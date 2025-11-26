Uudet ehdot selvillä sähköpotkulautojen vuokraamiseen Vaasassa
Vaasan kaupunkiympäristölautakunta on hyväksynyt sähköpotkulautojen vuokraamisen uudet lupaehdot. Lokakuussa nähtävillä olleisiin ehtoihin ei tullut suuria muutoksia. Uudet ehdot ovat voimassa 1.1.2026 alkaen.
Esitys uusista lupaehdoista oli julkisesti nähtävillä 7.–21.10., ja siitä saapui kaupungille 14 kannanottoa, joiden perusteella ehtoihin tehtiin pieniä muutoksia. Esimerkiksi paloasemien edustat lisättiin pysäköintikieltoalueiksi Pohjanmaan pelastuslaitoksen toiveesta, Vikinga ja Mansikkasaari poistettiin pysäköintikieltoalueista sekä muutamia pysäköintipaikkoja lisättiin ja siirrettiin keskustassa ja Palosaarella.
Sähköpotkulautojen ammattimainen vuokraustoiminta edellyttää mikroliikennelupaa kaupungilta 1.1.2026 alkaen. Jotta luvan voi saada, täytyy sähköpotkulautoja vuokraavien yritysten noudattaa lupaehtoja.
Ehtojen tavoitteena on parantaa sähköpotkulautailun turvallisuutta ja vähentää vahingoista aiheutuvia kustannuksia ja terveydenhuollon kuormitusta. Esimerkiksi pysäköintiin liittyvillä ehdoilla halutaan huolehtia, että kaupungissa liikkuminen on esteetöntä kaikille.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Siri GröndahlKuntatekniikka / Yksikön päällikköPuh:+358405636635siri.grondahl@vaasa.fi
Kuvat
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Nya villkor klara för uthyrningen av elsparkcyklar i Vasa26.11.2025 10:36:13 EET | Pressmeddelande
Stadsmiljönämnden i Vasa har godkänt nya tillståndsvillkor för uthyrningen av elsparkcyklar. Det blev inga större ändringar av de villkor som var framlagda i oktober. De nya villkoren gäller från och med 1.1.2026.
Arbetslösheten stiger i Österbottens sysselsättningsområde, men antalet lediga jobb blir fler25.11.2025 13:01:19 EET | Pressmeddelande
Enligt den månatliga Arbetsförmedlingsstatistiken som publiceras av NTM-centralernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) samt sysselsättningsöversikten från NTM-centralen i Österbotten var arbetslöshetsgraden inom Österbottens sysselsättningsområde (Kaskö, Korsnäs, Laihela, Malax, Korsholm, Närpes, Nykarleby, Vasa och Vörå) i oktober fortfarande en av de lägsta i landet (7,3 %). Arbetslöshetsgraden var 0,7 procentenheter högre än för ett år sedan. Jämfört med september sjönk arbetslöshetsgraden med 0,1 procentenheter. I hela landet var arbetslöshetsgraden i oktober 11,6 %, och i NTM-centralens område i Österbotten 7,4 %. Jämfört med september var arbetslöshetsgraden oförändrad i området för NTM-centralen i Österbotten, medan den i hela landet steg med 0,2 procentenheter.
Työttömyys nousee Pohjanmaan työllisyysalueella, mutta avoimet työpaikat lisääntyvät25.11.2025 13:01:08 EET | Tiedote
ELY-keskusten kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) kuukausittain julkaiseman Työnvälitystilaston sekä Pohjanmaan ELY-keskuksen julkaiseman työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan työllisyysalueella (Kaskinen, Korsnäs, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Uusikaarlepyy, Vaasa ja Vöyri) oli lokakuussa edelleen yksi maan alhaisimmista työttömyysasteista (7,3 %). Työttömyysaste oli 0,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Syyskuuhun verrattuna työttömyysaste laski 0,1 prosenttiyksikköä. Koko maan työttömyysaste oli lokakuussa 11,6 %, ja Pohjanmaan ELY-keskusalueella 7,4 %. Syyskuuhun verrattuna työttömyysaste pysyi samana Pohjanmaan ELY-keskusalueella ja nousi koko maassa 0,2 prosenttiyksikköä.
Kari Nurmirinta årets främjare av seniorernas välbefinnande21.11.2025 14:30:00 EET | Pressmeddelande
Erkännandet för främjande av seniorernas välbefinnande har i år beviljats Kari Nurmirinta från Lillkyro. Priset delades ut vid seniorfesten som äldrerådet ordnade 21.11.2025.
Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäjä on Kari Nurmirinta21.11.2025 14:30:00 EET | Tiedote
Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäjän tunnustus on tänä vuonna myönnetty vähäkyröläiselle Kari Nurmirinnalle. Palkinto julkistettiin vanhusneuvoston järjestämässä seniorijuhlassa 21.11.2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme