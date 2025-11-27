Ilotulitteiden ammuntakieltoalueet laajenevat Itä-Uudellamaalla 8.12. alkaen

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.