Antti Oksanen jatkaa ProComin puheenjohtajana, hallitukseen neljä uutta viestintäalan vaikuttajaa
Suomen suurin viestinnän alan järjestö ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry on vuosikokouksessaan 25.11. valinnut Veronmaksajain Keskusliiton viestintäjohtaja Antti Oksasen jatkamaan hallituksensa puheenjohtajana. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Posti Oyj:n viestintäjohtaja Anna Bjarland, Järvenpään kaupungin viestintäjohtaja Heli Komulainen, Ammattiliitto Pron viestintäpäällikkö Salla Matilainen ja ABB Oy:n viestintäjohtaja Satu Perälampi.
ProComin hallituksessa jatkavat Gia Forsman-Härkönen Koneelta, Hanna Leppäniemi S-Ryhmästä, Atte Palomäki AP Advisorysta, Anniina Sulku Woltista ja Tiina Tikander Perheyritysten liitosta. ProCom ry:n ja oy:n toimitusjohtajana toimii Jarno Forssell.
ProComin hallituksen kokoonpanossa huomioidaan hakijoiden monipuolinen osaaminen ja tausta, jäsenkunnan rakenne sekä eri toimialojen edustavuus. Tänä vuonna hallitushaussa painotettiin erityisesti kokemusta viestintätiimien johtamisesta, talousviestinnän osaamista sekä kokemusta julkiselta sektorilta. Avoinna oleviin hallituspaikkoihin tuli 37 hakemusta.
Vuosikokouksessa hyväksytyssä ProComin vuoden 2026 toimintasuunnitelmassa pääteemoina korostuvat mm. viestinnän rooli resilienssin vahvistajana, viestinnän ammattilaisten urapolun tukeminen, uusiutuva koulutustarjonta ja vuoden 2027 ProComin 80-juhlavuoden valmistelu.
”Olemme myös uudistamassa ProComin strategiaa. Strategiatyön keskiössä on viestinnän vaikuttavuuden osoittaminen – niin ylimmälle johdolle kuin muillekin organisaatioiden sidosryhmille”, sanoo puheenjohtaja Antti Oksanen.
Yhteyshenkilöt
Toimitusjohtaja Jarno Forssell, jarno.forssell@procom.fi, 040 506 4815
ProComin puheenjohtaja Antti Oksanen, antti.oksanen@veronmaksajat.fi, 045 857 8178
ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry on viestinnän ammattilaisten järjestö, joka toimii jäsentensä osaamisen kehittäjänä, yhteistyöfoorumina ja alan vaikuttajana. 78-vuotias ProCom on Suomen suurin viestinnän ammattilaisten järjestö ja alansa vanhimpia järjestöjä Euroopassa. ProComiin kuuluu noin 2 700 viestinnän ammattilaista, jotka työskentelevät yrityksissä, julkissektorilla ja järjestöissä. ProComilla on tutkitusti erinomainen maine ja vahva sidosryhmätuki jäsenistöltään (Luottamus&Maine 2025 -tutkimus). www.procom.fi
