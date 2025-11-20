DS Smith vaihtaa liikelahjat järjestöjen tukemiseen

DS Smith, joka on International Paper -konsernin yritys, on johtava kestävien kuitupohjaisten pakkausratkaisujen globaali toimittaja, jota tukevat kierrätys- ja paperinvalmistustoiminnot. Yritys on keskeinen kumppani verkkokauppatoimijoille, kuluttajatuotevalmistajille, elintarvike- ja juomateollisuudelle sekä teollisuustuotteiden valmistajille. DS Smithillä on kunnianhimoinen Now & Next -kestävän kehityksen strategia ja se on sitoutunut johtamaan koko toimialan siirtymistä kiertotalouteen samalla toimittaen kiertotalouden mukaisia pakkausratkaisuja asiakkaille. Yritys keskittyy toiminnoissaan kertakäyttöisten muovien korvaamiseen, hiilen poistamiseen toimitusketjuista, kiertotalouden mukaisten ratkaisujen tarjoamiseen sekä innovaatioihin ja investointeihin tutkimus- ja kehitystoimintaan, kattaen myös vaihtoehtoiset materiaalit ja kuidut. Suomessa liiketoiminnan juuret ovat vuodessa 1911, jolloin yritys aloitti Tampereella valmistamaan aaltopahvia Suomen ensimmäisenä tehtaana. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa www.dssmith.com

International Paper (NYSE: IP; LSE: IPC) on globaali johtava toimija kestävän kehityksen mukaisissa pakkausratkaisuissa. Pääkonttori sijaitsee Memphisissä, Tennesseen osavaltiossa Yhdysvalloissa, ja EMEA-alueen (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) pääkonttori on Lontoossa Isossa-Britanniassa. Konsernina International Paper työllistää yli 65 000 työntekijää ja palvelee asiakkaitaan ympäri maailmaa yli 30 maassa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa yritys tekee maailmasta turvallisemman ja tuottavamman, yksi kestävä pakkausratkaisu kerrallaan. Liikevaihto vuonna 2024 oli 18,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Vuonna 2025 International Paper osti DS Smithin muodostaen yhdessä maailman johtavan kestävän kehityksen mukaisten pakkausten valmistajan. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa www.internationalpaper.com.