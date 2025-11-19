Kutsu toimituksille: Tervetuloa Suomen ja Euroopan teollisuuspolitiikan analyysin julkaisutilaisuuteen 12.12.
Tervetuloa UUTTA KASVUA ETSIMÄSSÄ. Millainen teollisuuspolitiikka palaa Suomeen ja Eurooppaan -analyysin julkaisutilaisuuteen perjantaina 12.12.2025!
Teollisuuden Palkansaajat TP ja Työeläkevakuuttajat Tela julkaisevat analyysin Suomen ja Euroopan teollisuuspolitiikasta perjantaina 12.12. klo 8:30–10:00. Analyysi julkaistaan keskustelutilaisuudessa, jonka voi seurata paikan päällä Helsingin Musiikkitalossa tai striimin välityksellä.
Ilmastonmuutos, heikko tuottavuuskehitys ja kilpailijamaiden protektionistiset toimet haastavat perinteisiä ajattelutapoja ja luovat uusia perusteita valikoivalle teollisuuspolitiikalle. Tulisiko Suomen teollisuuspoliittisessa strategiassa tavoitella t&k-toimintaa harjoittavien yritysten määrän kasvattamista, vai olisiko tarkoituksenmukaisempaa keskittää panokset vaikutuksiltaan merkittävimpiin kohteisiin EU:n linjausten suuntaisesti? Millä aloilla on paras potentiaali lisätä tuottavuutta ja vauhdittaa talouskasvua Suomessa?
Julkaisutilaisuus järjestetään perjantaina 12.12. klo 8:30–10:00 Musiikkitalon Terassilämpiössä. Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä tai striimin välityksellä. Analyysi julkaistaan Teollisuuden Palkansaajien julkaisusarjassa. Tilaisuudessa sen tekijät, Työn ja talouden tutkimus LABOREn tutkijat Ilkka Kiema ja Juho Koistinen kertovat tuloksista. Teemaa ovat kommentoimassa TEM:n kansliapäällikkö Timo Jaatinen, ETLAn tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö ja SAK:n pääekonomisti Patrizio Lainà. Tilaisuuden loppuun on varattu aikaa yleisökysymyksille.
Toimittajien ilmoittautumiset verkossa tai Telan viestintäpäällikkö Jenni Heinolle, puh. 040 170 46 56, jenni.heino(at)tela.fi. Raportti jaetaan toimittajille pyynnöstä sekä tiedotteen yhteydessä 9.12. embargoa vastaan.
Ohjelma:
8:30 Aamiaistarjoilu
9:00 Avaussanat Teollisuuden palkansaajien hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen
9:05 UUTTA KASVUA ETSIMÄSSÄ. Millainen teollisuuspolitiikka palaa Suomeen ja Eurooppaan? -julkaisun esittely. FT, VTT Ilkka Kiema & VTT Juho Koistinen
Kommentit:
- TEM:n kansliapäällikkö Timo Jaatinen
- ETLAn tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö
- SAK:n pääekonomisti Patrizio Lainà
9:50 Päätössanat viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Mikko Koskinen, Työeläkevakuuttajat Tela
10:00-10:15 Yleisökysymyksiä
Tilaisuuden juontaa Teollisuuden palkansaajien pääsihteeri Merja Jutila Roon.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Telan viestintäpäällikkö Jenni Heino, puh. 040 170 46 56, jenni.heino(at)tela.fi
Työeläkevakuuttajat Tela
Salomonkatu 17 B
00100 Helsinki
https://www.tela.fi/
Työeläkevakuuttajat Tela on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Työeläkevakuuttajat Tela
Työeläkevakuuttajilta keskustelunavaus työkykyä palauttavan kuntoutuspolun korjaamiseksi19.11.2025 05:00:00 EET | Tiedote
Liian moni jää kuntoutuksen ja muiden palveluiden ulkopuolelle, kun työkyky horjuu. Lisäksi sairaus- ja työkyvyttömyysetuudet ovat melko passivoivia. Tämä kaikki voi pahimmillaan johtaa syvempään sairastumiseen ja työkyvyttömyyteen. Siksi työeläkevakuuttajat näkevät tarpeen muuttaa palveluita ja etuuksia tukemaan tehokasta työelämään paluuta ja tarjoavat siihen joukon keinoja Terve taas, vai sairas? -tavoitepaperissaan.
Telan blogi: Yrittäjäeläkkeiden haasteita ei voida enää siirtää tuleville päättäjille10.11.2025 15:16:39 EET | Blogi
YEL-selvityshenkilö Jukka Rantalan työ valmistuu marraskuussa. Sen jälkeen maan hallituksella on mahdollisuus korjata yrittäjien eläkejärjestelmää pitkään vaivanneita ongelmia. Yrittäjät odottavat erityisesti nykyisen, jäykän YEL-työtulon uudistamista. Pidemmällä aikavälillä myös julkista taloutta olisi mahdollista vahvistaa aloittamalla yrittäjien työeläkkeiden rahastointi.
Kutsu toimituksille: Mitä työkykyä palauttavalle etuus- ja palvelujärjestelmälle pitäisi tehdä ja miten työuria pidennetään? Työeläkevakuuttajien tavoitepaperi ja webinaari pureutuvat kysymykseen 19.11.202510.11.2025 13:10:11 EET | Kutsu
Tervetuloa kuulemaan, kun Työeläkevakuuttajat Tela esittelee työeläkevakuuttajien ehdotukset työkykyä palauttavan etuus- ja palvelujärjestelmän korjaamiseksi. Työurien pidentäminen – unohdettu haaste? -webinaarissa keskiviikkona 19.11.2025 klo 9.00–10.15 kuullaan myös työmarkkinajärjestöjen ja sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijoiden paneeli, jossa keskustellaan osatyökykyisyydestä ja työurien pidentämisen keinoista.
Hallinnon luotettavuus pitää Suomen vertailun kärkimaiden joukossa, Merceriltä painava viesti eläkevarojen poliittista ohjausta vastaan21.10.2025 08:05:00 EEST | Blogi
Suomi sijoittui Mercerin Global Pension Index -vertailussa tänä vuonna 8. sijalle. Mercerin selvitys on maailman kattavin eläkejärjestelmävertailu. Vuonna 2025 arviossa oli mukana 52 maata, jotka kattavat globaalisti ison osan maailman väestöstä, BKT:sta sekä kehittyneistä eläkejärjestelmistä.
Suvi-Anne Siimes jättää tehtävänsä Telan toimitusjohtajana8.10.2025 16:08:28 EEST | Tiedote
”Haluan elää vähemmän aikataulutettua elämää”, Siimes sanoo.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme