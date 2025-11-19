Kutsu toimituksille: Tervetuloa Suomen ja Euroopan teollisuuspolitiikan analyysin julkaisutilaisuuteen 12.12.

Teollisuuden Palkansaajat TP ja Työeläkevakuuttajat Tela julkaisevat analyysin Suomen ja Euroopan teollisuuspolitiikasta perjantaina 12.12. klo 8:30–10:00. Analyysi julkaistaan keskustelutilaisuudessa, jonka voi seurata paikan päällä Helsingin Musiikkitalossa tai striimin välityksellä.

Ilmastonmuutos, heikko tuottavuuskehitys ja kilpailijamaiden protektionistiset toimet haastavat perinteisiä ajattelutapoja ja luovat uusia perusteita valikoivalle teollisuuspolitiikalle. Tulisiko Suomen teollisuuspoliittisessa strategiassa tavoitella t&k-toimintaa harjoittavien yritysten määrän kasvattamista, vai olisiko tarkoituksenmukaisempaa keskittää panokset vaikutuksiltaan merkittävimpiin kohteisiin EU:n linjausten suuntaisesti? Millä aloilla on paras potentiaali lisätä tuottavuutta ja vauhdittaa talouskasvua Suomessa?

Julkaisutilaisuus järjestetään perjantaina 12.12. klo 8:30–10:00 Musiikkitalon Terassilämpiössä. Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä tai striimin välityksellä. Analyysi julkaistaan Teollisuuden Palkansaajien julkaisusarjassa. Tilaisuudessa sen tekijät, Työn ja talouden tutkimus LABOREn tutkijat Ilkka Kiema ja Juho Koistinen kertovat tuloksista. Teemaa ovat kommentoimassa TEM:n kansliapäällikkö Timo Jaatinen, ETLAn tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö ja SAK:n pääekonomisti Patrizio Lainà. Tilaisuuden loppuun on varattu aikaa yleisökysymyksille.

Toimittajien ilmoittautumiset verkossa tai Telan viestintäpäällikkö Jenni Heinolle, puh. 040 170 46 56, jenni.heino(at)tela.fi. Raportti jaetaan toimittajille pyynnöstä sekä tiedotteen yhteydessä 9.12. embargoa vastaan.

Ohjelma:

8:30 Aamiaistarjoilu

9:00 Avaussanat Teollisuuden palkansaajien hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen

9:05 UUTTA KASVUA ETSIMÄSSÄ. Millainen teollisuuspolitiikka palaa Suomeen ja Eurooppaan? -julkaisun esittely. FT, VTT Ilkka Kiema & VTT Juho Koistinen

Kommentit:

TEM:n kansliapäällikkö Timo Jaatinen

ETLAn tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö

SAK:n pääekonomisti Patrizio Lainà

9:50 Päätössanat viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Mikko Koskinen, Työeläkevakuuttajat Tela

10:00-10:15 Yleisökysymyksiä

Tilaisuuden juontaa Teollisuuden palkansaajien pääsihteeri Merja Jutila Roon.