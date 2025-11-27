Keski-Suomen hyvinvointialue

Jaa
Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 27.11.2025

Rakennuspalo, keskisuuri, Purokatu, Äänekoski

Omakotitalon kellarikerroksessa latauksessa ollut akku syttyi palamaan. Palo muodosti savua kellarikerrokseen, mutta palo ei levinnyt rakenteisiin. Savuvahingot rajoittuvat kellariin. Ei henkilövahinkoja.

Pelastuslaitos sammutti palon ja tuulettaa savut pois kellarista.

Lisätietoja:  päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

Yhteyshenkilöt

