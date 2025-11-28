Muutoksia Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkoihin: Seinäjoella tarjolla etäpalvelua 1.12. alkaen
Digi- ja väestötietoviraston (DVV) palvelupaikkojen määrä muuttuu 1.12. alkaen. DVV sulkee Seinäjoen palvelupaikan ja tarjoaa paikkakunnalla jatkossa etäpalvelua. Etäpalvelu mahdollistaa henkilökohtaisen neuvonnan ja ohjauksen saamisen siten, että asiakas ja asiakaspalvelija sijaitsevat eri paikkakunnilla.
Digi- ja väestötietovirasto on tarjonnut etäpalvelua Seinäjoella 1.9.2025 alkaen. Etäpalveluun varataan aika etukäteen puhelinpalvelusta. Etäpalvelua on tarjolla tiistaisin klo 9–12 Verohallinnon tiloissa osoitteessa Kirkkokatu 9b B.
Etäpalveluun siirtymisen ja palvelupaikkaverkoston muutoksen taustalla ovat valtionhallinnon säästöt ja sähköisen asioinnin yleistyminen. Esimerkiksi vuonna 2024 asioinnista noin 94 prosenttia tapahtui muiden kanavien kautta kuin käyntiasioinnissa. Yhtä aikaa etäpalveluun siirrytään myös Hämeenlinnassa, Kajaanissa, Kokkolassa, Kouvolassa ja Mikkelissä.
Digi- ja väestötietovirastossa voi asioida paikan päällä Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Oulussa, Porissa, Rovaniemellä, Tampereella, Turussa ja Vaasassa. Palvelupaikat ovat avoinna pääasiassa ajan varanneille. Aika henkilökohtaiselle käynnille varataan etukäteen.
Etäpalvelussa asiakas ja asiakaspalvelija kohtaavat videoyhteydellä
Puhelinpalvelussa asiakkaalle voidaan tarvittaessa varata aika etäpalveluun, kun asiakas tarvitsee henkilökohtaista neuvontaa tai ohjausta. Etäpalvelussa on käytännössä kyse siitä, että asiakas saapuu asiointipisteeseen ja saa videoyhteyden Digi- ja väestötietoviraston asiantuntijaan. Etäpalvelu on maksutonta ja saatavilla vain ajanvarauksella.
Etäpalvelun kautta saa henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta. Asiointipisteessä ei voi tulostaa eikä skannata lomakkeita tai asiakirjoja. Asiointipisteeseen ei voi myöskään jättää lomakkeita eikä asiakirjoja.
Vain harvat asiat edellyttävät virastossa käyntiä
Digi- ja väestötietovirasto palvelee valtakunnallisesti, pääosin verkossa ja puhelimitse. Vain tietyt asiat vaativat käyntiä palvelupaikassa. Palvelut, jotka edellyttävät henkilökohtaista käyntiä paikan päällä, ovat vihkiminen, tietyt julkisen notaarin palvelut ja ulkomaalaisten rekisteröinti. Asioida voi sopivimmassa palvelupaikassa alueesta riippumatta. Lisäksi virasto vihkii pareja edelleen ympäri Suomen.
Yhteyshenkilöt
Maisa GyntherJohtaja, HenkilöasiakkaatPuh:+358 295 536 355maisa.gynther@dvv.fi
Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin.
Digi- ja väestötietovirasto huolehtii yhteiskunnan perustana olevan väestötietojärjestelmän ylläpidosta ja yhteiskunnan digitalisaatiosta. Viraston tehtäviä ovat mm. siviilivihkimiset, nimen- ja osoitteenmuutokset, holhous- ja edunvalvonta-asiat, väestötietojärjestelmän ylläpito, sähköisen identiteetin ratkaisujen kehittäminen sekä keskitettyjen sähköisen asioinnin tukipalvelujen kehittäminen ja ylläpito. Tällaisia sähköisen asioinnin tukipalveluja ovat mm. Suomi.fi-verkkopalvelu, sähköiset viranomaisviestit (Suomi.fi-viestit) sekä valtuuttaminen toisen puolesta asiointiin (Suomi.fi-valtuudet). Virasto myös vastaa kansallisen palveluarkkitehtuurin toteutuksesta.
