Ilotulitteiden ammuntakieltoalueet laajenevat Itä-Uudellamaalla 8.12. alkaen
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos on päättänyt uusista ilotulitteiden ammuntakieltoalueista pelastustoimen toiminta-alueella.
Ammuntakieltoalue tulee käsittämään aiempaa laajemman alueen Porvoon keskustaa sekä osan Kilpilahden teollisuusalueesta ja Loviisan voimalan alueen. Uudet kieltoalueet astuvat voimaan 8.12.2025 ja ovat voimassa ympärivuoden.
Kieltoalueet 8.12.2025 alkaen:
- Vanhan Porvoon kaupungin alue
Kieltoalueeseen kuuluvat Vanha Porvoo, Linnamäki, empirekaupunginosa ja torialue.
- Kilpilahden yritysalue
Kielto käsittää teollisuusalueen välittömän läheisyyden ja ratapiha-alueen. Kieltoalue on sisemmän suojavyöhyke 1:n mukainen.
- Loviisan voimalaitoksen alue
Ilotulitteiden ammuntakielto koskee pyrotekniikkadirektiivin mukaisten F2–F4-luokan ilotulitteita, joita ovat mm. kertalaukeavat ja sarjatoimiset tähtipommityyppiset tuotteet, roomalaiset kynttilät, raketit, suihkut ja miinat.
Pelastusviranomainen voi lain mukaan kieltää ilotulitteiden käytön pelastustoimen toiminta-alueella sellaisissa paikoissa, joissa ilotulitteiden voidaan katsoa aiheuttavan erityistä vaaraa esimerkiksi tulipalon seurauksena. Pelastusviranomainen ei voi lain mukaan perustaa päätöstään esimerkiksi meluhaitalle.
Pelastuslaitos kumoaa päätöksellään pelastusjohtajan 7.5.2019 tekemän aiemman viranhaltijapäätöksen kieltoalueista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tomi PursiainenRiskienhallintapäällikköItä-Uudenmaan pelastuslaitosPuh:040 513 9200tomi.pursiainen@pelastustoimi.fi
Kuvat
Liitteet
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde
Förbud att avfyra fyrverkeripjäser på fler områden i Östra Nyland från 8.1227.11.2025 08:42:29 EET | Pressmeddelande
Räddningsverket i Östra Nyland har beslutat om nya ställen där det är förbjudet att avfyra fyrverkeripjäser inom räddningsområdet.
Avbrott i patientdatasystemet vid Lovisa och Lappträsks hälsostationer 26.1120.11.2025 08:40:00 EET | Pressmeddelande
Vid Lovisa och Lappträsks hälsostationer genomförs en uppdatering av patientdatasystemet onsdagen den 26.11.2025 kl. 9–13. Uppdateringen beräknas ta cirka fyra timmar. Tidsplanen kan ändå ändras om uppdateringen kräver mer tid än förväntat.
Loviisan ja Lapinjärven terveysasemilla potilastietojärjestelmän käyttökatko 26.11.20.11.2025 08:40:00 EET | Tiedote
Loviisan ja Lapinjärven terveysasemilla tehdään potilastietojärjestelmän päivitys keskiviikkona 26.11.2025 klo 9–13. Päivitys kestää arviolta 4 tuntia. Aikataulu voi kuitenkin muuttua, jos järjestelmän päivitys vaatii odotettua enemmän aikaa.
Beslut av nämnden för beredskap och säkerhet 10.11.202511.11.2025 08:56:15 EET | Pressmeddelande
Östra Nylands välfärdsområdes nämnd för beredskap och säkerhet sammanträdde måndagen den 10.11.2025 på räddningsstationen i Borgå. Vid mötet behandlade nämnden avgiftstaxor och mötestidtabell för det kommande året.
Varautuminen ja turvallisuus -lautakunnan päätöksiä 10.11.202511.11.2025 08:52:47 EET | Tiedote
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta kokoontui maanantaina 10.11.2025 Porvoon pelastusasemalla. Kokouksessa käytiin läpi lautakunnan tulevan vuoden kokousaikataulu ja pelastuslaitoksen perimät maksutaksat.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme