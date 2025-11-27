Tays Keskussairaalan B-rakennuksen ja Teiskontien välisellä alueella tehdään koeräjäytyksiä 3.–4.12.
Koeräjäytykset tehdään B-rakennuksen ja Teiskontien välisillä viheralueilla kolmessa eri kohdassa. Räjäytykset suoritetaan 3. ja 4.12. kello 17–17.15 välisenä aikana.
Koeräjäytyksillä pyritään selvittämään kallion laatua ja arvioimaan lopullista louhintaa varten muun muassa kallion tärinän johtavuutta. Koeräjäytykset tehdään viheralueilla, joille kulkeminen estetään räjäytysten aikana. Räjäytysten aikana seurataan myös lähirakennuksiin aiheutuvaa tärinää.
Yhteyshenkilöt
Tanhuanpää Veli-PekkaHankejohtajaPuh:044 4735 336veli-pekka.tanhuanpaa@pirha.fi
