Pienet taloyhtiöt pääsevät nyt ilmoittamaan taloyhtiöidensä remontti- ja lainatiedot huoneistotietojärjestelmään
Omatoimisesti isännöidyt taloyhtiöt voivat ilmoittaa taloyhtiöiden hallinnollisia tietoja huoneistotietojärjestelmään Maanmittauslaitoksen uudessa verkkopalvelussa 1.12.2025 alkaen. Taloyhtiön hallinnollisia tietoja ovat tiedot esimerkiksi taloyhtiön remonteista ja lainoista.
Isännöitsijöille avautui verkkopalvelu tietojen ilmoittamiseen
1.12.2025 avattiin Maanmittauslaitoksen maksuton verkkopalvelu, jossa isännöitsijät pääsevät ilmoittamaan hallinnollisia tietoja huoneistotietojärjestelmään. Verkkopalvelu on suunnattu niille omatoimi-isännöitsijöille, joiden taloyhtiöllä ei ole isännöintijärjestelmää.
Isännöitsijät ilmoittavat verkkopalvelussa taloyhtiön ja huoneiston omistajien remontit, yhtiölainat ja -vastikkeet sekä kunnossapitotarveselvitykset. Tiedot täytyy ilmoittaa viimeistään 30.6.2026.
- Ilmoitusvelvoite on jatkuva ja tiedot täytyy jatkossa päivittää yhtiökokouksen jälkeen tai vähintään kerran vuodessa, huoneistojen omistuksen palveluista vastaava johtaja Janne Murtoniemi tarkentaa.
Tietojen ilmoittaminen on vapaaehtoista taloyhtiölle, joissa on enintään viisi huoneistoa. Jos taloyhtiöllä on huoneistoille jaettavaa taloyhtiölainaa, pitää yhtiön ilmoittaa tiedot yhtiön koosta riippumatta. Tiedot pitää ilmoittaa myös siinä tapauksessa, että huoneiston omistaja, pankki tai kiinteistönvälittäjä pyytää päivittämään tiedot huoneistotietojärjestelmään.
Huoneiston omistajan ei tarvitse ilmoittaa taloyhtiön hallinnollisia tietoja Maanmittauslaitoksen verkkopalveluun. Hän ilmoittaa jatkossakin huoneistonsa remonteista isännöitsijälle tai taloyhtiölle.
Tiedot taloyhtiöstä ja huoneiston omistajista löytyvät yhdestä paikasta
Huoneistotietojärjestelmästä on hyötyä monessa tilanteessa. Kun isännöitsijä on ilmoittanut taloyhtiön hallinnolliset tiedot, saa hän jatkossa verkkopalvelusta yhdellä kertaa kaikki tiedot taloyhtiöstä sekä huoneiston omistajista. Huoneistotietojärjestelmää käyttävät myös kiinteistönvälittäjät ja pankit sujuvaan ja nopeaan kaupankäyntiin. Kiinteistönvälittäjä saa kaupantekoprosessin eri vaiheissa tarvittavan ajantasaisen ja luotettavan tiedon omistajista ja panttauksista, taloyhtiön kunnosta ja huoneistoihin tehdyistä remonteista. Pankit pystyvät laskemaan entistä helpommin asunnon vakuusarvon, sillä taloyhtiöiden tulevat pakolliset remontit vaikuttavat asunnon arvoon ja kokonaiskustannuksiin merkittävästi.
Taloyhtiöt veivät vuosina 2019–2023 huoneistotietojärjestelmään osakeluettelot. Kesäkuun 2026 loppuun mennessä taloyhtiöt ilmoittavat järjestelmään taloyhtiön ja huoneistojen omistajien remontit, yhtiölainat ja -vastikkeet sekä kunnossapitotarveselvitykset.
Lisätietoja:
Huoneistojen omistuksen palveluista vastaava johtaja Janne Murtoniemi, Maanmittauslaitos, 040 710 8862, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi
Tietoa omatoimi-isännöitsijöille hallinnollisten tietojen ilmoittamisesta
Avainsanat
Teemme maanmittaustoimituksia, ylläpidämme kiinteistöjen ja osakehuoneistojen tietoja, huolehdimme omistusoikeuksien rekisteröinneistä ja kiinnityksistä, tuotamme kartta-aineistoja sekä teemme paikkatietoalan tutkimusta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Maanmittauslaitos
Kymmenille tuhansille taloyhtiöille pakollinen velvoite – vain pienimmät vapautettu1.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Isännöintiala, pankit ja Maanmittauslaitos tekevät parhaillaan taloyhtiöiden tietojen ylläpidossa merkittävää digisiirtymää Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmään. Isännöitsijöille tämä tarkoittaa uutta tehtävää: heidän täytyy ilmoittaa taloyhtiön remontti- ja lainatiedot järjestelmään ensimmäisen kerran kesäkuun loppuun 2026 mennessä.
Tutkijat onnistuivat jakamaan pyöräilijöiden liikkumisreiteistä hyödyllistä tietoa niin että tiedon jakajan yksityisyys huomioidaan4.11.2025 06:03:00 EET | Tiedote
Ruuhkaiset väylät, ahtaat reitit, vaaralliset paikat ja läheltä piti -tilanteet aiheuttavat kaupungeissa ongelmia liikkumisessa. Liikenne- ja ympäristösuunnittelussa olisi arvokasta pystyä käyttämään tarkkaa ja ajantasaista tietoa siitä, missä liikutaan ja milloin. Samanaikaisesti meistä jokaisesta älylaitteen käyttäjästä kerätään valtava määrä sijaintitietoa – joko aktiivisesti esim. liikuntasovelluksilla tai passiivisesti esim. navigointisovelluksilla. Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGI:n tutkijat kehittivät ratkaisun, jonka avulla tällaista tarkkaa liikkumistietoa pystytään jakamaan avoimena datana – mutta ilman tunnistettavaa tietoa tiedon jakajasta.
Oletko nähnyt droonin lentämässä metsässä tai pellolla? Se voi olla Maanmittauslaitoksen tutkimusdrooni21.10.2025 06:03:00 EEST | Tiedote
Maanmittauslaitoksessa on käynnissä lukuisia drooneihin liittyviä tutkimushankkeita, joissa tuotetaan tietoa muun muassa metsätuholaisten ja metsäpalojen ehkäisemiseksi sekä maatalouden innovaatioihin. Drooneilla tehtävässä kaukokartoituksen tutkimuksessa Suomi edustaa alan kansainvälistä tieteellistä huippua.
Väylävirasto lunastaa maita kahdeltasadalta Valtatie 5 -maantiehankkeen alta7.10.2025 08:21:14 EEST | Tiedote
Leppävirran ja Kuopion välille rakennetaan uusi nelikaistainen maantie vuosina 2026–2028. Tien kohdalla on noin 200 tilaa, joiden alueita Väylävirasto tulee lunastamaan. Maanmittauslaitoksen maanmittausinsinöörin vetämä lunastustoimikunta vastaa lunastuskorvausten määräämisestä Suomessa lunastajan ja maanomistajan välisessä prosessissa, lunastustoimituksessa.
Yksityisteiden muutoksista sopiminen ensiksi naapureiden kanssa säästää aikaa ja kustannuksia3.10.2025 08:07:34 EEST | Tiedote
Kun yksityistiehen halutaan tehdä muutoksia, ensimmäinen askel on sopia asiasta muiden tienkäyttäjien ja maanomistajien kanssa. Maanmittauslaitoksen mukaan se nopeuttaa asian etenemistä ja säästää rahaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme