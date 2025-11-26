​​ABC Pitkäjärvi avaa ovensa uudistettuna 4.12. klo 10​

Liikenneaseman kokonaisuudistus näkyy heti ovesta astuttaessa. Miljöö on moderni ja valoisa, ja palvelut on suunniteltu vastaamaan asiakkaiden tarpeita ja toiveita. Uutuutena ABC Pitkäjärveltä löytyy erittäin suosittu ABC Pizzapöytä sekä Hesburger ja Hesburger Drive In. Myös ennestään tuttu noutopöytä on nyt houkuttelevammin esillä ja laajempi valikoimiltaan.

Asioinnin sujuvuuteen on panostettu esimerkiksi itsepalvelukassoilla, joita löytyy jatkossa niin ABC Marketista, Hesburgerista kuin ABC Ravintolastakin. Miljöö on uudistettu tilavammaksi ja selkeämmäksi. Uusi sisäleikkipaikka ja päivitetyt lastenhoitotilat tekevät asioinnista mukavamman koko perheelle. ABC Pitkäjärvi palvelee avauksen jälkeen tuttuun tapaan vuorokauden ympäri, vuoden jokaisena päivänä.

Avajaisviikolla asiakkaita odottavat houkuttelevat avajaistarjoukset, joiden lisäksi ABC Ravintoloiden joulupöytä on katettuna heti avauksen jälkeen 5.–6. joulukuuta. Tällöin uudet tilat saavat todellisen sujuvuustestin, kun sadat asiakkaat saapuvat nauttimaan joulun herkuista. Liikennemyymäläpäällikkö Minna Rasa iloitsee uudistuksesta: “Ihanaa, että asiakkaat pääsevät odottelun jälkeen vihdoin kokemaan uudet tilat tutun henkilökunnan palveltavana.”

ABC Pitkäjärvi on vuonna 2012 avattu taukopaikka viitostiellä liikkuville ja päivittäisiä palveluja tarjoava liikenneasema lähiseudun asukkaille. ABC Pitkäjärven uudistuksessa on keskitytty erityisesti kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen parantamiseen liikkumisen, tuotevalikoiman ja maksamisen keinoin. Rakennustekniikassa, valaistuksessa, laitteissa ja tilojen suunnittelussa on kiinnitetty erityisesti huomiota energiatehokkuuteen. Uudistustöiden ajan ABC Carwash, polttoainejakelu sekä sähkölataus ovat palvelleet normaalisti.

Lisätietoja:

Arttu Toroi, ABC-ryhmäpäällikkö, Osuuskauppa Suur-Savo, p. 010 7642008

Minna Rasa, liikennemyymäläpäällikkö, Osuuskauppa Suur-Savo, p. 010 764 1241

Faktaa:

Pääurakoitsija: MH Rakenne Oy

LVISA: Saipu Oy

Kalusteurakoitsija: Restamaster Oy

Keittiölaitteet: Metos Oy, Bistrotuote Oy

Marketin muutostyöt: Epta Suomi Oy ja Muutosryhmä Oy