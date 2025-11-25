Lapin elinvoimakeskuksen ylijohtajaksi on valittu Jaakko Ylinampa
Valtioneuvosto nimitti 27.11.2025 Lapin elinvoimakeskuksen ylijohtajaksi Jaakko Ylinamman. Lapin elinvoimakeskus aloittaa toimintansa 1.1.2026, ja tuleva ylijohtaja aloittaa joulukuussa 2025 elinvoimakeskuksen valmistelutehtävissä työ- ja elinkeinoministeriössä.
Vuoden 2026 alusta toimintansa aloittavan Lapin elinvoimakeskuksen ylijohtajaksi on valittu Jaakko Ylinampa. Valtioneuvosto nimitti 27.11.2025 kymmenelle elinvoimakeskukselle ylijohtajat ajalle 1.1.2026–31.12.2030. Tulevat ylijohtajat aloittavat toimintansa joulukuussa 2025 elinvoimakeskusten valmistelutehtävissä työ- ja elinkeinoministeriössä.
Lapin elinvoimakeskuksen ylijohtajaksi valittu Jaakko Ylinampa on toiminut Lapin ELY-keskuksen ylijohtajana vuodesta 2017 lähtien. Lisäksi Ylinampa on työskennellyt Lapin ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen johtajana vuodesta 2012. Koulutukseltaan Ylinampa on diplomi-insinööri.
Ylijohtaja johtaa elinvoimakeskuksen toimintaa sekä vastaa keskuksen toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta sekä tavoitteiden saavuttamisesta. Ylijohtajan tehtävistä säädetään tarkemmin elinvoimakeskuksista sekä Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskuksesta annetussa laissa.
Lapin elinvoimakeskus on monialainen valtion alueellinen viranomainen, joka tukee alueen elinvoimaa sekä vastaa alueiden ja asiakkaiden tarpeisiin. Alueen kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Elinvoimakeskus hoitaa elinkeinoihin, osaamiseen ja maahanmuuttoon, liikenteeseen, vesitalouteen, maaseutuun, kalatalouteen, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä.
”Lapin elinvoimakeskuksessa tulemme jatkamaan Lapin ja samalla koko valtakunnan kehittämistä tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa,” kertoo Jaakko Ylinampa avaten ensi vuoden alusta aloittavan Lapin elinvoimakeskuksen toimintaa.
Yhteyshenkilöt
Työ- ja elinkeinoministeriö
neuvotteleva virkamies Mia Jacobsson
puh. 029 5047 200
Lapin ELY-keskus
viestintäpäällikkö Suvi Kovanen
puh.+358 295 037 149
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Tietoja julkaisijasta
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
