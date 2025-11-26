Kelan valtuutetut kuulivat pääjohtaja Lasse Lehtosta

Kelan valtuutetut kutsuivat Kelan pääjohtajan Lasse Lehtosen kuultavaksi hänen viimeaikaisiin julkisiin ulostuloihinsa ja Kelan johtamistilanteeseen liittyen. Valtuutetut kävivät Lehtosen kanssa keskustelua Kelan etätyölinjauksista ja yleisesti johtamiseen liittyvistä ajankohtaista asioista, jotka ovat saaneet runsaasti julkisuutta. Valtuutetut saivat esittää pääjohtajalle kysymyksiä aiheesta.

Valtuutettujen puheenjohtaja Mira Niemisen mukaan keskustelut käytiin hyvässä, rakentavassa hengessä.

– Keskustelut avasivat hyvin tilannetta meille valtuutetuille. Luottamuksen, avoimen keskustelukulttuurin ja hyvän ilmapiirin palauttaminen ovat nyt tärkeimpiä askeleita eteenpäin. Henkilöstö on Kelalle tärkeä voimavara, Nieminen summaa.

Nieminen muistuttaa, että Kela on suurten muutosten edessä ja muutosjohtamiselle on tarvetta.

– Etuusjärjestelmien kehittäminen ja säästötavoitteet asettavat Kelan johtamiselle erityisiä vaatimuksia.

Valtuutetut muistuttavat, että Kelan perustehtävä on tärkeä ja sen toteuttamiseksi tarvitaan hyvää johtamiskulttuuria, jotta asiakkaiden ja henkilökunnan luottamus Kelaan säilyy.

Nieminen pitää hyvänä sitä, että Kelan hallitus on tilannut selvityksen johtamisen tilasta ja reagoinut tilanteessa nopeasti.

– On hyvä, että Kelan johtamista selvitetään ja sitä myös tavoitteellisesti kehitetään, Nieminen toteaa.