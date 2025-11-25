Itä-Suomen elinvoimakeskuksen ylijohtajaksi Ari Niiranen
Valtioneuvosto nimitti vuoden 2026 alussa toimintansa aloittavan Itä-Suomen elinvoimakeskuksen ylijohtajaksi Ari Niirasen. Itä-Suomen elinvoimakeskus muodostetaan Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY-keskuksista. Elinvoimakeskuksiin siirtyy suurin osa nykyisten ELY-keskusten tehtävistä.
Valtioneuvosto nimitti 27.11.2025 kymmenelle elinvoimakeskukselle ylijohtajat ajalle 1.1.2026–31.12.2030. Valtion aluehallinnon uudistuksessa perustetaan 10 alueellista elinvoimakeskusta nykyisten 15 ELY-keskuksen pohjalta.
Itä-Suomen elinvoimakeskuksen ylijohtajaksi nimitettiin hallintotieteiden maisteri, maatalous- ja metsätieteiden maisteri, metsänhoitaja Ari Niiranen, joka toimii tällä hetkellä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ylijohtajana. Liperissä asuva Niiranen on syntynyt Pielavedellä.
Elinvoimakeskukset aloittavat toimintansa 1.1.2026. Tulevat ylijohtajat aloittavat joulukuussa 2025 elinvoimakeskusten valmistelutehtävissä työ- ja elinkeinoministeriössä.
Ylijohtaja johtaa elinvoimakeskuksen toimintaa sekä vastaa keskuksen toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta sekä tavoitteiden saavuttamisesta. Ylijohtajan tehtävistä säädetään tarkemmin elinvoimakeskuksista sekä Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskuksesta annetussa laissa.
Itä-Suomeen muodostuu vahva elinvoimakeskus
Itä-Suomessa Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY-keskuksista muodostetaan uusi Itä-Suomen elinvoimakeskus, jonka toimialueena on Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat.
Itä-Suomen elinvoimakeskuksella on päätoimipaikka Kuopiossa ja toimipaikat Joensuussa sekä Mikkelissä. Itä-Suomen elinvoimakeskuksessa työskentelee yhteensä noin 260 työntekijää.
”Itä-Suomen elinvoimakeskuksesta muodostuu vahva valtion aluehallinnon virasto, joka monipuolisilla tehtävillään ja asiantuntevalla henkilöstöllään palvelee asiakkaitaan laajalla toimialueella Ilomantsista Keiteleelle ja Mäntyharjulta Vieremälle”, kertoo tuleva ylijohtaja Ari Niiranen uudesta virastosta.
”Itäisen Suomen tilanne ja menestyminen tulevaisuudessa edellyttävät entistä enemmän maakuntarajat ylittävää toimintaa. Itä-Suomen elinvoimakeskus tarjoaa yhteistyölle ja lukuisten kumppaneidensa kanssa kestävälle kasvulle erinomaiset edellytykset”, jatkaa Niiranen.
Elinvoimakeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia.
Elinvoimakeskusten tehtävänä on tukea alueidensa vahvuuksiin ja erityispiirteisiin perustuvaa kehittämistä yhteistyössä kumppaniensa kanssa. Elinvoimakeskukset edistävät osaltaan alueensa elinvoimaa ja talouden kestävää kasvua. Elinvoimakeskukset hoitavat jatkossa muun muassa elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.
Uudistuksen myötä ELY-keskusten ympäristön lupa- ja valvontatehtävät siirtyvät perustettavaan Lupa- ja valvontavirastoon. Julkisen henkilöliikenteen tehtävät siirtyvät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin.
Yhteyshenkilöt
Ari NiiranenylijohtajaPuh:0295 026 060ari.niiranen@ely-keskus.fi
Mia Jacobssonneuvotteleva virkamiesPuh:0295 047 200mia.jacobsson@gov.fi
