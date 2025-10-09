Planin aineettomat lahjat edistävät tyttöjen koulutusta ja auttavat lapsia kriisien keskellä

Joulu kolkuttelee ovella, ja lahjapohdinnat ovat taas ajankohtaisia. Lastenoikeusjärjestö Plan International Suomen lahjakaupasta voi valita aineettoman lahjan, joka edistää tyttöjen koulutusta ja tarjoaa apua kriisien keskelle.

Aineeton lahja on eettinen ja helppo lahjavaihtoehto ja sopii myös sellaiselle lahjan saajalle, joka ei toivo lisää tavaraa.

Planin aineettomat lahjat ilahduttavat lahjan saajaa ja edistävät Plan International työtä lasten, erityisesti tyttöjen, elämän parantamiseksi. Lahjojen avulla Plan työskentelee esimerkiksi tyttöjen koulutuksen turvaamiseksi sekä tarjotakseen elintärkeää apua lapsille ja perheille keskellä kriisejä ja konflikteja.

”Kriisien keskellä tytöt ovat erityisen haavoittuvassa asemassa, sillä väkivallan uhka ja perheiden halu suojella tyttöjä sulkevat tytöt koteihinsa sekä estävät heitä liikkumasta vapaasti ja jatkamasta koulunkäyntiä”, Plan International Suomen pääsihteeri Ossi Heinänen sanoo.

”Tyttöjen koulutus vähentää köyhyyttä ja lisää tasa-arvoa. Laadukkaan koulutuksen saanut tyttö todennäköisesti avioituu ja perustaa perheen vasta aikuisena. Aikuisena hän voi hankkia itse toimeentulonsa ja sijoittaa ansaitsemansa rahat perheeseensä.”

Planin aineettomilla lahjoilla voi esimerkiksi auttaa tyttöjä kouluun, tukea lastenkirjojen toimittamista pakolaisleireille satuhetkiä varten tai mahdollistaa lämpimiä vaatteita.

Planin aineettoman lahjan voi ostaa vaivattomasti ja nopeasti Planin verkkokaupasta: plan.fi/lahja

Lahjalle voi valita myös kauniin ja yksilöllisen tulostettavan tai digitaalisen kortin. Korttiin voi kirjoittaa oman joulutervehdyksen. Lahjan voi tilata joko omaan sähköpostiin tai ajastaa sen lähetettäväksi suoraan läheiselle.

Planin aineettomat joululahjat:

Tyttöjen koulutus, 40 €

Tällä lahjalla sinä ja läheisesi autatte tytöt kouluun. Tyttöjen koulutus edistää tasa-arvoa ja vähentää köyhyyttä. Kriisien keskellä tyttöjen oppimisen tukeminen on entistäkin tärkeämpää, sillä kriisi- ja konfliktialueilla tyttöjen mahdollisuus käydä koulua on hyvin rajoittunutta.

Satuhetki lapselle, 15 €

Kun kotinsa jättäneet perheet saapuvat pakolaisleireille, harvalla on mukanaan leluja tai kirjoja. Tämän lahjan avulla toimitamme lastenkirjoja pakolaisleireille. Satuhetki auttaa kriisin keskellä eläviä lapsia unohtamaan pelkonsa ja ymmärtämään paremmin tunteitaan.

Talvivaatteet kriisin keskelle, 55 €

Lämpimät talvivaatteet voivat pelastaa lapsen hengen. Tällä lahjalla mahdollistatte yhdessä lahjan saajan kanssa lämpimiä vaatteita, kuten takkeja, huiveja ja pipoja, perheille keskellä kriisejä. Lahjoituksesi avulla lapset esimerkiksi Ukrainassa ja Gazassa voivat suojautua kylmältä.

Tutustu Planin koko aineettomien lahjojen valikoimaan: plan.fi/lahja