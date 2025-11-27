Korjaus tiedotteeseen - Diabeteksen hoitovälineissä mahdollinen vaarallinen laatuvika – koskee vain tiettyjä FreeStyle Libre 3 -sensoreiden eriä 26.11.2025 10:38:32 EET | Tiedote

Korjaus kappaleeseen kaksi, josta puuttui sana virheellisiä: Laitteiden valmistaja Abbott on todennut, että jos virheellisiä matalia glukoosiarvoja ei havaita, ne voivat johtaa virheellisiin hoitopäätöksiin diabetesta sairastavilla henkilöillä, kuten liialliseen hiilihydraattien nauttimiseen tai insuliiniannosten ohittamiseen tai siirtämiseen myöhemmin otettavaksi. Tässä tiedote kokonaisuutena korjattuna: Diabeteksen hoitovälineissä mahdollinen vaarallinen laatuvika – koskee vain tiettyjä FreeStyle Libre 3 -sensoreiden eriä Keski-Suomen hyvinvointialue tiedottaa, että diabeteksen hoitoon käytettävissä sensoreissa on havaittu laitteen valmistajan Abbottin toimesta mahdollinen vaarallinen vika. Abbott on hiljattain havainnut, että tietyt FreeStyle Libre 3- ja FreeStyle Libre 3 Plus -sensorit saattavat antaa virheellisiä matalan glukoosin lukemia. Ongelma koskee ainoastaan tiettyjä eräkohtaisia sensoreita, ei muita Libre-tuotteita. Laitteiden valmistaja Abbott on todennut, että jos virhee