Ilotulitteiden ammuntakieltoalueet laajenevat Itä-Uudellamaalla 8.12. alkaen

27.11.2025 08:35:44 EET | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde | Tiedote

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos on päättänyt uusista ilotulitteiden ammuntakieltoalueista pelastustoimen toiminta-alueella.

Ammuntakieltoalue tulee käsittämään aiempaa laajemman alueen Porvoon keskustaa sekä osan Kilpilahden teollisuusalueesta ja Loviisan voimalan alueen. Uudet kieltoalueet astuvat voimaan 8.12.2025 ja ovat voimassa ympärivuoden.

Kieltoalueet 8.12.2025 alkaen:

  • Vanhan Porvoon kaupungin alue
    Kieltoalueeseen kuuluvat Vanha Porvoo, Linnamäki, empirekaupunginosa ja torialue.
  • Kilpilahden yritysalue
    Kielto käsittää teollisuusalueen välittömän läheisyyden ja ratapiha-alueen. Kieltoalue on sisemmän suojavyöhyke 1:n mukainen.
  • Loviisan voimalaitoksen alue

Ilotulitteiden ammuntakielto koskee pyrotekniikkadirektiivin mukaisten F2–F4-luokan ilotulitteita, joita ovat mm. kertalaukeavat ja sarjatoimiset tähtipommityyppiset tuotteet, roomalaiset kynttilät, raketit, suihkut ja miinat.

Pelastusviranomainen voi lain mukaan kieltää ilotulitteiden käytön pelastustoimen toiminta-alueella sellaisissa paikoissa, joissa ilotulitteiden voidaan katsoa aiheuttavan erityistä vaaraa esimerkiksi tulipalon seurauksena. Pelastusviranomainen ei voi lain mukaan perustaa päätöstään esimerkiksi meluhaitalle.

Pelastuslaitos kumoaa päätöksellään pelastusjohtajan 7.5.2019 tekemän aiemman viranhaltijapäätöksen kieltoalueista.

Porvoon keskustan ilotulituskieltoalueen rajat
Porvoon keskustan ilotulituskieltoalue
Kilpilahden ilotulituskieltoalueen rajat
Kilpilahden ilotulituskieltoalue
Loviisan voimalaitoksen ilotulituskieltoalueen rajat
Loviisan voimalaitoksen ilotulituskieltoalue
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.

