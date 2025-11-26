Uudet ehdot selvillä sähköpotkulautojen vuokraamiseen Vaasassa

Esitys uusista lupaehdoista oli julkisesti nähtävillä 7.–21.10., ja siitä saapui kaupungille 14 kannanottoa, joiden perusteella ehtoihin tehtiin pieniä muutoksia. Esimerkiksi paloasemien edustat lisättiin pysäköintikieltoalueiksi Pohjanmaan pelastuslaitoksen toiveesta, Vikinga ja Mansikkasaari poistettiin pysäköintikieltoalueista sekä muutamia pysäköintipaikkoja lisättiin ja siirrettiin keskustassa ja Palosaarella.

Sähköpotkulautojen ammattimainen vuokraustoiminta edellyttää mikroliikennelupaa kaupungilta 1.1.2026 alkaen. Jotta luvan voi saada, täytyy sähköpotkulautoja vuokraavien yritysten noudattaa lupaehtoja.

Ehtojen tavoitteena on parantaa sähköpotkulautailun turvallisuutta ja vähentää vahingoista aiheutuvia kustannuksia ja terveydenhuollon kuormitusta. Esimerkiksi pysäköintiin liittyvillä ehdoilla halutaan huolehtia, että kaupungissa liikkuminen on esteetöntä kaikille.