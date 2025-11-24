Terry Riley, Claire Chase, Jukka-Pekka Saraste & Karen Cargill nousevat kesän 2026 Turun musiikkijuhlien avauksen keskiöön

Vuoden 2026 Turun musiikkijuhlat (TMJ) avataan lauantaina 1. elokuuta. Festivaalin avajaisia juhlitaan ensi vuonna kokonaisen viikonlopun verran Turun Kaupunginteatterilla sekä Turun konserttitalossa kansainvälisten sekä kotimaisten klassisen musiikin tähtien voimin. Julkaisun kunniaksi kaikki vuoden 2026 konsertit ovat myynnissä tarjoushintaan perjantaihin 5.12. asti.

Lauantain konsertti tuo Kaupunginteatterille Euroopan kantaesityksen legendaarisen säveltäjän Terry Rileyn The Holy Liftoff -teoksesta, jonka esittää huilisti Claire Chase yhdessä TMJ-kvartetin kanssa. 90-vuotiaan Rileyn sävellys johdattaa kuulijan intuitiiviseen ja mielikuvitukselliseen äänimatkaan; käsin piirretyistä nuottikuvioista syntynyt teos yhdistää minimalistisen toiston, surrealistiset grafiikkatutkielmat ja nykysävellyksen teorian.

Sunnuntaina konserttitalon lavalle nousee vierailijoita Fiskarsista ja LEAD! Foundationilta, kun kapellimestari Jukka-Pekka Saraste ja mezzosopraano Karen Cargill esiintyvät yhdessä Fiskars Festival Orchestran kanssa. Illan ohjelma koostuu perinteisestä klassisesta pienellä tvistillä: Beethovenia, Wagneria, Dvořákia rinta rinnan Outi Tarkiaisen nykyteoksen kanssa. Konsertti esittelee myös vuoden 2026 LEAD! Foundation Finland -mestarikurssin nuoren ja nousevan kapellimestarin. Kapellimestari julkistetaan kesällä 2026.

Avajaisviikonlopun lisäksi kesän 2026 festivaalista julkaistiin kaksi muutakin konserttia:

Kjartan Sveinsson & Aili Järvelä: Islannin ja Suomen vuoret

8.8.2026 klo 18, Turun konserttitalo

Konsertti tuo lavalle kahden merkittävän nykysäveltäjän teokset: islantilaisen Kjartan Sveinssonin Der Klang der Offenbarung des Göttlichen (2014) ja suomalaisen Aili Järvelän Vuori (2025). Sveinssonin teos yhdistää kuoron, orkesterin ja äänimaisemat draamalliseksi kokemukseksi, kun taas Järvelän teos vie kuulijan intiimille ja vaikuttavalle matkalle harpulla, perkussioilla ja kamarimusiikin pehmeällä soinnilla. Orkesterina toimii Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri, kapellimestarina Kaapo Ijas.

Sinfonia Lahti & Hannu Lintu: Sibelius Turussa

21.8.2026 klo 18, Turun konserttitalo

Sinfonia Lahti vierailee Turun musiikkijuhlilla Hannu Linnun johdolla. Illan ohjelma on perisuomalainen ja koostuu Jean Sibeliuksen ydinteoksista yhdessä Einojuhani Rautavaaran Angels and Visitations (1978) modernistisen teoksen kanssa. Konsertti huipentuu Sibeliuksen Finlandia-sävelmään, tarjoten kuulijoille syvän ja tunteikkaan musiikillisen elämyksen historiallisessa Turun konserttitalossa, jossa TMJ järjestetään kesällä 2026 viimeistä kertaa.

Lipunmyynti on nyt auki osoitteessa tmj.fi