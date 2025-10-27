Euroopan parlamentti vaatii uutta arktista linjaa – Mika Aaltola: ”Merkittävä askel Euroopan turvallisuuden vahvistamiseksi”

”Venäjä ja Kiina vahvistavat asemaansa arktisella alueella tavalla, joka heikentää Euroopan kokonaisturvallisuutta. Minulle on ollut selvää, että Euroopan Komission on vastattava päivitetyllä strategialla, joka huomioi ajankohtaiset turvallisuuskysymykset. Raporttiin saatiin selkeä ja tasapainoinen kokonaisuus, joka kuvaa geopoliittista kilpailua, jota alueella käydään." - Aaltola sanoo.

Venäjä on viime vuosina lisännyt toimintaansa Jäämeren alueella rakentamalla uutta sotilaallista infrastruktuuria, perustamalla erityisiä merivoimien yksiköitä ja vahvistamalla tukikohtiaan arktisella rannikolla. Kiina puolestaan kasvattaa vaikutusvaltaansa arktisissa energia- ja infrastruktuurihankkeissa ja osallistuu yhä tiiviimmin yhteisiin meripartioihin Venäjän kanssa. Raportti tarjoaa ajantasaisen analyysin syvenevästä yhteistyöstä ja geostrategisesta kamppailuista alueella.

Raportti vaatii komissiota päivittämään strategian siten, että siinä huomioidaan uudet sotilaalliset uhat, hybriditoiminta, kriittisen infrastruktuurin, kuten merenalaisten tietoliikennekaapeleiden turvaaminen sekä arktisen alueen merkitys Euroopan huoltovarmuudelle. Lisäksi raportti korostaa tarvetta vahvistaa jäämurtajakyvykkyyttä, kehittää logistiikkaa ja tiivistää yhteistyötä Pohjoismaiden ja Kanadan kanssa.