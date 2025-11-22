Luottamusindikaattorit nousivat teollisuutta lukuun ottamatta
Suomen elinkeinoelämän yhteenlaskettu talousluottamus vahvistui marraskuussa vähän. Toimialojen välinen vaihtelu oli kuitenkin merkittävää.
”Elinkeinoelämän suhdannekuva kehittyi varovaisen myönteisesti marraskuussa, vaikka teollisuuden luottamusindikaattori laskikin hieman”, EK:n pääekonomisti Penna Urrila sanoo.
Teollisuuden luottamusindikaattori painui marraskuussa lukemaan -6, kun lokakuun saldoluku oli -4. Luottamus on hieman alle pitkän aikavälin keskiarvon (0).
Rakentamisen luottamus ei juuri muuttunut marraskuussa. Luottamusindikaattorin uusin lukema on -23, kun lokakuun saldoluku oli -24. Luottamus on alle pitkän aikavälin keskiarvon (-9).
Palveluiden luottamus vahvistui marraskuussa. Luottamusindikaattori vahvistui saldolukuun +6, kun lokakuun tulos oli +2. Luottamus on vähän pitkän aikavälin keskiarvoa (+11) alempana.
Vähittäiskaupan luottamus parani jonkin verran. Luottamusindikaattori koheni tasolle +4, kun edelliskuun lukema oli 0. Aikasarjan pitkän aikavälin keskiarvo on -2.
”EK:n marraskuussa tekemän tiedustelun mukaan suomalaisyritysten suhdannekuva elpyy hiljalleen ja myös teollisuudessa indikaattori on nousutrendissä. Kokonaisuutena suhdanteet ovat kuitenkin vielä keskimääräistä vaisummat”, Urrila jatkaa.
Luottamusindikaattori, marraskuu 2025
Luottamusindikaattorin tulokset animaationa
Lisätietoja:
Penna Urrila, pääekonomisti, p. 040 570 7860
Tietoja julkaisijasta
Elinkeinoelämän keskusliitto EK on suomalaisten yritysten merkittävin puolestapuhuja. Välitämme elinkeinoelämän yhteisiä viestejä ja ratkaisuehdotuksia politiikan päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
