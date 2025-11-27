Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen ylijohtajaksi nimitetty Jaana Korhonen
Valtioneuvosto on nimittänyt Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen ylijohtajaksi Jaana Korhosen ajalle 1.1.2026–31.12.2030.
Elinvoimakeskusten ylijohtajien nimitykset liittyvät valtion aluehallinnon uudistukseen, jossa perustetaan 10 uutta alueellista elinvoimakeskusta. Uudistuksen myötä nykyiset 15 ELY-keskusta lakkaavat. Uudet keskukset aloittavat toimintansa 1.1.2026, ja ylijohtajat osallistuvat valmistelutehtäviin jo joulukuussa 2025 työ- ja elinkeinoministeriössä.
Virkaan nimitetty Jaana Korhonen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Korhonen on ollut Kainuun ELY-keskuksen elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen johtajana vuodesta 2010 lähtien. Lisäksi hän on toiminut Kainuun ELY-keskuksen ylijohtajana oman toimensa ohella vuoden 2019 alusta alkaen.
Korhosella on pitkäaikainen ja laaja kokemus valtionhallinnon toiminnasta, muun muassa ELY-keskuksia edeltävistä virastoista sekä hallintouudistuksesta. Lisäksi hänellä on vahvaa kokemusta strategisista muutoshankkeista ja muutosjohtamisesta, alueellisesta kehitystyöstä sekä verkostojen johtamisesta myös valtakunnallisesti.
Uudessa tehtävässään Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen ylijohtajana, Korhonen johtaa elinvoimakeskuksen toimintaa sekä vastaa keskuksen toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta. Pohjois-Suomen elinvoimakeskus vastaa laaja-alaisesti alueen elinvoiman edistämisestä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa.
”On innostavaa päästä johtamaan uutta valtion aluehallinnon toimintaa. Elinvoimakeskusten visio ”kestävää tulevaisuutta tekemässä – yhdessä ja lähellä” tiivistää mielestäni jotain hyvin oleellista elinvoimakeskuksista”, Jaana Korhonen iloitsee uudesta tehtävästä.
”Meillä on toimipisteet ja osaava henkilöstö molemmissa maakunnissa. Toimintamme perustuu asiakaslähtöisyyteen ja tiiviiseen yhteistyöhön maakuntien liittojen, kuntien, työllisyysalueiden, yritysten ja muiden alueiden sidosryhmien kanssa. Tämä on hyvä lähtökohta uudelle virastolle”, Korhonen jatkaa.
Pohjois-Suomen elinvoimakeskus – valtion alueellinen toimija
Nykyisten ELY-keskusten lakatessa valtion aluehallinnon uudistuksessa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueilla aloittaa vuoden 2026 alussa uusi Pohjois-Suomen elinvoimakeskus. Elinvoimakeskuksella on päätoimipaikka Oulussa sekä toimipaikat Kajaanissa ja Ylivieskassa.
Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen päätoimialat ovat elinkeinot, maaseutu ja ympäristö sekä liikenne. Elinvoimakeskuksen tehtäviin kuuluvat yritystoiminnan, osaamisen, maahanmuuton ja työllisyyden edistäminen sekä maaseudun, maatalouden ja liikenteen kehittäminen. Lisäksi elinvoimakeskus vastaa muun muassa luonnon monimuotoisuuden-, ilmaston-, alueidenkäytön- ja vesienhoidon edistämisestä. Myös nykyiset ELY-keskuksen Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan tehtävät siirtyvät elinvoimakeskukseen.
Elinvoimakeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinoalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia. Elinvoimakeskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö sekä Ruokavirasto ja Väylävirasto.
