Pizzeria Via Tribunalille tuplatunnustus Lontoossa – maailman 33. paras pizzaketju

Vuonna 2022 ensimmäisenä pohjoismaalaisena pizzeriana palkittujen joukkoon yltänyt Via Tribunali nimettiin 50 parhaan joukkoon jo neljättä kertaa. Pizzeria palkittiin kategoriassa 50 Top Worlds Artisan Pizza Chains, jota pidetään koko kilpailun arvostetuimpana ja kiinnostavimpana – pizzavuosi huipentuu vuosittain kyseisen kategorian palkintojen jakoon.



Top 50 Pizza Guide arvioi vuosittain pizza-alan toimijoita ympäri maailman. Voittajien valintaan vaikuttavat pizzan laatu ja valmistustapa, palvelu, miljöö, juomat sekä raaka-aineiden käyttö sesonkien tai paikallisuuden mukaan. Pizzeriat arvioidaan anonyymisti.



Aikaisempina vuosina Helsingissä, Turussa, Tampereella, Äkäslompolossa ja Levillä toimiva pizzeriaketju on saanut tuomareilta erityistä kiitosta autenttisuudesta ja napolilaisen tradition noudattamisesta, josta kertoo myös ravintolalle myönnetty AVPN-sertifikaatti. Tänä vuonna tunnustuksen toi alusta asti oikein ja perinteiden mukaan valmistettu pizza ja intohimo tekemiseen:

"The reasons to come to Finland and go to Via Tribunali are varied. Firstly, because here you will find a good Neapolitan pizza, made as it should be starting from the dough, to the precise cooking of all the pizzas and the excellent raw materials. A place that never becomes folkloric, but that tells of a true and deep passion for pizza. For the location of the premises which are always central and easily accessible, not trivial when the temperatures become very cold. A good gluten-free pizza, with a small surcharge, which makes this artisanal pizzeria chain always on point and at the service of its customers. Maximum attention to the pizza, in fact in the menu you will find some starters and some desserts, all to stay focused on the pizza. To try the garlic, oil and chili, a real surprise and the Tamburo with oyster mushrooms and dried mushrooms, really tasty. Prices in line with the city average, but with a significantly higher quality."

- The 50 Top Pizza

Luova ote ja taidokas taikina toivat kolmannen sijan

Pizzeriaketjulle annetun tunnustuksen lisäksi Via Tribunalin Head of Pizza Mario Salvatore kilpaili Lontoossa European Pizza Chef -kilpailussa. Kilpailuun oli valittu yli 150 hakijasta yhteensä 42 parasta pizzaioloa ympäri Eurooppaa. Kisa käytiin keskiviikkona 26. marraskuuta kahdessa kategoriassa (Traditional Neapolitan ja Contemporary/Freestyle), ja palkinnot jaettiin seuraavana päivänä. Salvatore palkittiin kolmannella sijalla Contemporary/Freestyle -kategoriassa, ja erityistä kiitosta hän sai tuomareilta taikinastaan.