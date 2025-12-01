Kymmenille tuhansille taloyhtiöille pakollinen velvoite – vain pienimmät vapautettu
Isännöintiala, pankit ja Maanmittauslaitos tekevät parhaillaan taloyhtiöiden tietojen ylläpidossa merkittävää digisiirtymää Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmään. Isännöitsijöille tämä tarkoittaa uutta tehtävää: heidän täytyy ilmoittaa taloyhtiön remontti- ja lainatiedot järjestelmään ensimmäisen kerran kesäkuun loppuun 2026 mennessä.
− Monivuotinen yhteinen urakkamme suomalaisten huoneistojen omistuksen turvaamisessa on edennyt tärkeään vaiheeseen, kertoo huoneistotietojärjestelmästä ja huoneistojen omistuksen palveluista Maanmittauslaitoksessa vastaava johtaja Janne Murtoniemi.
Maanmittauslaitos avasi 1.12.2025 verkkopalvelun, jossa omatoimi-isännöitsijät pääsevät ilmoittamaan taloyhtiön hallinnolliset tiedot. Verkkopalvelu on tarkoitettu niille isännöitsijöille, joilla ei ole käytössään isännöintijärjestelmää. Taloyhtiön hallinnollisia tietoja ovat esimerkiksi tiedot remonteista ja taloyhtiölainoista.
Jokaisen taloyhtiön kannattaa toimia
Ammatti-isännöitsijät aloittivat taloyhtiön hallinnollisten tietojen ilmoittamisen kesäkuussa 2025 isännöintijärjestelmiensä kautta. Tähän mennessä huoneistotietojärjestelmään on ilmoitettu liki 11 000 taloyhtiön tiedot. Suomessa on noin 45 000 ammatti-isännöityä taloyhtiötä.
Remontti- ja lainatietojen ilmoittaminen on lakisääteistä kaikille taloyhtiöille. Osa pienimmistä asunto-osakeyhtiöistä on vapautettu velvoitteesta.
Jos taloyhtiössä on enintään viisi huoneistoa, on tietojen ilmoittaminen vapaaehtoista.
Jos taloyhtiöllä on huoneistojen omistajille jaettavaa taloyhtiölainaa, pitää yhtiön ilmoittaa tiedot yhtiön koosta riippumatta.
Tiedot pitää ilmoittaa myös siinä tapauksessa, että huoneiston omistaja, pankki tai kiinteistönvälittäjä pyytää päivittämään tiedot huoneistotietojärjestelmään.
Jokaisen Suomen 90 000 taloyhtiön kannattaa ilmoittaa taloyhtiön hallinnolliset tiedot. Kymmenet tuhannet taloyhtiöt ovat velvollisia ilmoittamaan taloyhtiön remontti- ja lainatiedot ensimmäisen kerran kesäkuun 2026 loppuun mennessä.
Ilmoitusvelvoite on jatkuva ja tiedot täytyy pitää ajan tasalla. Taloyhtiön hallinnolliset tiedot täytyy jatkossa päivittää yhtiökokouksen jälkeen tai vähintään kerran vuodessa.
Oletko isännöitsijä tai taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja? Näin ilmoitat tiedot
- Sopikaa, kuka tietojen ilmoittamisesta ja ylläpidosta vastaa: isännöitsijä, taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja vai joku muu, jolle annetaan valtuutus.
- Kerää seuraavat tiedot:
-
- taloyhtiössä tehdyt hankkeet (samat kuin isännöitsijäntodistuksessa)
- viimeisin kunnossapitotarveselvitys
- huoneiston omistajien 1.6.2023 jälkeen tehdyt remontit ja
- huoneistojen lainaosuudet ja vastiketiedot.
- Tutustu ohjeisiin Maanmittauslaitoksen verkkosivulla:
https://www.maanmittauslaitos.fi/huoneistot/ammattilaiskayttajille/ilmoita-taloyhtion-hallinnolliset-tiedot/omatoimi-isannoitsija
- Kirjaudu Maanmittauslaitoksen verkkopalveluun ilmoittamaan tiedot.
Huoneistotietojärjestelmään rekisteröidään myös huoneistojen omistukset. Huoneiston omistajan ei tarvitse ilmoittaa taloyhtiön hallinnollisia tietoja Maanmittauslaitoksen verkkopalveluun. Huoneiston omistaja ilmoittaa jatkossakin huoneistonsa remonteista isännöitsijälle tai taloyhtiölle.
Näin huoneistotietojärjestelmä toimii
Huoneistotietojärjestelmä on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä rekisteri, joka kokoaa tiedot asunto-osakeyhtiöistä ja huoneistojen omistuksista, panttauksista ja rajoituksista.
- Isännöitsijät ja taloyhtiöt ilmoittavat huoneistotietojärjestelmään osakeluettelot, yhtiölainat, kunnossapito- ja muutostyöt, huoneiston omistajan tekemät remontit sekä huoneistojen lainaosuudet ja vastiketiedot. Isännöitsijä ja taloyhtiön hallitus käyttävät tietoja taloyhtiön hallinnossa ja päätöksenteossa.
- Huoneistojen omistajat hakevat Maanmittauslaitoksesta oman omistuksensa, kuten asunnon tai autopaikan, rekisteröintiä. Huoneistojen omistajat voivat varmistaa omat omistuksensa ja niiden mahdolliset panttaukset ja rajoitukset sekä huoneiston muutostöiden tiedot. He voivat myös tarkastella oman taloyhtiönsä remonttitietoja ja lainoja.
- Pankit ja luotonantajat ilmoittavat yhtiölainat ja voivat hakea asiakkaan puolesta huoneiston omistuksen rekisteröintiä Maanmittauslaitoksesta. Pankit käyttävät tietoja, kun ne myöntävät asuntolainaa tai määrittävät asunnon arvoa.
- Kiinteistönvälittäjät käyttävät tietoja hoitaessaan ostajan ja myyjän puolesta asuntokauppaa.
