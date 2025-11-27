Pirkanmaan hyvinvointialue

Tays Keskussairaalan B-rakennuksen ja Teiskontien välisellä alueella tehdään koeräjäytyksiä 3.–4.12.

28.11.2025 08:59:50 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Koeräjäytykset tehdään B-rakennuksen ja Teiskontien välisillä viheralueilla kolmessa eri kohdassa. Räjäytykset suoritetaan 3. ja 4.12. kello 17–17.15 välisenä aikana.

Koeräjäytyksillä pyritään selvittämään kallion laatua ja arvioimaan lopullista louhintaa varten muun muassa kallion tärinän johtavuutta. Koeräjäytykset tehdään viheralueilla, joille kulkeminen estetään räjäytysten aikana. Räjäytysten aikana seurataan myös lähirakennuksiin aiheutuvaa tärinää.

