KHO:n ennakkopäätös, joka koskee maankäyttöä ja rakentamista

Rantaan maakunnallisesti merkittävälle maisema-alueelle ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle alueelle sijoittuvan rakentamisen ohjaamiseen riittävin kaavamääräyksin tuli kiinnittää erityistä huomiota. Näin oli korostuneesti silloin, kun suunniteltu rakentaminen sijoittui vesialueelle, jossa sillä oli ranta-alueelle sijoitettuun rakentamiseen verrattuna jo lähtökohtaisesti merkittävämpiä maisemavaikutuksia. Vesialueelle suunniteltu rakentaminen muodosti toteuttamistavasta riippumatta alueelle jo toteutuneesta rakentamisesta selkeästi poikkeavan maisemaelementin.

Kaavan w-ra-alueelle mahdollistaman rakentamisen lupaharkintaa oli ohjattu kaavamääräyksillä vain hyvin väljästi. Väljät kaavamääräykset huomioon ottaen kaava mahdollisti vesialueelle sellaista loma-asuntorakentamista, jonka voitiin arvioida hallitsevan erityisesti lähimaisemaa, mutta aiheuttavan merkittäviä maisemavaikutuksia myös pohjoisen suunnasta laivaväylältä rantaan avautuvassa kaukomaisemassa.

Kun otettiin huomioon alueen maiseman ja kulttuuriympäristön erityiset arvot ja rakentamisen sijoittuminen vesialueelle sekä selvitysten puutteet, ranta-asemakaavaan sisältyvät kaavamääräykset eivät olleet riittäviä varmistamaan, että rakentamisen vaikutukset eivät vaaranna alueen maisema-arvojen säilymistä. Ranta-asemakaavassa ei ollut yleiskaavassa edellytetyllä tavalla osoitettu riittäviä määräyksiä maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön osatekijöiden, kokonaisuuden ja ominaislaadun säilyttämiseksi. Ranta-asemakaava ei näin ollen vesialueelle osoitetun loma-asuntorakentamisen osalta täyttänyt maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia kaavan sisältövaatimuksia yleiskaavan ohjeena pitämisestä, rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön sopeutumisesta ja maisema-arvojen huomioon ottamisesta. Ranta-asemakaavan hyväksymispäätös oli w-ra-aluetta koskevalta osalta kumottava.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.

KHO 2025:76

