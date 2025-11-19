Frenckellin konttori teki historiaa – Suomen ensimmäinen yli 100-vuotias toimitilarakennus, joka saavutti A-energialuokan
Frenckellin konttori on uudistettu harvinaisen energiatehokkaaksi kokonaisuudeksi, joka yhdistää 1800-luvun rakennusperinnön ja modernin talotekniikan. A-energialuokan saavutus tekee siitä poikkeuksellisen esimerkin suomalaisessa kiinteistökannassa.
Tampereen sydämessä kohoava Frenckellin konttori on saavuttanut A-energiatehokkuusluokan (A2018) – saavutuksen, joka on poikkeuksellinen paitsi rakennuksen iän, myös koko suomalaisen rakennuskannan näkökulmasta. Vuonna 1847 valmistunut Frenckellin konttori on Suomen ensimmäinen yli 100-vuotias toimitilarakennus, jolla on voimassa oleva A-energialuokan energiatodistus.
Kyseessä on historiallinen virstanpylväs, joka osoittaa, että kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus voi uudistua huipputason energiatehokkaaksi menettämättä alkuperäistä identiteettiään. Saneeraus on toteutettu Meijou Oy:n toimesta ja sen tavoitteena on ollut yhdistää lähes kaksisataa vuotta vanhan rakennuksen arvokas historia ja modernin toimitilan tekniset vaatimukset.
Kokonaan uudistettu talotekniikka tuo 1800-luvun rakennuksen tähän päivään
Frenckellin konttorin talotekniikka on rakennettu täysin uudelleen, modernien ja vähäpäästöisten ratkaisujen varaan. Keskeiset tekniset ratkaisut ovat:
- Hiilinegatiivinen jäähdytys, joka hyödyntää Tampereen kaukojäähdytystä ja Näsijärven syvän veden viileyttä
- Hiilineutraali kaukolämpö, joka vastaa rakennuksen lämmityksestä
- Uusiutuvaa sähköä hyödyntävä ilmanvaihto, joka tuottaa myös jäähdytysenergiaa kuumimpina kesäkuukausina
- Aurinkosähköjärjestelmä, joka vähentää ostoenergian tarvetta
- Energiatehokas talotekniikan ohjaus, joka optimoi sisäolosuhteet ja minimoi kulutuksen
Yhdessä nämä ratkaisut muodostavat poikkeuksellisen tehokkaan kokonaisuuden, jonka ansiosta A-energialuokan saavuttaminen vanhassa kivirakenteisessa rakennuksessa on ollut mahdollista.
Konttori on vasta alku – seuraavaksi vuorossa Frenckellin paperitehdas
A-energialuokan saavuttanut Konttori on ensimmäinen vaihe vuosia kestävälle Frenckellin alueen kehittämiselle. Seuraavaksi, vuonna 2026, käynnistyy historiallisesti merkittävän Frenckellin paperitehtaan laaja saneeraus, jonka myötä alueelle rakennetaan moderneja, joustavia ja energiatehokkaita toimitiloja.
BREEAM-sertifiointi valmistuu alkuvuodesta 2026
Frenckellin Konttorille haetaan parhaillaan BREEAM In-Use -ympäristösertifikaattia. Sertifioinnin arvioidaan valmistuvan tammikuussa 2026, mikä vahvistaa alueen asemaa yhtenä Suomen kunnianhimoisimmista ja vastuullisimmista kiinteistökehityshankkeista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marko KuusistoToimitusjohtajaMeijou OyPuh:040 555 5413marko.kuusisto@meijou.fi
Mette HappoMarkkinointi- ja viestintäkoordinaattoriMeijou OyPuh:050 369 0584mette.happo@meijou.fi
Frenckell – Ikoninen kiinteistö Tampereen parhaimmalla paikalla
Frenckell on yksi Tampereen tunnetuimmista historiallisista kokonaisuuksista ja kiinteistö, jonka ympärille kaupunki aikanaan rakentui. Ydinkeskustassa sijaitseva alue koostuu Frenckellin paperitehtaasta ja konttorista, joista konttori uudistui arvotaloksi vuonna 2025. Paperitehtaan saneeraus käynnistyy vuonna 2026.
