Lemmikit valtaavat Marinan jouluterassin – rakastettu juhla palaa tuomaan riemua talvi-iltaan
Radisson Blu Marina Palace Hotellin rakastettu Lemmikkien joulujuhla järjestetään torstaina 11. joulukuuta klo 17–19. Tapahtuma on vuosittainen hyvän mielen kohtaamispaikka, jossa kaikki lemmikit ovat illan kunniavieraita ja tunnelma täyttyy aidosta jouluilosta.
Juhla kokoaa yhteen eläinrakkaat ihmiset, paikalliset yhdistykset ja yritykset. Ohjelma tarjoaa lämminhenkistä tekemistä ja hauskoja hetkiä:
- Lemmikkien valokuvausta ammattilaiskuvaajan kanssa
- Nakinsyönnin nopeuskilpailu, jossa riittää riemua ja vauhtia
- Muotinäytös, jossa nelijalkaiset ystävät esittelevät talvimuotia
- Joulupukki jakaa lahjoja kaikille osallistuville lemmikeille
Paikan päällä järjestetään hyväntekeväisyysarvonta paikallisten eläinsuojeluyhdistysten hyväksi. Karvakorvat Oy myy jouluisia lahjapussukoita ja yrityksen pisteelle voi lahjoittaa lemmikkien ruokaa. Pisteeltä on mahdollista ostaa myös valmiita lahjapakkauksia, jotka voi antaa omalle lemmikille tai jättää hyväntekeväisyyteen jaettavaksi.
-Olemme erittäin innoissamme saadessamme toteuttaa jälleen tämän kaikille eläinrakkaille sopivan yhteisen tapahtuman. Joulun aikaan on tärkeä muistaa myös rakkaita eläinystäviä ja tämä tapahtuma on siihen loistava tilaisuus, sanoo Radisson Blu Marina Palace Hotellin hotellinjohtaja Titta-Liina Gustafsson.
Juhla toteutetaan yhteistyössä Radisson Blu Marina Palace Hotellin, Eläinten Hyvinvointiyhdistys Lemmikki ry:n, Karvakorvat Oy:n ja Hännät heiluu -yhteisön kanssa.
Median edustajat ovat tervetulleita tallentamaan illan tunnelman ja esittelemään tapahtumaa ennakkoon.
Lisätietoja:
Titta-Liina Gustafsson
Radisson Blu Marina Palace Hotel
General Manager
+358 40 0905460
