Tekova teki aiesopimuksen noin 17 MEUR omakehitteisestä hankkeesta

Tekova on tehnyt 25.11.2025 aiesopimuksen sijoittajan kanssa kehittämästään tuotanto- ja varastorakennushankkeesta, joka toteutetaan Kanta-Hämeeseen. Aiesopimus tähtää kehitettävän hankkeen myyntiin, ja hankkeen kiinteistökaupan kokonaisarvon arvioidaan toteutuessaan olevan noin 17 MEUR. Hankkeelle on tehty aiesopimus myös tulevan vuokralaisen kanssa.

Tavoitteena on, että hankkeen lopulliset kiinteistökauppa- ja vuokrasopimukset saadaan allekirjoitettua lähikuukausien aikana. Rakentaminen on tavoitteena käynnistää keväällä 2026, jolloin se valmistuisi vuoden 2027 aikana.

Tekova tiedottaa yhdessä muiden hankkeen osapuolten kanssa, kun lopulliset sopimukset on allekirjoitettu. Hankkeen toteutumiseen liittyy tavanomaisia epävarmuustekijöitä.

Toimitusjohtaja Jaakko Heikkilä, puh. 040 074 2994, jaakko.heikkila@tekova.fi

Oaklins Finland Oy

Puh. 09 6129 670