Pienet taloyhtiöt pääsevät nyt ilmoittamaan taloyhtiöidensä remontti- ja lainatiedot huoneistotietojärjestelmään

Isännöitsijöille avautui verkkopalvelu tietojen ilmoittamiseen

1.12.2025 avattiin Maanmittauslaitoksen maksuton verkkopalvelu, jossa isännöitsijät pääsevät ilmoittamaan hallinnollisia tietoja huoneistotietojärjestelmään. Verkkopalvelu on suunnattu niille omatoimi-isännöitsijöille, joiden taloyhtiöllä ei ole isännöintijärjestelmää.

Isännöitsijät ilmoittavat verkkopalvelussa taloyhtiön ja huoneiston omistajien remontit, yhtiölainat ja -vastikkeet sekä kunnossapitotarveselvitykset. Tiedot täytyy ilmoittaa viimeistään 30.6.2026.

- Ilmoitusvelvoite on jatkuva ja tiedot täytyy jatkossa päivittää yhtiökokouksen jälkeen tai vähintään kerran vuodessa, huoneistojen omistuksen palveluista vastaava johtaja Janne Murtoniemi tarkentaa.

Tietojen ilmoittaminen on vapaaehtoista taloyhtiölle, joissa on enintään viisi huoneistoa. Jos taloyhtiöllä on huoneistoille jaettavaa taloyhtiölainaa, pitää yhtiön ilmoittaa tiedot yhtiön koosta riippumatta. Tiedot pitää ilmoittaa myös siinä tapauksessa, että huoneiston omistaja, pankki tai kiinteistönvälittäjä pyytää päivittämään tiedot huoneistotietojärjestelmään.

Huoneiston omistajan ei tarvitse ilmoittaa taloyhtiön hallinnollisia tietoja Maanmittauslaitoksen verkkopalveluun. Hän ilmoittaa jatkossakin huoneistonsa remonteista isännöitsijälle tai taloyhtiölle.

Tiedot taloyhtiöstä ja huoneiston omistajista löytyvät yhdestä paikasta

Huoneistotietojärjestelmästä on hyötyä monessa tilanteessa. Kun isännöitsijä on ilmoittanut taloyhtiön hallinnolliset tiedot, saa hän jatkossa verkkopalvelusta yhdellä kertaa kaikki tiedot taloyhtiöstä sekä huoneiston omistajista. Huoneistotietojärjestelmää käyttävät myös kiinteistönvälittäjät ja pankit sujuvaan ja nopeaan kaupankäyntiin. Kiinteistönvälittäjä saa kaupantekoprosessin eri vaiheissa tarvittavan ajantasaisen ja luotettavan tiedon omistajista ja panttauksista, taloyhtiön kunnosta ja huoneistoihin tehdyistä remonteista. Pankit pystyvät laskemaan entistä helpommin asunnon vakuusarvon, sillä taloyhtiöiden tulevat pakolliset remontit vaikuttavat asunnon arvoon ja kokonaiskustannuksiin merkittävästi.

Taloyhtiöt veivät vuosina 2019–2023 huoneistotietojärjestelmään osakeluettelot. Kesäkuun 2026 loppuun mennessä taloyhtiöt ilmoittavat järjestelmään taloyhtiön ja huoneistojen omistajien remontit, yhtiölainat ja -vastikkeet sekä kunnossapitotarveselvitykset.

Lisätietoja:

Huoneistojen omistuksen palveluista vastaava johtaja Janne Murtoniemi, Maanmittauslaitos, 040 710 8862, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Tietoa omatoimi-isännöitsijöille hallinnollisten tietojen ilmoittamisesta