Et ole yksin – kokemusasiantuntija rohkaisee ottamaan väkivallan puheeksi
Tänään 25.11. vietetään kansainvälistä YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää, joka aloittaa Oranssien päivien -kampanjan.
Tänään 25.11. vietetään kansainvälistä YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää, joka aloittaa Oranssien päivien -kampanjan. Lähisuhteessa tapahtuva väkivalta on Suomessa yleistä ja viranomaisten tietoon tulleissa pari- ja lähisuhdeväkivaltarikoksissa uhri on useimmiten nainen*.
Väkivallasta puhuminen on ensimmäinen askel kohti muutosta ja jokaisella on mahdollisuus vahvistaa kanssaihmisten hyvinvointia niin työntekijänä kuin kansalaisenakin. Kanta-Hämeen hyvinvointialueella väkivallan vastaisen työskentelyn tärkeäksi osaksi on noussut kokemusasiantuntijatoiminta, jotta yhä harvempi vaikenisi väkivallasta.
– Olemme saaneet tehdä sydäntä koskettavaa yhteistyötä kokemusasiantuntijan kanssa. Kokemusasiantuntija on ollut mukana kouluttamassa ammattilaisia ja antanut arvokasta näkemystä esimerkiksi kuntalaisille suunnatun viestinnän ja palveluiden saavutettavuuden kehittämiseksi, kertoo Satu Lyytinen, lähisuhdeväkivaltatyön koordinaattori.
Kokemusasiantuntija tuo omalla kokemuksellaan ja sanoituksellaan vertaisuutta sekä toivoa mukaan ammattilaisten osaamisen rinnalle. Kokemusasiantuntijan osaamista esimerkiksi väkivallan puheeksi ottoon kannustamisessa ei voi korvata.
– Myös Oranssien päivien -kampanjan osana haluamme yhdessä kokemusasiantuntijan kanssa vahvistaa turvallisia ihmissuhteita ja kannustaa väkivallasta puhumiseen, Lyytinen toteaa.
Lähisuhteessa tapahtuvalle väkivallalle on tyypillistä, että se alkaa vähitellen ja haitalliset vuorovaikutuksen tavat tai väkivalta voi ajan kuluessa normalisoitua.
– Jos huomaa usein miettivänsä, onko omassa parisuhteessa kaikki hyvin, kannattaa ehdottomasti hakeutua pohtimaan asiaa osaavien ammattilaisten kanssa. Joskus esimerkiksi henkinen väkivalta voi olla niin vaikeasti tunnistettavaa, ettei siitä oikein saa otetta itsekään. Oma olo voi olla vain epämääräisesti huono. Henkisen väkivallan tunnistamista vaikeuttaa myös se, että parisuhteessa on usein myös hyviä hetkiä ja suvantovaiheita, jolloin tekijä lupaa muutosta. Niinä hetkinä usein työntää taka-alalle huonot hetket ja elämä vain soljuu eteenpäin, sanoittaa kokemusasiantuntija Johanna Sirpoma.
Hyvistä hetkistä huolimatta väkivaltainen suhde ei kuitenkaan tule itsestään muuttumaan paremmaksi, vaan se yleensä vain pahenee ajan myötä.
– Hyvä, normaali parisuhde antaa enemmän kuin ottaa. Jos mietit parisuhteen tilaa useammin kuin sen hyviä puolia, voi olla hyvä hetki miettiä, kannattaisiko suhdetta pohtia myös ammattilaisen kanssa, Sirpoma toteaa.
Perinteisesti saatetaan ajatella, että fyysinen väkivalta on seurauksiltaan satuttavinta, mutta esimerkiksi henkisen väkivallan kokemiseen on syytä suhtautua vakavasti. Henkinen väkivalta vahingoittaa psyykkistä hyvinvointia ja seuraukset voivat olla hyvin haitallisia.
– Väkivallan kokemukset aiheuttavat syyllisyyttä ja häpeää, mutta ne tulisi saada työnnettyä taka-alalle omissa ajatuksissa avun piiriin hakeutumiseksi. Esimerkiksi väkivaltatyön ammattilaiset ovat luotettavia ja ymmärtäväisiä kuuntelijoita, joiden kanssa voi miettiä rauhassa oman elämän suuntaa. Häpeä ja syyllisyys hälvenevät kyllä, kun uskaltautuu puhumaan kokemastaan avoimemmin, kannustaa Johanna Sirpoma.
Jos olet tullut kohdelluksi väkivaltaisesti tai satuttanut läheistäsi, löydät lisätietoa ja yhteystiedot auttaviin tahoihin kootusti Apua lähisuhdeväkivaltaan - Oma Häme – aihesivulta.
*Lähde: Tilastokeskuksen tiedote pari- ja lähisuhdeväkivaltarikoksista 06/2025
Yhteyshenkilöt
Satu Lyytinenkoordinaattori, lähisuhdeväkivaltatyön yksikköPuh:050 441 4762satu.lyytinen@omahame.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsen on ehdolla vuoden Ihmisläheisimmäksi esihenkilöksi25.11.2025 10:21:27 EET | Tiedote
Valtakunnallisen Human Power -tapahtuman palkinnot jaetaan torstaina 27.11. Helsingissä.
Aluehallitus hyväksyi johto-, hallinto- ja asiantuntijatehtävien yt-neuvottelut25.11.2025 09:24:25 EET | Uutinen
Aluehallitus hyväksyi kokouksessaan 24. marraskuuta yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisen johto-, hallinto- ja asiantuntijahenkilöstön kanssa. Neuvottelut koskevat noin 800 työntekijää hallinto-, johto-, asiantuntija-, toimistotehtävissä sekä muissa tukipalvelutehtävissä. Neuvottelujen ulkopuolelle jäävät pääosin välitöntä asiakastyötä tekevät ammattilaiset, esimerkiksi hoitohenkilöstö, pelastajat ja sosiaalityöntekijät. Yhteistoimintaneuvottelut käynnistetään kaikilla toimialoilla tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla. Neuvottelujen tavoitteena on saavuttaa noin kuuden miljoonan euron pysyvä vuosittainen säästö, mikä vastaa enintään 150 henkilötyövuoden vähennystä. Säästöillä haetaan pysyviä taloudellisia vaikutuksia vuosille 2027 ja 2028. Samaan aikaan Oma Häme etsii aktiivisesti muita ratkaisuja talouden tasapainottamiseen, jotta henkilöstön vähennystarve saadaan minimoitua. Asiasta neuvotellaan henkilöstöjärjestöjen kanssa. Ensisijaisesti ratkaisuja haetaan tehtävien
Blogi: Päihdehäiriö ja toipumisen esteet – miksi stigma voi olla hengenvaarallinen?25.11.2025 06:38:41 EET | Artikkeli
Leimautumisen pelko estää monia hakeutumasta hoitoon ajoissa.
Kanta-Hämeen pelastuslaitos on jatkossa valmiimpi myös kemiallisiin ja säteilyuhkiin24.11.2025 13:23:47 EET | Tiedote
Pelastusopiston koordinoima valtakunnallinen rescEU CBRN -koulutuskiertue saapuu Riihimäen paloasemalle tällä viikolla. Koulutuskontin avulla tehtävän käytännönläheisen opetuksen avulla vahvistetaan viranomaisten osaamista rescEU-valmiusvarastoista löytyvien suojainten ja laitteiden käytössä.
Oma Häme kerää asiakkaiden avuksi listaa kauppapalveluista – ilmoittaudu mukaan21.11.2025 12:04:48 EET | Tiedote
Kanta-Hämeen hyvinvointialue kerää tietoa ja listaa eri palveluntuottajista, jotka pystyvät järjestämään kauppapalvelua eli toimittamaan ikäihmisille kauppatavaroita kotiin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme