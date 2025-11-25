Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Suomen ja Ruotsin pääministerit paljastavat taidelahjat Hanaholmenissa

27.11.2025 08:57:45 EET | Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus | Tiedote

Suomen pääministeri Petteri Orpo ja Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson paljastavat Ruotsin ja Suomen taidelahjat Hanaholmenin taidepuistossa 2. joulukuuta 2025. Tilaisuus järjestetään Hanaholmenin 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

Kuva: Ninni Andersson/Government Offices (Kristersson), Henri Korpi (Orpo)

Ruotsin taidelahja on ruotsalaisen taiteilijan Olof Marsjan upouusi pronssiveistos, joka on omistettu koko Suomelle. Teos sijoitetaan Hanaholmeniin sen kunniaksi, että Hanaholmen juhlistaa 50-vuotista toimintaansa ruotsalais-suomalaisena yhteistyö- ja kulttuurikeskuksena.

Suomen lahja on suomalaisen taiteilijan Marjatta Weckströmin vanhempi teos, veistos nimeltään Maan laulu, joka on peräisin vuodelta 1979 ja on siirretty Hanaholmeniin Helsingin Kalliosta. Veistoksen abstraktin muodon voi tulkita esittävän joko ihmisfiguuria tai eläimen tai kasvin hahmoa. Veistosta hallitsee sen taivaalle avautuva, ylöspäin pyrkivä kasvimainen muoto, ja sen keskellä kulkee neljä pystysuuntaista putkea.

Marjatta Weckströmin teos on nähtävillä Hanaholmenin alueen sisäänkäynnin vieressä. Ruotsin lahja, nimeltään Valon jäljittäjä, pohjoissaameksi Čuovgga guorri, on puolestaan sijoitettu peremmälle taidepuistoon lähemmäs merta.

”Olemme erittäin kiitollisia näistä lahjoista, joista kaikki kotimaiset ja kansainväliset kävijämme pääsevät nauttimaan. Meille on suuri kunnia, että pääministerit tulevat henkilökohtaisesti paljastamaan teokset”, kertoo Hanaholmenin toimitusjohtaja Gunvor Kronman.

Pääministerien lisäksi tilaisuuteen osallistuu myös taiteilija Olof Marsja.

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan teosten vihkimistä 2.12.2025. Lue lisää ohjelmasta oheisesta liitteestä.

Pakollinen ennakkoilmoittautuminen Valtioneuvoston kansliaan: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/58c07932-0cd0-48dd-9d8b-b2e6175be196?displayId=Fin3532129

Paikka: Hanaholmen, Hanasaarenranta 5, 02100 Espoo 

Lisätietoja: Håkan Forsgård, puh. +358 40 767 7373, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi

