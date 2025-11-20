DS Smith vaihtaa liikelahjat järjestöjen tukemiseen
Johtava pakkausalan yritys DS Smith luopuu perinteisistä liikelahjoista, mukaan lukien joulumuistamiset, ja siirtyy tukemaan suomalaisia hyväntekeväisyyskohteita kumppaniyritys Auttamisesta arkea kanssa. Uudistuksen tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja tukea yhteisöjä.
Johtava pakkausalan toimija DS Smith, joka on osa International Paper -konsernia, luopuu Suomessa asiakkaille annettavista tavaroista liikelahjoina. DS Smithin toiminnan ytimessä on kestävä kasvu kiertotalouden ja innovaatioiden avulla, asiakaskeskeisyys sekä rehellisyyteen, välittämiseen, kunnianhimoon ja rohkeuteen perustuvat yrityskulttuuri ja arvot.
Uudistuksen taustalla on yrityksen arvojen lisäksi kokemus asiakkaiden halusta välttää lahjoja, jotka voisivat vaikuttaa heidän objektiivisuuteensa tai päätöksentekoonsa. Samalla DS Smith näkee mahdollisuuden tukea, paitsi jouluna myös vuoden ympäri, kotimaisia yhteisöjä ja hyväntekeväisyysjärjestöjä, jotka kamppailevat taloudellisten haasteiden kanssa.
Kumppanuus Auttamisesta arkea kanssa
DS Smith on valinnut kumppanikseen suomalaisten järjestöjen ohjaaman yhteiskunnallisen yrityksen Auttamisesta arkea. Auttamisesta Arkea tarjoaa läpinäkyvän ja luotettavan väylän tukea suomalaisia järjestöjä. Mukana on satoja kotimaisia lahjoituskohteita ja lahjoitukset ohjautuvat sataprosenttisesti valittuihin kohteisiin. Jatkossa DS Smithin sidosryhmät pääsevät osallistumaan lahjoitusvarojen kohdentamiseen haluamalleen hyväntekeväisyyskohteelle.
"Käytimme ennen osan budjetistamme tuotelahjoihin, joita jaoimme sidosryhmille määrätynlaisissa tilanteissa, mutta harvalla oli tuotteille oikeaa tarvetta. Nyt haluamme aidosti vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan ja näyttää toiminnallamme, että teemme konkreettisia kestävän kehityksen tekoja,” kertoo DS Smithin North EMEA -alueen toimitusjohtaja Thorbjörn Sagerström.
Auttamisesta arkea mahdollistaa lahjoitusten kohdentamisen hyväntekeväisyyskohteille ympäri Suomen. ”Yritysten tekemillä valinnoilla on merkitystä, sillä kun aineellinen liikelahja korvataan lahjalla, joka tekee aidosti hyvää ja jonka vastaanottaja voi kohdentaa itse, kyse ei ole enää pelkästä muistamisesta vaan vahvasta yhteiskuntavastuun teosta. Kun tarpeeksi moni yritys siirtyy tähän malliin, vaikutus näkyy yhteiskunnassa nopeasti,” kertoo toimitusjohtaja Ville Mäkilä.
Lahjoittaminen tapahtuu lahjoituskortin avulla. Sidosryhmät voivat itse valita kohteen, jota haluavat DS Smithin tukevan. Valittavana on runsaasti erilaisia kestävään kehitykseen, luonnon monimuotoisuuden tukemiseen, kiertotalouteen, ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä eri ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten ja laajempien yhteisöjen hyvinvointiin liittyviä toimijoita.
Uusi tapa toimia näkyy jo tänä jouluna, kun DS Smith ohjaa joulumuistamisten lahjoitusvarat lahjoituskorttien avulla hyväntekeväisyyteen.
