöiden ajan ABC Carwash, polttoainejakelu sekä sähkölataus ovat palvelleet normaalisti.  

Arttu Toroi, ABC-ryhmäpäällikkö, Osuuskauppa Suur-Savo, p. 010 7642008 

Minna Rasa, liikennemyymäläpäällikkö, Osuuskauppa Suur-Savo, p. 010 764 1241 

Faktaa:  

Pääurakoitsija: MH Rakenne Oy  

LVISA: Saipu Oy 

Kalusteurakoitsija: Restamaster Oy   

Keittiölaitteet: Metos Oy, Bistrotuote Oy  

Marketin muutostyöt: Epta Suomi Oy ja Muutosryhmä Oy 

osuuskauppa suur-savoabc pitkäjärviabc-liikenneasemahesburgerabcpizzapöytä

