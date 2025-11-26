Ennakkotiedote: Liikuntajaosto kokoontuu 2.12.2025
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto kokoontuu 2.12.2025.
Kokouksen asialista on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.
Samalta sivulta löytyvät myös:
- muut päätösasiakirjat
- kokousaikataulu
- tieto jaoston jäsenistä.
Jaoston puheenjohtajana toimii Arja Karhuvaara.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilpo Kiiskinenviestintäpäällikkö, Helsingin kaupunki, kulttuuri ja vapaa-aikaPuh:050 0211261ilpo.kiiskinen@hel.fi
Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Julstämningen sprider sig i Helsingfors kulturcenter – massor av aktiviteter för både barn och vuxna26.11.2025 12:20:25 EET | Pressmeddelande
Julstämningen sprider sig i Helsingfors kulturcenter från och med sista veckan i november. På agendan: konserter, familjetillställningar, workshops och julfilmer.
Joulu saapuu Helsingin kulttuurikeskuksiin – luvassa runsaasti ohjelmaa sekä lapsille että aikuisille26.11.2025 12:19:49 EET | Tiedote
Helsingin kulttuurikeskuksissa voi virittäytyä joulutunnelmaan marraskuun viimeiseltä viikolta alkaen. Ohjelmassa on niin konsertteja, koko perheen tapahtumapäiviä, työpajoja kuin jouluelokuviakin.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valitsi Reetta Sariolan yhteisten palvelujen johtajaksi25.11.2025 19:32:24 EET | Tiedote
Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt valita FM Reetta Sariolan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteisten palvelujen johtajaksi. Sariola on hoitanut tehtävää väliaikaisena johtajana syksyn 2025 ajan.
Helsingfors stadsbibliotek får två nya chefer – Lotta Muurinen blir chef för områdesbibliotekstjänsterna och Salla Tammi för centrumbibliotekstjänsterna25.11.2025 19:32:22 EET | Pressmeddelande
Två nya chefer har valts till tjänster som blir lediga i den högsta ledningen vid Helsingfors stadsbibliotek. Lotta Muurinen har valts till chef för områdesbibliotekstjänsterna och Salla Tammi till chef för centrumbibliotekstjänsterna.
Päätöstiedote: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kolmesta uudesta johtajasta.25.11.2025 19:31:34 EET | Tiedote
Lautakunta päätti kokouksessaan nimittää Helsingin kaupunginkirjastoon kaksi uutta johtajaa. Aluekirjastopalvelujen johtajaksi valittiin Lotta Muurinen ja keskustakirjastopalvelujen, eli Oodin, johtajaksi Salla Tammi. Lisäksi lautakunta nimesi Reetta Sariolan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteisten palvelujen johtajaksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme