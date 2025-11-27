Sijoittaja 2025 kokosi kotimaisen sijoittamisen huippunimet ja ajankohtaiset teemat Helsingin Messukeskukseen
Helsingin Messukeskuksessa järjestetty Sijoittaja 2025 päättyi tänään ja keräsi yhteen lähes kolme tuhatta sijoittamisesta kiinnostunutta. Tapahtuma tarjosi ajankohtaisia näkökulmia sijoittamiseen alan huippunimiltä, herätti syvällisiä keskusteluja talouden ja henkilökohtaisen varallisuuden tulevaisuudesta – ja teki näkyväksi uuden sijoittajasukupolven, joka astui rohkeasti mukaan keskusteluun.
Yhden päivän tiivis tapahtuma keräsi yhteen laajan joukon sijoittajia ja talouden asiantuntijoita. Ohjelmassa kuultiin nimekkäitä puhujia, kuten Charly Salonius-Pasternak, joka avasi miten ajankohtaiset aiheet kuten geopoliittiset jännitteet ja turvallisuuspolitiikan muutokset vaikuttavat markkinoihin.
Päivän aikana kuultiin myös puheenvuoro suuren suosion saavuttaneesta Mimmit sijoittaa -yhteisöstä, joka on tuonut kymmeniä tuhansia uusia sijoittajia markkinaan, jossa yhteisöllisyys ja vaikuttajailmiöt ovat kasvava trendi.
”Toimimme toimialalla, joka ei välttämättä näy kaikkien arjessa niin näkyvästi kuin moni muu yritys. Tämä on loistava tilaisuus tavata nykyisiä osakkeenomistajia ja uusia sijoittajia. On ollut ilo nähdä näin paljon uutta ja laajempaa yleisöä mukana sijoittamisen tapahtumassa. Kasvavalla kiinnostuksella on valtava kansantaloudellinen potentiaali, ja mitä useampi saadaan innostumaan, niin sen parempi,” sanoo Sitowisen Interim CFO Kim Strömberg”.
Osakevälittäjä Nordnetin kahdeksatta kertaa järjestetyn Vuoden Sijoittaja 2025 -kilpailun voitti Merja Mähkä, joka on yksi Suomen tunnetuimmista talousvaikuttajista. Vuoden Sijoitusteko -voittaja oli tänä vuonna Marttojen talousneuvonta, joka yhdistää kestävät kulutusvalinnat ja käytännön rahataidot saavutettavalla ja ymmärrettävällä tavalla. Kilpailujen tavoitteena on tuoda esiin yksityissijoittajia ja toimijoita, jotka edistävät suomalaista sijoituskeskustelua, omistajuutta ja kansankapitalismia.
Sijoittaja on monille pörssiyrityksille tärkeä tapahtuma sijoittajasuhteiden kannalta ja erinomainen tilaisuus tavata yksityissijoittajia.
”Meidän tapahtumakokemuksemme on ollut erittäin positiivinen. Osastolla on käyty vilkasta keskustelua innokkaan tunnelman saattelemana, nyt kun olemme mukana hetken tauon jälkeen. On ollut hienoa tavata tapahtumassa pitkäaikaisia sijoittajia, mutta myös uutta yleisöä, jossa viimeaikaiset uutisemme mm. presidentin kansainvälistämispalkinnosta on herättänyt positiivista kiinnostusta,” sanoo Orion Pharman Communications&Brand Manager Verna Vuorinen.
Sijoittaja-tapahtuma jatkaa perinnettään tarjota ajankohtaista tietoa ja verkostoitumismahdollisuuksia kaikille sijoittamisesta kiinnostuneille.
Sijoittaja 2026 -tapahtuma järjestetään seuraavan kerran 23.11.2026 Helsingin Messukeskuksessa. Helsingin Messukeskus järjestää Sijoittaja -tapahtuman yhdessä Arvopaperin ja Kauppalehden kanssa.
