Planin aineettomat lahjat edistävät tyttöjen koulutusta ja auttavat lapsia kriisien keskellä
Aineeton lahja lasten oikeuksien edistämiseksi on sydäntä lämmittävä lahjaidea läheiselle. Tänä jouluna Plan International Suomen aineeton lahja turvaa tyttöjen koulutuksen sekä tarjoaa apua lapsille ja perheille keskellä kriisejä.
Joulu kolkuttelee ovella, ja lahjapohdinnat ovat taas ajankohtaisia. Lastenoikeusjärjestö Plan International Suomen lahjakaupasta voi valita aineettoman lahjan, joka edistää tyttöjen koulutusta ja tarjoaa apua kriisien keskelle.
Aineeton lahja on eettinen ja helppo lahjavaihtoehto ja sopii myös sellaiselle lahjan saajalle, joka ei toivo lisää tavaraa.
Planin aineettomat lahjat ilahduttavat lahjan saajaa ja edistävät Plan International työtä lasten, erityisesti tyttöjen, elämän parantamiseksi. Lahjojen avulla Plan työskentelee esimerkiksi tyttöjen koulutuksen turvaamiseksi sekä tarjotakseen elintärkeää apua lapsille ja perheille keskellä kriisejä ja konflikteja.
”Kriisien keskellä tytöt ovat erityisen haavoittuvassa asemassa, sillä väkivallan uhka ja perheiden halu suojella tyttöjä sulkevat tytöt koteihinsa sekä estävät heitä liikkumasta vapaasti ja jatkamasta koulunkäyntiä”, Plan International Suomen pääsihteeri Ossi Heinänen sanoo.
”Tyttöjen koulutus vähentää köyhyyttä ja lisää tasa-arvoa. Laadukkaan koulutuksen saanut tyttö todennäköisesti avioituu ja perustaa perheen vasta aikuisena. Aikuisena hän voi hankkia itse toimeentulonsa ja sijoittaa ansaitsemansa rahat perheeseensä.”
Planin aineettomilla lahjoilla voi esimerkiksi auttaa tyttöjä kouluun, tukea lastenkirjojen toimittamista pakolaisleireille satuhetkiä varten tai mahdollistaa lämpimiä vaatteita.
Planin aineettoman lahjan voi ostaa vaivattomasti ja nopeasti Planin verkkokaupasta: plan.fi/lahja
Lahjalle voi valita myös kauniin ja yksilöllisen tulostettavan tai digitaalisen kortin. Korttiin voi kirjoittaa oman joulutervehdyksen. Lahjan voi tilata joko omaan sähköpostiin tai ajastaa sen lähetettäväksi suoraan läheiselle.
Planin aineettomat joululahjat:
Tyttöjen koulutus, 40 €
Tällä lahjalla sinä ja läheisesi autatte tytöt kouluun. Tyttöjen koulutus edistää tasa-arvoa ja vähentää köyhyyttä. Kriisien keskellä tyttöjen oppimisen tukeminen on entistäkin tärkeämpää, sillä kriisi- ja konfliktialueilla tyttöjen mahdollisuus käydä koulua on hyvin rajoittunutta.
Satuhetki lapselle, 15 €
Kun kotinsa jättäneet perheet saapuvat pakolaisleireille, harvalla on mukanaan leluja tai kirjoja. Tämän lahjan avulla toimitamme lastenkirjoja pakolaisleireille. Satuhetki auttaa kriisin keskellä eläviä lapsia unohtamaan pelkonsa ja ymmärtämään paremmin tunteitaan.
Talvivaatteet kriisin keskelle, 55 €
Lämpimät talvivaatteet voivat pelastaa lapsen hengen. Tällä lahjalla mahdollistatte yhdessä lahjan saajan kanssa lämpimiä vaatteita, kuten takkeja, huiveja ja pipoja, perheille keskellä kriisejä. Lahjoituksesi avulla lapset esimerkiksi Ukrainassa ja Gazassa voivat suojautua kylmältä.
Tutustu Planin koko aineettomien lahjojen valikoimaan: plan.fi/lahja
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Satu AhvenainenPlan International Suomen markkinointipäällikköPuh:+358 40 582 4394satu.ahvenainen@plan-international.org
Kuvat
Linkit
Plan International Suomi
Kehitysyhteistyö- ja humanitaarinen järjestö Plan International haluaa oikeudenmukaisen maailman, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Siksi Plan parantaa erityisesti heikoimmassa asemassa olevan tyttöjen elämää ja suojelua. Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Plan perustettiin 1937, ja Suomessa toiminta alkoi 1998. Työskentelemme yli 80 maassa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Plan International
Vammaiset tytöt -media voitti Planin tyttöpalkinnon9.10.2025 19:45:00 EEST | Tiedote
Suomen historian toinen Planin tyttöpalkinto jaettiin 9.10. Helsingissä. Palkinnon voitti Vammaiset tytöt -media, joka tekee vammaisten tyttöjen kokemuksia näkyviksi.
Bolivia kielsi lapsiavioliitot – historiallinen voitto tytöille26.9.2025 11:35:53 EEST | Tiedote
Bolivia on ottanut merkittävän askeleen tyttöjen ja nuorten oikeuksien turvaamisessa. Uusi laki kieltää lapsiavioliitot ja teini-ikäisten liitot ilman poikkeuksia. Se vahvistaa jokaisen tytön oikeuden lapsuuteen, koulutukseen ja väkivallattomaan elämään.
Planin tyttöpalkinnon finalistit ovat Vammaiset tytöt, Millariikka Rytkönen ja Adina Nivukoski11.9.2025 08:20:00 EEST | Tiedote
Planin tyttöpalkinnon saa lokakuussa merkittävä tyttöjen oikeuksien ja tasa-arvon puolustaja. Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita Planin tyttöpalkintojuhlaan 9.10. klo 17.30 Helsingin kaupungintaloon.
Gazaan on julistettu nälänhätä – yli miljoona lasta taistelee hengestään22.8.2025 15:24:14 EEST | Tiedote
Plan International on saanut toimitettua elokuussa kymmenen avustusrekkaa Gazaan, mutta apu pääsee perille liian hitaasti. Plan vaatii välitöntä ja kestävää tulitaukoa sekä humanitaarisen avun esteetöntä kulkua nälänhädän keskelle.
Gazaan avautui mahdollisuus viedä hätäapua – Plan International Suomi lähetti tänään hätäapurahastostaan 50 000 € Gazan auttamiseksi.28.7.2025 17:43:30 EEST | Tiedote
Gazaan on avautunut rajattu mahdollisuus toimittaa hätäapua pitkän tauon jälkeen. Plan International on ryhtynyt toimiin välittömästi. Suomen Plan lähetti tänään hätäapurahastostaan 50 000 € Gazan auttamiseksi. Plan Internationalin apu viedään perille Egyptistä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme