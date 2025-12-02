Väitös: Hävittäjälentäjien lentokyky heikkenee pitkäkestoisesti hapenpuutteesta aiheutuneen hätätilanteen jälkeen
Lentäminen korkealla ilmakehässä altistaa elimistön hapenpuutteelle, mikäli lentokoneen paineistukseen tai happilaitteistoon tulee ongelma. Väitöstutkimuksessaan lääketieteen lisensiaatti Nikke Varis tutki hävittäjälentäjien lentokykyä simulaattorissa toteutetun hypoksia-altistuksen jälkeen.
Mikäli vakava-asteinen hypoksia eli hapenpuute jää huomaamatta, se voi johtaa jopa tajunnan menetykseen. Siksi hävittäjälentäjät kouluttautuvat tunnistamaan oireet ajoissa. Tyypillisiä hypoksian oireita ovat kevyt olo, huimaus, pistely, sekavuus ja näköongelmat.
Mikäli lentäjä havaitsee lennolla oireita, hän suorittaa hätätoimenpiteet. Niihin kuuluvat 100-prosenttisen hätähapen hengittely ja laskeutuminen alle kolmen kilometrin korkeuteen. Kun aivojen happeutuminen saadaan näin uudelleen turvattua, on oletettu, että myös lentokyky palaa tilanteen jälkeen normaaliksi.
Nikke Varis kuitenkin osoitti väitöstutkimuksessaan aiemman oletuksen vääräksi. Hapenpuutteella on pitkäkestoisia vaikutuksia lentokykyyn.
– Kontrollilentoon verrattuna hävittäjälentäjien lentokyky oli hypoksian jälkeen noin 25 prosenttia heikompi paluulennon aikana. Nimesimme ilmiön ”hypoxia hangoveriksi”, joka kuvaa hapenpuutteen pitkäkestoisia vaikutuksia. Hätätilanteen jälkeisen paluulennon aikana lentäjää tulee tukea kaikin mahdollisin keinoin, esimerkiksi saattajakoneen avulla, jotta paluu maan pinnalle saadaan toteutettua turvallisesti, Varis kertoo.
Koska sotilaslentäjien hypoksian tunnistamiskoulutus saattaa aiheuttaa viivästyneesti sivuvaikutuksia, pitäisi koulutusta Variksen mukaan seurata ajokielto sekä vapautus lentopalveluksesta 12 tunnin ajaksi.
Nikke Varis on kotoisin Kuopiosta ja suorittanut lentoreserviupseerikurssin vuonna 2015. Lääketieteen lisensiaatiksi hän on valmistunut Tampereelta vuonna 2022. Hän työskentelee Jyväskylän sairaala Novassa akuuttilääketieteeseen erikoistuvana lääkärinä.
Väitöstilaisuus lauantaina 20. joulukuuta
Lääketieteen lisensiaatti Nikke Variksen sotilaslääketieteen alaan kuuluva väitöskirja Flight performance after normobaric hypoxia in a tactical military flight simulator tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa lauantaina 20.12.2025 klo 12 keskustakampuksella, Päätalon auditoriossa D11 (Kalevantie 4, Tampere). Vastaväittäjänä toimii dosentti Matti Mäntysaari Itä-Suomen yliopistosta. Kustoksena toimii emeritus professori Kai Parkkola Tampereen yliopistosta.
Nikke VarisPuh:044 261 2116nikke.v@hotmail.com
