Keski-Suomen alueellinen työlupalinjaus päivitetty – runsaasti ammattinimikkeitä karsittu pois

Alueelliset työlupalinjaukset päivitetään puolivuosittain, touko-kesäkuun ja marras-joulukuun vaihteissa. Ulkomaalaislakiin perustuvassa linjauksessa ELY-keskus määrittelee ulkomaisen työvoiman yleiset edellytykset, eli käytännössä listan ammattinimikkeistä, joissa työvoiman saatavuus on vaikeutunut seuraavan puolen vuoden aikana.

Mikäli ammattinimike on kirjattu työlupalinjaukseen, voidaan työvoimaa rekrytoida Suomen sekä EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta ns. kolmansista maista ilman saatavuusharkintaa. Saatavuusharkinnan tekee Maahanmuuttovirasto, ja sen tarkoituksena on selvittää, olisiko avoimeen tehtävään saatavilla työvoimaa Suomesta tai EU- ja ETA-maista.

Työlupalinjauksen päivityksessä kuullaan työvoimaviranomaisia, työmarkkinajärjestöjä ja valvontaviranomaisia sekä hyödynnetään laajasti eri tilastoja ja ennakointitietoja.

Enemmän työttömyyttä, vähemmän vapautettuja nimikkeitä

Keski-Suomen työttömyysaste on jo pitkään ollut Suomen maakunnista toiseksi korkein. Alueen työttömyys jatkaa kasvuaan loppuvuoden 2025 ajan, eikä merkittävää käännettä parempaan ole odotettavissa ainakaan alkuvuoden 2026 aikana.

Nyt päivitetty työlupalinjaus heijastaa alueen työmarkkinatilannetta ja työvoimatarpeen ennakointia lyhyellä, ensi kesään ulottuvalla aikavälillä. Nykytilanteessa on ollut perusteltua vähentää linjauksessa mainittuja nimikkeitä merkittävästi.

Esimerkiksi tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijoiden nimikkeet on poistettu. Näiden kohdalla ei ole näköpiirissä sellaista työvoimapulaa, jota työntekijän oleskeluluvalla maahan hakeutuvat voisivat paikata. Alueen korkeakouluista valmistuu runsaasti alan ammattilaisia. Toisaalta tekoälyn yleistyneen käytön myötä ict-alan osaajatarve on muuttunut, mikä vähentää erityisesti junior-tason avoimia työpaikkoja.

Samoin opetus-, kasvatus- ja sosiaalialojen erityisasiantuntijoissa ei ole alueella sellaista työvoiman tarvetta, jota olisi työntekijän oleskeluluvalla maahan tulevilla realistista helpottaa. Myös maa- ja metsätalouden nimikkeet on poistettu. Oletettavaa on, että lähitulevaisuudessa avoimet työpaikat voidaan täyttää alueella jo olevalla työvoimalla.

Työlupalinjaukseen ei tämän päivityksen yhteydessä lisätty yhtään uutta ammattinimikettä.

– Seuraamme mielenkiinnolla maakunnan työvoimatarpeen kehitystä, ja esimerkiksi rakennusalan odotettua piristymistä. Havainnoimme myös mahdollista työvoimapulan uutta esiinnousua, jota tosin juuri nyt ei ole näköpiirissä, erikoissuunnittelija Taneli Minkkinen Keski-Suomen ELY-keskuksesta kertoo.

Maahanmuuttoviraston työlupatilastot osoittavat, että työntekijän oleskelulupien määrä on vähentynyt kuluvana vuonna merkittävästi aiempaan nähden. Keski-Suomessa työlupalinjauksesta nyt poistettavista ammattinimikkeistä useimpiin ei ole tehty kuluvana vuonna ainoatakaan työlupahakemusta.

Saatavilla runsaasti työvoimaa – myös kansainvälistä

Saatavuusharkinnan ja työlupalinjauksen piiriin kuuluu vain verrattain pieni osuus kansainvälisestä työvoimasta, eli ne kolmansien maiden kansalaiset, jotka hakevat työntekijän oleskelulupaa. Saatavuusharkinta ei siten koske esimerkiksi EU-kansalaisia, Suomessa tutkinnon suorittaneita kansainvälisiä opiskelijoita, kansainvälistä tai tilapäistä suojelua saavia, perhesiteen perusteella maassa oleskelevia tai korkeasti palkattuja erityisasiantuntijoita.

– Keski-Suomessa on vuosittain yli 3000 kansainvälistä opiskelijaa, jotka ovat opintojensa ohella ja valmistuttuaan paitsi potentiaalista työvoimaa, myös monimuotoisuudellaan liiketoimintaa rikastuttavaa joukkoa, Minkkinen toteaa.

Seuraavan työlupalinjauksen laatii elinvoimakeskus

Työlupalinjaus päivitetään vähintään puolivuosittain, ja seuraavan kerran viimeistään toukokuussa. Tuolloin päivityksestä vastaa Keski-Suomen elinvoimakeskus. Valtion aluehallintouudistuksen myötä nykyisten ELY-keskusten maahanmuuton ja kansainvälistymisen tehtävät kootaan kymmeneen alueelliseen elinvoimakeskukseen.