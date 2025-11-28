Muutoksia Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkoihin: Kouvolassa tarjolla etäpalvelua 1.12. alkaen

Digi- ja väestötietovirasto on tarjonnut etäpalvelua Kouvolassa 1.9.2025 alkaen. Etäpalveluun varataan aika etukäteen puhelinpalvelusta. Etäpalvelua on tarjolla perjantaisin klo 13–16 Verohallinnon tiloissa osoitteessa Valimontie 5.

Etäpalveluun siirtymisen ja palvelupaikkaverkoston muutoksen taustalla ovat valtionhallinnon säästöt ja sähköisen asioinnin yleistyminen. Esimerkiksi vuonna 2024 asioinnista noin 94 prosenttia tapahtui muiden kanavien kautta kuin käyntiasioinnissa. Yhtä aikaa etäpalveluun siirrytään myös Hämeenlinnassa, Kajaanissa, Kokkolassa, Mikkelissä ja Seinäjoella.

Digi- ja väestötietovirastossa voi asioida paikan päällä Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Oulussa, Porissa, Rovaniemellä, Tampereella, Turussa ja Vaasassa. Palvelupaikat ovat avoinna pääasiassa ajan varanneille. Aika henkilökohtaiselle käynnille varataan etukäteen.

Etäpalvelussa asiakas ja asiakaspalvelija kohtaavat videoyhteydellä

Puhelinpalvelussa asiakkaalle voidaan tarvittaessa varata aika etäpalveluun, kun asiakas tarvitsee henkilökohtaista neuvontaa tai ohjausta. Etäpalvelussa on käytännössä kyse siitä, että asiakas saapuu asiointipisteeseen ja saa videoyhteyden Digi- ja väestötietoviraston asiantuntijaan. Etäpalvelu on maksutonta ja saatavilla vain ajanvarauksella.

Etäpalvelun kautta saa henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta. Asiointipisteessä ei voi tulostaa eikä skannata lomakkeita tai asiakirjoja. Asiointipisteeseen ei voi myöskään jättää lomakkeita eikä asiakirjoja.

Vain harvat asiat edellyttävät virastossa käyntiä

Digi- ja väestötietovirasto palvelee valtakunnallisesti, pääosin verkossa ja puhelimitse. Vain tietyt asiat vaativat käyntiä palvelupaikassa. Palvelut, jotka edellyttävät henkilökohtaista käyntiä paikan päällä, ovat vihkiminen, tietyt julkisen notaarin palvelut ja ulkomaalaisten rekisteröinti. Asioida voi sopivimmassa palvelupaikassa alueesta riippumatta. Lisäksi virasto vihkii pareja edelleen ympäri Suomen.