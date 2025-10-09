Plan International

Planin aineettomat lahjat edistävät tyttöjen koulutusta ja auttavat lapsia kriisien keskellä

27.11.2025 08:57:23 EET | Plan International | Tiedote

Aineeton lahja lasten oikeuksien edistämiseksi on sydäntä lämmittävä lahjaidea läheiselle. Tänä jouluna Plan International Suomen aineeton lahja turvaa tyttöjen koulutuksen sekä tarjoaa apua lapsille ja perheille keskellä kriisejä.

Planin aineettomat lahjat: Tyttöjen koulutus, 40 €. Tyttöjen koulutus edistää tasa-arvoa ja vähentää köyhyyttä. Kriisien keskellä tyttöjen oppimisen tukeminen on entistäkin tärkeämpää, sillä kriisi- ja konfliktialueilla tyttöjen mahdollisuus käydä koulua on hyvin rajoittunutta.
Joulu kolkuttelee ovella, ja lahjapohdinnat ovat taas ajankohtaisia. Lastenoikeusjärjestö Plan International Suomen lahjakaupasta voi valita aineettoman lahjan, joka edistää tyttöjen koulutusta ja tarjoaa apua kriisien keskelle.

Aineeton lahja on eettinen ja helppo lahjavaihtoehto ja sopii myös sellaiselle lahjan saajalle, joka ei toivo lisää tavaraa.

Planin aineettomat lahjat ilahduttavat lahjan saajaa ja edistävät Plan International työtä lasten, erityisesti tyttöjen, elämän parantamiseksi. Lahjojen avulla Plan työskentelee esimerkiksi tyttöjen koulutuksen turvaamiseksi sekä tarjotakseen elintärkeää apua lapsille ja perheille keskellä kriisejä ja konflikteja.

”Kriisien keskellä tytöt ovat erityisen haavoittuvassa asemassa, sillä väkivallan uhka ja perheiden halu suojella tyttöjä sulkevat tytöt koteihinsa sekä estävät heitä liikkumasta vapaasti ja jatkamasta koulunkäyntiä”, Plan International Suomen pääsihteeri Ossi Heinänen sanoo.

”Tyttöjen koulutus vähentää köyhyyttä ja lisää tasa-arvoa. Laadukkaan koulutuksen saanut tyttö todennäköisesti avioituu ja perustaa perheen vasta aikuisena. Aikuisena hän voi hankkia itse toimeentulonsa ja sijoittaa ansaitsemansa rahat perheeseensä.”

Planin aineettomilla lahjoilla voi esimerkiksi auttaa tyttöjä kouluun, tukea lastenkirjojen toimittamista pakolaisleireille satuhetkiä varten tai mahdollistaa lämpimiä vaatteita.

Planin aineettoman lahjan voi ostaa vaivattomasti ja nopeasti Planin verkkokaupasta: plan.fi/lahja

Lahjalle voi valita myös kauniin ja yksilöllisen tulostettavan tai digitaalisen kortin. Korttiin voi kirjoittaa oman joulutervehdyksen. Lahjan voi tilata joko omaan sähköpostiin tai ajastaa sen lähetettäväksi suoraan läheiselle.

Planin aineettomat joululahjat:

Tyttöjen koulutus, 40 €

Tällä lahjalla sinä ja läheisesi autatte tytöt kouluun. Tyttöjen koulutus edistää tasa-arvoa ja vähentää köyhyyttä. Kriisien keskellä tyttöjen oppimisen tukeminen on entistäkin tärkeämpää, sillä kriisi- ja konfliktialueilla tyttöjen mahdollisuus käydä koulua on hyvin rajoittunutta.

Satuhetki lapselle, 15 €

Kun kotinsa jättäneet perheet saapuvat pakolaisleireille, harvalla on mukanaan leluja tai kirjoja. Tämän lahjan avulla toimitamme lastenkirjoja pakolaisleireille. Satuhetki auttaa kriisin keskellä eläviä lapsia unohtamaan pelkonsa ja ymmärtämään paremmin tunteitaan.

Talvivaatteet kriisin keskelle, 55 €

Lämpimät talvivaatteet voivat pelastaa lapsen hengen. Tällä lahjalla mahdollistatte yhdessä lahjan saajan kanssa lämpimiä vaatteita, kuten takkeja, huiveja ja pipoja, perheille keskellä kriisejä. Lahjoituksesi avulla lapset esimerkiksi Ukrainassa ja Gazassa voivat suojautua kylmältä.

Tutustu Planin koko aineettomien lahjojen valikoimaan: plan.fi/lahja

Kehitysyhteistyö- ja humanitaarinen järjestö Plan International haluaa oikeudenmukaisen maailman, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Siksi Plan parantaa erityisesti heikoimmassa asemassa olevan tyttöjen elämää ja suojelua. Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Plan perustettiin 1937, ja Suomessa toiminta alkoi 1998. Työskentelemme yli 80 maassa.

