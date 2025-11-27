Historiallinen Kivelän sairaala-alue uudistetaan asuinalueeksi
Taka-Töölössä sijaitsevalla Kivelän sairaala-alueella käynnistyy asemakaavan muutos. Alueen rakennuksissa nykyisin toimivat sairaalapalvelut siirtyvät tulevina vuosina suurelta osin uusiin paikkoihin, ja siksi rakennuksille etsitään uutta käyttöä. Lisäksi alueelle suunnitellaan uutta asuinrakentamista.
Kivelän sairaala-alue sijaitsee Taka-Töölössä vilkkaan Mechelininkadun ja laajojen puistoalueiden – Sibeliuksenpuiston, Topeliuksenpuiston ja Hesperianesplanadin – välissä. Muurien rajaama alue on historiallisen arvokas ja kerroksellinen. Alueen vanhimmat säilyneet rakennukset ovat 1800-luvun loppupuoliskolta, ja alue on kehittynyt historiansa aikana lähes joka vuosikymmenellä.
Kivelän sairaala-alue on tarkoitus uudistaa pääosin asumiskäyttöön. Alueen nykyisille rakennuksille etsitään uutta käyttöä, koska rakennuksissa nykyisin toimivat sairaalapalvelut siirtyvät suurelta osin uusiin sijainteihin. Osa rakennuksista on jatkossakin kaupungin palveluiden käytössä, ja osaan selvitetään mahdollisuutta muuttaa ne asuinnoiksi.
Kortteliin suunnitellaan myös uusia asuinrakennuksia. Aiemmin suljetusta sairaala-alueesta halutaan muodostaa avoin ja viihtyisä asuinympäristö. Uusi rakentaminen tukee kaupungin tavoitetta lisätä asuntoja kantakaupunkiin, ja se sovitetaan huolellisesti osaksi alueen arvokasta ja historiallista rakennuskantaa. Tavoitteena on säilyttää alueen omaleimaisuus ja vahvistaa Kivelän liittymistä luontevasti osaksi Töölön kaupunkirakennetta.
Alueen läpi on tarkoitus säilyttää monipuolinen viheryhteys, joka yhdistää Hesperian esplanadin ja Sibeliuksenpuiston. Sairaalaympäristön arvokkaat puutarhat kunnostetaan. Puustoisia kallioalueita pyritään säästämään avoimina puistoina sekä osana piha-alueita.
Alueelle suunnitellaan uusia kävelyreittejä, jotka avautuvat kaupunkilaisten käyttöön. Yhdeksi keskeiseksi yhteystarpeeksi on tunnistettu Töölöntorin ja Mechelininkadun välinen itä–länsisuuntainen yhteys alueen läpi. Alueen sisäinen reitistö suunnitellaan pääosin jalankululle ja pyöräilylle, ja autoliikenne ohjataan ympäröiville kaduille. Pysäköinti on tarkoitus sijoittaa maanalaiseen laitokseen.
Suurin osa alueen rakennuksista on jo suojeltu nykyisessä asemakaavassa. Suojelumääräyksiä päivitetään kaavatyön yhteydessä. Lisäksi selvitetään, voitaisiinko kaksi Mechelininkadun varrella sijaitsevaa hirsirakennusta siirtää sopivampaan paikkaan alueen sisällä. Tilapäiset sairaalaparakit puretaan.
Kaupunkilaisilta pyydetään mielipiteitä suunnitteluun
Jatkosuunnittelua varten voi esittää mielipiteitä 18. joulukuuta asti. Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman yhteydessä esitetään erilaisia maankäyttöluonnoksia, jotka havainnollistavat uudisrakentamisen määrää ja mahdollista sijoittumista. Luonnokset eivät ole keskenään vaihtoehtoisia suunnitelmia, vaan hahmotelmia keskustelun pohjaksi. Kaavaehdotus saattaa sisältää osia kaikista luonnoksista tai kokonaan uusia ratkaisuja. Kaavaehdotus esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle arviolta syksyllä 2027.
Maankäyttöluonnoksiin voi tutustua Kerrokantasi-palvelussa, jossa voi antaa ideoita ja palautetta jatkosuunnitteluun. Suunnittelijat ovat tavattavissa Töölön kirjastossa maanantaina 8. joulukuuta klo 15–19, jolloin suunnitelmista voi tulla keskustelemaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Santeri Nuotio
Arkkitehti
Asemakaavoitus
Helsingin kaupunkiympäristö
santeri.nuotio@hel.fi
p. 09 310 76696
Muut kielet
