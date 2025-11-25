KHO:n ennakkopäätös, joka koskee maankäyttöä ja rakentamista
Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt loma- ja virkistyskohdetta koskevan ranta-asemakaavan. Kaavassa oli osoitettu ranta-alueen edustalle vesialueelle alueen osa, jolle sai sijoittaa kelluvia tai paalujen päälle sijoitettavia loma-asuntoja (w-ra). Merkintään liittyvän kaavamääräyksen mukaan asuntojen lukumäärä sai olla korkeintaan kuusi kappaletta ja yksittäisen loma-asunnon pinta-ala korkeintaan 100 kerrosneliömetriä. Kyseinen alueen osa sijoittui alueelle, joka oli alueella voimassa olevassa yleiskaavassa osoitettu kulttuuriympäristön ja/tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti merkittäväksi alueeksi sekä paikallisesti tai maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuurihistorialliseksi kohteeksi.
Rantaan maakunnallisesti merkittävälle maisema-alueelle ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle alueelle sijoittuvan rakentamisen ohjaamiseen riittävin kaavamääräyksin tuli kiinnittää erityistä huomiota. Näin oli korostuneesti silloin, kun suunniteltu rakentaminen sijoittui vesialueelle, jossa sillä oli ranta-alueelle sijoitettuun rakentamiseen verrattuna jo lähtökohtaisesti merkittävämpiä maisemavaikutuksia. Vesialueelle suunniteltu rakentaminen muodosti toteuttamistavasta riippumatta alueelle jo toteutuneesta rakentamisesta selkeästi poikkeavan maisemaelementin.
Kaavan w-ra-alueelle mahdollistaman rakentamisen lupaharkintaa oli ohjattu kaavamääräyksillä vain hyvin väljästi. Väljät kaavamääräykset huomioon ottaen kaava mahdollisti vesialueelle sellaista loma-asuntorakentamista, jonka voitiin arvioida hallitsevan erityisesti lähimaisemaa, mutta aiheuttavan merkittäviä maisemavaikutuksia myös pohjoisen suunnasta laivaväylältä rantaan avautuvassa kaukomaisemassa.
Kun otettiin huomioon alueen maiseman ja kulttuuriympäristön erityiset arvot ja rakentamisen sijoittuminen vesialueelle sekä selvitysten puutteet, ranta-asemakaavaan sisältyvät kaavamääräykset eivät olleet riittäviä varmistamaan, että rakentamisen vaikutukset eivät vaaranna alueen maisema-arvojen säilymistä. Ranta-asemakaavassa ei ollut yleiskaavassa edellytetyllä tavalla osoitettu riittäviä määräyksiä maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön osatekijöiden, kokonaisuuden ja ominaislaadun säilyttämiseksi. Ranta-asemakaava ei näin ollen vesialueelle osoitetun loma-asuntorakentamisen osalta täyttänyt maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia kaavan sisältövaatimuksia yleiskaavan ohjeena pitämisestä, rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön sopeutumisesta ja maisema-arvojen huomioon ottamisesta. Ranta-asemakaavan hyväksymispäätös oli w-ra-aluetta koskevalta osalta kumottava.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.
Kort referat på svenska
Yhteyshenkilöt
Jasmin Tagviestintäasiantuntija / kommunikationsexpertkorkein hallinto-oikeus / högsta förvaltningsdomstolenPuh:029 5640 211etunimi.sukunimi@oikeus.fi
Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi - http://www.kho.fi
