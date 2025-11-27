Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 27.11.2025
Rakennuspalo, keskisuuri, Purokatu, Äänekoski
Omakotitalon kellarikerroksessa latauksessa ollut akku syttyi palamaan. Palo muodosti savua kellarikerrokseen, mutta palo ei levinnyt rakenteisiin. Savuvahingot rajoittuvat kellariin. Ei henkilövahinkoja.
Pelastuslaitos sammutti palon ja tuulettaa savut pois kellarista.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
