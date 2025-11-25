Vantaan ja Keravan hyvinvointialueVantaan ja Keravan hyvinvointialue

Elämän liekki -tunnustus Jemina Viljaselle

26.11.2025 13:54:26 EET | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on myöntänyt Elämän liekki -tunnustuksen Jemina Viljaselle, joka on toiminut poikkeuksellisen rohkeasti ja esimerkillisesti hätätilanteessa. Tunnustus myönnetään teosta, joka on pelastanut ihmishengen tai estänyt vakavan onnettomuuden.

Hymyilevä nainen pitää käsissään suurta kukkakimppua ja kunniakirjaa.
Jemina Viljanen palkittiin Elämän liekki -tunnustuksella. Henna Inkinen Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Elokuun alussa Vantaalla Vetokannaksen uimarannan valvojana toiminut Jemina Viljanen jäi työvuoronsa jälkeen vetämään valmennusta ryhmälleen. Kesken valmennuksen Viljanen kuuli avunhuutoja. Uimassa olleesta nuorisoporukasta yksi oli joutunut vaikeuksiin, ja hänen kaverinsa huusi apua. Hukkumassa ollut nuori oli painautunut pinnan alle.

Viljanen toimi ripeästi hätätilanteessa. Hän haki pelastusrenkaan, ui hukkumassa olleen nuoren luokse ja kuljetti hänet pelastusrenkaan avulla rantaan noin 30–40 metrin matkan. Kuljetuksen aikana nuori menetti tajuntansa.

Rannalle päästyään Viljanen pyysi muita rannalla olleita soittamaan hätänumerosta apua pelastamalleen nuorelle. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ensihoito saapui paikalle ja kuljetti nyt jo tajuihinsa tulleen ja jalkeille päässeen nuoren jatkotarkastukseen.

Vantaalainen Viljanen on työskennellyt uimavalvojana muutaman kesän. Hän kertoo todistaneensa työssään useita läheltä piti -tilanteita, muttei aiemmin ole joutunut vastaavaan tilanteeseen.

”Ensimmäinen yö tapahtuman jälkeen meni miettiessä, mitä jos en olisi ollut paikalla, olisivatko muut tajunneet hakea pelastusrenkaan ja päässeet pelastamaan hukkuvan ajoissa”, Viljanen muistelee.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos haluaa Elämän liekki -tunnustuksella osoittaa syvän kiitollisuutensa ja arvostuksensa teosta, joka pelasti ihmishengen. Toivomme, että huomionosoitus kannustaa muitakin kansalaisia toimimaan yhtä esimerkillisesti kohdatessaan hädässä olevan ihmisen. Palkinto jaettiin Vantaan pelastuskeskuksella 26.11.2025.

Avainsanat

elämän liekkihengenpelastajahukkuminen

Kuvat

Jemina Viljanen palkittiin Elämän liekki -tunnustuksella.
Jemina Viljanen palkittiin Elämän liekki -tunnustuksella.
Henna Inkinen Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
