Turvaconin omistajiksi kokeneiden teknologiayrittäjien ryhmä – ”toimialan merkitys kasvaa”

Turvacon tarjoaa kaikki prosessit ja toimenpiteet turvallisuusjärjestelmien suunnitteluun, asennukseen, ylläpitoon ja päivityksiin. Kattavat turvaratkaisut räätälöidään yrityksen tai kiinteistön turvallisuustarpeisiin. Tyypillisiä turvaurakoinnin palveluita ovat kameravalvontajärjestelmien, kulunvalvontajärjestelmien, rikosilmoitinjärjestelmien sekä muiden turvajärjestelmien asennus ja ylläpito sekä henkilöstön kouluttaminen järjestelmien käyttöön.

Turvacon työllistää viisi ammattilaista sekä valtakunnallisen kumppaniverkoston. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 2025 yltää noin 1,0 miljoonaan euroon. Lue lisää: https://turvacon.fi