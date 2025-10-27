Euroopan parlamentti vaatii uutta arktista linjaa – Mika Aaltola: ”Merkittävä askel Euroopan turvallisuuden vahvistamiseksi”
Euroopan parlamentti äänesti tänään raportista, jolla painostetaan komissiota päivittämään EU:n arktinen strategia. Nykyinen komission strategia on vuodelta 2021, eikä se ota huomioon Venäjän ja Kiinan kasvavaa vaikutusvaltaa arktisella alueella. Raportin varjoraportöörinä toiminut Mika Aaltola (kok.) korostaa, että päivitys on välttämätön.
”Venäjä ja Kiina vahvistavat asemaansa arktisella alueella tavalla, joka heikentää Euroopan kokonaisturvallisuutta. Minulle on ollut selvää, että Euroopan Komission on vastattava päivitetyllä strategialla, joka huomioi ajankohtaiset turvallisuuskysymykset. Raporttiin saatiin selkeä ja tasapainoinen kokonaisuus, joka kuvaa geopoliittista kilpailua, jota alueella käydään." - Aaltola sanoo.
Venäjä on viime vuosina lisännyt toimintaansa Jäämeren alueella rakentamalla uutta sotilaallista infrastruktuuria, perustamalla erityisiä merivoimien yksiköitä ja vahvistamalla tukikohtiaan arktisella rannikolla. Kiina puolestaan kasvattaa vaikutusvaltaansa arktisissa energia- ja infrastruktuurihankkeissa ja osallistuu yhä tiiviimmin yhteisiin meripartioihin Venäjän kanssa. Raportti tarjoaa ajantasaisen analyysin syvenevästä yhteistyöstä ja geostrategisesta kamppailuista alueella.
Raportti vaatii komissiota päivittämään strategian siten, että siinä huomioidaan uudet sotilaalliset uhat, hybriditoiminta, kriittisen infrastruktuurin, kuten merenalaisten tietoliikennekaapeleiden turvaaminen sekä arktisen alueen merkitys Euroopan huoltovarmuudelle. Lisäksi raportti korostaa tarvetta vahvistaa jäämurtajakyvykkyyttä, kehittää logistiikkaa ja tiivistää yhteistyötä Pohjoismaiden ja Kanadan kanssa.
"Historia opettaa, että se joka hallitsee reitit ja resurssit, hallitsee tulevaisuuden. Arktinen on Euroopan pohjoinen portti. Suomen asema sekä EU:n että Naton jäsenenä tekee meistä tärkeän toimijan näissä kysymyksissä. On tärkeää, että Komissio päivittää Arktisen strategiansa tämän raportin pohjalta.” Aaltola toteaa.
Yhteyshenkilöt
Mika AaltolaEuroparlamentaarikko (kok.), dosentti ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijaEuroopan parlamenttimika.aaltola@europarl.europa.euwww.mikaaaltola.eu
Melodie SinkariErityisavustaja, viestintä ja mediasuhteetEuroopan parlamenttiPuh:+358 40 414 5803melodie.sinkari@europarl.europa.eu
Mika Aaltola, europarlamentaarikko
Mika Aaltola on europarlamentaarikko (kok.), dosentti ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija, joka työskenteli aiemmin Ulkopoliittisen instituutin johtajana.
Euroopan parlamentissa hän keskittyy erityisesti Euroopan ja Suomen kokonaisvaltaisen turvallisuuden vahvistamiseen, demokratian puolustamiseen, Ukrainan tukemiseen, sekä Euroopan strategisen kilpailukyvyn parantamiseen.
Euroopan parlamentissa Aaltola toimii ulkoasiainvaliokunnan (AFET) jäsenenä. Aaltola on jäsen myös Eurooppalaista demokratian kilpeä käsittelevässä erityisvaliokunnassa (EUDS), jossa hän toimii EPP:n koordinaattorina. Hän on lisäksi kansainvälisen kaupan valiokunnan (INTA) varajäsenenä.
Aaltola toimii lisäksi varapuheenjohtajana EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentaarisen kumppanuuskokouksen valtuuskunnassa, sekä varajäsenenä suhteista Yhdysvaltoihin vastaavassa valtuuskunnassa. Hän on myös varajäsen sekavaliokunnassa toimivassa valtuuskunnassa, joka vastaa Pohjoisesta yhteistyöstä, suhteista Sveitsiin, Norjaan ja Islantiin, sekä Euroopan talousalueen (ETA) parlamentaarisesta yhteistyöstä.
