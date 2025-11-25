Huili-taukopaikka avataan Neste Helsinki Hermannin liikenneasemalla 5.12.

Huili-taukopaikkakonsepti jatkaa kasvuaan, kun Neste Helsinki Hermanni -liikenneasemalla avataan uusi Huili-taukopaikka perjantaina 5.12. klo 11. Kyseessä on jo toinen Huili Helsingissä, ja sen myötä Hermannin rantatiellä liikkuvat sekä lähialueen asukkaat pääsevät nyt nauttimaan Huilin rennosta pysähdyksestä ja hyvästä palvelusta.

Uusi Huili tarjoaa viihtyisän ympäristön ja laadukkaat kahvilapalvelut, joissa yhdistyvät maukas valikoima ja lämmin asiakaspalvelu. Huilin valikoimasta löytyy muun muassa aamiaispuuro, monipuoliset vitriinituotteet sekä laadukkaita kahvilaherkkuja, jotka sopivat täydellisesti niin nopeaan pysähdykseen kuin rauhalliseen kahvihetkeen.

"Olemme todella iloisia, että saamme jo toisen Huilin Helsinkiin. Haluamme tarjota asiakkaillemme paikan, jossa pysähdys on enemmän kuin tauko. Huilissa tärkeintä on viihtyisyys, laadukkaat kahvilatuotteet ja lämmin palvelu – pieni hengähdyshetki keskelle matkaa", kertoo Restel Taukopaikat Oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen.

Huili Hermanni Helsinki palvelee tien päällä liikkuvia ja paikallisia arkisin klo 06-21, lauantaisin klo 08–19 ja sunnuntaisin klo 09–19. Huilissa valikoimaan kuuluvat aamiaispuuro sekä monipuoliset vitriinituotteet.

"On hienoa, että Huili-taukopaikkojen verkosto laajenee myös Helsingissä. Neste Helsinki Hermanni -liikenneasemalla tarjoamme entistä monipuolisemmat palvelut niin henkilö- kuin ammattiautoilijoille. Avaamme asemalle automatisoidun Neste Easy Wash –autopesupalvelun, ja kattavan polttoainevalikoiman rinnalle tuomme nyt Restelin laadukkaat kahvilapalvelut Yhdessä Restelin kanssa vastaamme entistä paremmin asiakkaidemme tarpeisiin, ja tarjoamme asiakkaille vaivattoman ja miellyttävän pysähdyksen. Yhteisenä tavoitteenamme on tarjota erinomainen asiakaskokemus", sanoo Katri Taskinen, Nesteen asemaverkostosta vastaava johtaja.

Avajaispäivänä Huili Hermanni Helsingissä on luvassa myös erityisiä etuja: ensimmäisille asiakkaille jaetaan yhteistyökumppaneiden tuotteilla täytetyt Huili-kassit ja ensimmäisille on tarjolla ilmaiset kakkukahvit. Avajaisviikolla (5 .12. –14.12.) Neste Helsinki Hermanni - -liikenneasemalla on polttonestealennus -5 snt/l* sekä Neste Easy Wash –autopesutarjoukset, avajaispäivänä 5.12. Paras-pesu 5 € (norm. 35 €) ja 6.12.–14.12. Loistopesu 15 € (norm. 29 €)**.

Huili Hermanni Helsinki

Avautuu perjantaina 5.12. klo 11.00 osoitteessa Hermannin rantatie 18, Helsinki

Aamiaispuuro ja vitriinituotteet

KOKO3:n suunnittelema sisustus

Myymälä

Matkahuolto ja Pakettipiste

Neste Easy Wash -autopesupalvelu

Laadukkaat Neste Futura - ja Neste MY Uusiutuva Diesel -polttoaineet

*Alennus voimassa tankkauksista (pl. polttoöljy), kun maksat Neste-äpillä tai tunnistaudut automaatilla Plussa-kortilla. Tarjous voimassa Neste Helsinki Hermanni -liikenneasemalla 5.12.-14.12.2025. Ei yhdistettävissä muihin etuihin.