ABC Pitkäjärvi avaa ovensa uudistettuna 4.12. klo 10
ABC Pitkäjärvi toivottaa asiakkaansa jälleen tervetulleiksi torstaina 4. joulukuuta, kun liikenneaseman uusi Hesburger-ravintola ja koko elokuun alusta saakka suljettuna ollut ABC-asema avataan täydellisen sisätilojen uudistuksen jälkeen. Uudistuksen tavoitteena on tarjota entistä monipuolisempia palveluja, nopeampaa asiointia ja viihtyisämpi miljöö niin paikallisille kuin viitostiellä liikkuville asiakkaille.
Liikenneaseman kokonaisuudistus näkyy heti ovesta astuttaessa. Miljöö on moderni ja valoisa, ja palvelut on suunniteltu vastaamaan asiakkaiden tarpeita ja toiveita. Uutuutena ABC Pitkäjärveltä löytyy erittäin suosittu ABC Pizzapöytä sekä Hesburger ja Hesburger Drive In. Myös ennestään tuttu noutopöytä on nyt houkuttelevammin esillä ja laajempi valikoimiltaan.
Asioinnin sujuvuuteen on panostettu esimerkiksi itsepalvelukassoilla, joita löytyy jatkossa niin ABC Marketista, Hesburgerista kuin ABC Ravintolastakin. Miljöö on uudistettu tilavammaksi ja selkeämmäksi. Uusi sisäleikkipaikka ja päivitetyt lastenhoitotilat tekevät asioinnista mukavamman koko perheelle. ABC Pitkäjärvi palvelee avauksen jälkeen tuttuun tapaan vuorokauden ympäri, vuoden jokaisena päivänä.
Avajaisviikolla asiakkaita odottavat houkuttelevat avajaistarjoukset, joiden lisäksi ABC Ravintoloiden joulupöytä on katettuna heti avauksen jälkeen 5.–6. joulukuuta. Tällöin uudet tilat saavat todellisen sujuvuustestin, kun sadat asiakkaat saapuvat nauttimaan joulun herkuista. Liikennemyymäläpäällikkö Minna Rasa iloitsee uudistuksesta: “Ihanaa, että asiakkaat pääsevät odottelun jälkeen vihdoin kokemaan uudet tilat tutun henkilökunnan palveltavana.”
ABC Pitkäjärvi on vuonna 2012 avattu taukopaikka viitostiellä liikkuville ja päivittäisiä palveluja tarjoava liikenneasema lähiseudun asukkaille. ABC Pitkäjärven uudistuksessa on keskitytty erityisesti kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen parantamiseen liikkumisen, tuotevalikoiman ja maksamisen keinoin. Rakennustekniikassa, valaistuksessa, laitteissa ja tilojen suunnittelussa on kiinnitetty erityisesti huomiota energiatehokkuuteen. Uudistustöiden ajan ABC Carwash, polttoainejakelu sekä sähkölataus ovat palvelleet normaalisti.
Lisätietoja:
Arttu Toroi, ABC-ryhmäpäällikkö, Osuuskauppa Suur-Savo, p. 010 7642008
Minna Rasa, liikennemyymäläpäällikkö, Osuuskauppa Suur-Savo, p. 010 764 1241
Faktaa:
Pääurakoitsija: MH Rakenne Oy
LVISA: Saipu Oy
Kalusteurakoitsija: Restamaster Oy
Keittiölaitteet: Metos Oy, Bistrotuote Oy
Marketin muutostyöt: Epta Suomi Oy ja Muutosryhmä Oy
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Arttu ToroiryhmäpäällikköOsuuskauppa Suur-SavoPuh:050 344 1493arttu.toroi@sok.fi
Sami KovanentoimialajohtajaOsuuskauppa Suur-Savo
matkailu- ja ravitsemiskauppa
liikennekauppa
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Suur-Savo
Lasten ja nuorten harrastustuelle ennätysmäärä hakijoita ja kannustuksen saajia vuodelle 202626.11.2025 09:00:14 EET | Tiedote
Osuuskauppa Suur-Savon vuoden 2026 Kannustajat-haku oli poikkeuksellinen: tuen hakijoita oli enemmän kuin koskaan aiemmin, ja myös Kannustajiin valittujen toimijoiden määrä nousi ennätyslukemiin.
Osuuskauppa Suur-Savo päivittää ravintolapalveluita Mikkelissä24.11.2025 13:03:39 EET | Tiedote
Osuuskauppa Suur-Savon majoitus- ja ravitsemiskaupan toimialalla on käyty muutosneuvottelut 27.10–17.11.2025. Muutosneuvottelut koskivat Osuuskauppa Suur-Savon Mikkelissä toimivia Mikio Kitchen and Bar, Las Palmas, Babista ja Rosso Pizza -ravintoloita, sekä näissä työskentelevää yhteensä 20 henkilöä.
Osuuskauppa Suur-Savon vuoden 2026 seinäkalenterit myymäläjakelussa 1.12. alkaen17.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Osuuskauppa Suur-Savon juhlavuoden 2026 seinäkalenterit ovat noudettavissa Osuuskauppa Suur-Savon Prismoista, S-marketeista ja Sale-myymälöistä 1.12.2025-31.1.2026. Asiakasomistaja saa vuoden 2026 seinäkalenterin maksutta esittämällä kassalla S-Etukortin. Kalentereita on jaossa yksi kalenteri taloutta kohden.
Osuuskauppa Suur-Savolta 100 000 euron lahjoitus datatalouden professuuriin12.11.2025 11:00:00 EET | Tiedote
Osuuskauppa Suur-Savo tukee 100 000 eurolla Aalto-yliopiston tulevaa datatalouden työelämäprofessuuria. Tämä merkittävä lahjoitus annetaan viidessä erässä viiden vuoden aikana. Uusi professuuri vahvistaa Aalto-yliopiston ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteistyötä. Se tuo datatalouden osaamista Mikkeliin tukemaan alueen elinkeinoelämää ja julkisia palveluja.
Mikkeli saa omat Wiinijuhlat kesällä 202627.10.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Mikkelin ensimmäiset Wiinijuhlat juhlitaan Mikkelipuistossa perjantaina ja lauantaina 3.–4. heinäkuuta 2026. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Osuuskauppa Suur-Savo sekä tapahtumajärjestäjä Klubi Events Oy.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme