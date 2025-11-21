Rantakone laajentaa Lahteen
Veneliike Rantakone laajentaa toimintaansa Lahteen, missä avataan uusi myymälä vuoden 2026 alussa.
Rantakone on vakiinnuttanut asemansa yhtenä Suomen tunnetuimmista ja arvostetuimmista vapaa-ajan ajoneuvojen kauppiaista. Nyt yritys ottaa merkittävän askeleen kasvussaan laajentamalla toimintaansa Mikkelin lisäksi Lahteen.
Uusi toimipiste jatkaa toimintansa lopettavan Lahden Bikemarinen entisissä tiloissa Renkomäessä, Nelostien tuntumassa ja tarjoaa asiakkaille maan johtavien merkkien valikoiman alueen veneilijöille tutusta osoitteesta.
Lahden Rantakoneen edustuksiin kuuluvat muun muassa Suomen myydyimmät venemerkit Buster, Cross ja Yamarin sekä Yamahan perämoottorit ja moottoripyörät. Myymälässä palvelevat myös näiden tuotteiden valtuutetut huollot, jotka takaavat kattavat huoltopalvelut ympäri vuoden.
Laajentuminen Lahteen vahvistaa Rantakoneen myynti- ja palveluverkostoa ja tarjoaa asiakkaille entistä paremmat mahdollisuudet hankkia laadukkaita tuotteita sekä saada asiantuntevaa palvelua. Uuden toimipisteen myyntijohtajaksi on nimitetty Jari Björkqvist, jolla on 16 vuoden vankka kokemus ja ammattitaito venealalta.
“Pitkä kokemukseni venealalta antaa vahvan pohjan uudelle Lahden myymälälle. Tavoitteemme on olla alueen ykkösvalinta – tarjota asiakkaille markkinoiden parhaat tuotteet ja ensiluokkaista palvelua ensimmäisestä päivästä lähtien”, myyntijohtaja Jari Björkqvist kertoo.
Uudistettu Lahden myymälä avaa ovensa tammikuussa 2026, mutta myyntitiimi palvelee asiakkaita jo nyt ja on tavoitettavissa heti sekä puhelimitse että sähköpostilla.
Yhteyshenkilöt
Artturi NiittynenMyynti- ja markkinointijohtaja
Oy Inhan Tehtaat Ab
Jari BjörkqvistMyyntijohtajaRantakone LahtiPuh:+358 45 853 4460jari.bjorkqvist@lahdenrantakone.com
