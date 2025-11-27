Kuntatalon kiinteistökaupasta solmittiin esisopimus

Kuntatalo valmistui silloisen Kaupunkiliiton toimitiloiksi 1980-luvun alussa, ja se kokosi kaikki Suomen kunnalliset etujärjestöt yhteen vuodesta 1993 lähtien, jolloin perustettiin Suomen Kuntaliitto ry. Tällä hetkellä toimitilat ovat mm. Kuntaliiton, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja Hyvinvointialueyhtiö Hyvilin käytössä.

– Kuntatalo on vuosikymmenten ajan tarjonnut puitteet Kuntaliiton ja muiden järjestöjen toiminnalle ja tapahtumille sekä yhteistyölle eri sidosryhmien kanssa. Kuntaliiton tavoitteena on siirtyä uusiin toimitiloihin lähivuosina, mutta haluamme varmistaa, että Kuntatalolle löytyy uudenlainen, tulevaisuuteen katsova käyttötarkoitus. HGR:n osaaminen ja innovatiivinen kehittämisote tarjoavat hyvät edellytykset tämän tavoitteen toteuttamiseen, Kuntasäätiön ja Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen tiivistää.

HGR aloittaa Kuntatalon kehittämisen ja peruskorjauksen valmistelut välittömästi. Tavoitteena on kehittää rakennus uuteen käyttötarkoitukseensa laadukkailla, energiatehokkailla ja käyttäjälähtöisillä ratkaisuilla. Kehityshankkeessa tullaan kunnioittamaan kohteen arkkitehtuuria ja arvokkaita ominaispiirteitä. Osana kehitystyötä HGR tutkii myös mahdollista kaupunkirakenteeseen soveltuvaa lisärakentamista tontille.

– Haluamme kiittää Kuntasäätiön edustajia sujuvasta yhteistyöstä. Hanke tarjoaa poikkeuksellisen mahdollisuuden uudistaa perinteikäs Kuntatalo sen historiaa kunnioittaen ja rakentaa vahva perusta sen tuleville vuosikymmenille, HGR Property Partnersin toimitusjohtaja Kari Helin toteaa.

